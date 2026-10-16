16th October 2026 AP News Today Live Updates: స్థానిక ఎన్నికల అభ్యర్థుల ఎంపికపై దృష్టిపెట్టిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 7:27 AM IST
16th October 2026 AP News Today Live Updates : ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఆరోరోజు మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అర్ధరాత్రి 12.49 గంటలకు దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది. తొలి దర్శనం దుర్గగుడి ఈఓ, ఛైర్మన్, సీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు చేసుకున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్ని రకాల వీవీఐపీ, సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ఉచితంగానే అన్ని క్యూలైన్ల నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తుల అనుమతినిస్తున్నారు. సా. 4.30 గంటలకు అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.
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స్థానిక ఎన్నికల అభ్యర్థుల ఎంపికపై దృష్టిపెట్టిన చంద్రబాబు
స్థానిక ఎన్నికల అభ్యర్థుల ఎంపికపై సీఎం చంద్రబాబు దృష్టిపెట్టారు. పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు పూర్తితో అభ్యర్థుల ఎంపిక టీడీపీ ప్రారంభించింది. అభ్యర్థులపై చంద్రబాబు, లోకేశ్, పల్లా శ్రీనివాస్ ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టారు. క్షేత్రస్థాయిలో అభిప్రాయాలను సేకరించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే పని మొదలయ్యాయి. ఇతర మార్గాల ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపికపై టీడీపీ సమాచారం సేకరిస్తోంది. టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు జాబితా నేడు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
కర్నూలు జీవీ మాల్లో అగ్నిప్రమాదం
కర్నూలు: పార్క్ రోడ్డులో ఉన్న జీవీ మాల్లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దోమలు పోవడానికి పోగ పెట్టుకొగా బ్యానర్లు అంటుకొని మంటలు వ్యాపించాయి. మంటలు వ్యాపించి జీవీ మాల్లో ఉన్న వస్త్రాలు దహనమయ్యాయి. అగ్నిమాపకశాఖ సిబ్బంది రెండు ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపు చేసింది.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆరోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఆరోరోజు మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అర్ధరాత్రి 12.49 గంటలకు దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది. తొలి దర్శనం దుర్గగుడి ఈఓ, ఛైర్మన్, సీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు చేసుకున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్ని రకాల వీవీఐపీ, సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ఉచితంగానే అన్ని క్యూలైన్ల నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తుల అనుమతినిస్తున్నారు. సా. 4.30 గంటలకు అమ్మవారికి సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.