16-11-2026 Telangana News Today Live Updates : బంగాళాఖాతంలో తుపాను - 19 నుంచి మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు
Published : November 16, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 7:00 AM IST
16-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రేపు ఛత్తీస్గఢ్కు సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం
సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ రేపు ఛత్తీస్గఢ్కు వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం. సమ్మక్క-సారక్క బ్యారేజీ ఎన్వోసీ కోసం ఆ రాష్ట్ర సీఎంతో చేర్చించే అవకాశముంది.
ఆగ్నేయ, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం
వాయుగుండం ఆగ్నేయ, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతోంది. చెన్నైకు 780, విశాఖకు 920 కి.మీ. దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఒడిశా గోపాల్పూర్కు 1,030 కి.మీ. దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉంది. దక్షిణ, మధ్య పశ్చిమ బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశముంది. తుపానుకు 'అక్వాన్'గా ఇరాన్ నామకరణం చేసింది. 'అక్వాన్' అంటే రాక్షస శక్తి అని అర్థం. రేపు సాయంత్రానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశముంది. తర్వాత రెండ్రోజుల్లో మరింత బలపడుతూ రాష్ట్ర తీరం వైపు కదిలే అవకాశముంది.
బంగాళాఖాతంలో తుపాను - 19 నుంచి మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు
రాష్ట్రంలో ఈనెల 19 నుంచి మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురవనున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపానుతో 19, 20, 21 తేదీల్లో పలు చోట్ల వర్షాలు పడే అవకాశముంది. ఈనెల 19న ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం పడే అవకాశముంది. ఈనెల 19న మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముంది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో పలుచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
శబరిమల భక్తులకు అలర్ట్
శబరిమల భక్తులకు అలర్ట్. ఇవాళ సాయంత్రం అయ్యప్ప ఆలయ ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. మండల-మకరవిళక్కు సీజన్కు పోలీసుల పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. శబరిమలలో రద్దీ నియంత్రణపై పోలీసుల స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు.
ఇవాళ, రేపు మనీలాలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటన
ఇవాళ, రేపు మనీలాలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటించనున్నారు. ఆసియాన్-ఇండియా, తూర్పు ఆసియా సదస్సులకు మోదీ హాజరుకానున్నారు. ప్రధాని హోదాలో మోదీకి ఇది 13వ ఆసియాన్ సదస్సు. ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు మార్కోస్ జూనియర్ ఆహ్వానం మేరకు మోదీ వెళ్తున్నారు.
హైదరాబాద్: కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి 15వ ఫేజ్లో అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి 15వ ఫేజ్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. కైత్లాపూర్ డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద ఖాళీ స్థలంలో మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు.