16th November 2026 AP News Live Updates: అతి తీవ్ర తుపానుగా 'అక్వాన్' - 18న కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు!
ఈ రోజు రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ రామోజీరావు జయంతి. ఈ సందర్బంగా ఆయన పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు'ల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఈరోజు సాయంత్రం విజయవాడలో జరగనుంది. ఈ వేడుకకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారు. వివిధ రంగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ చూపుతూ, సమాజహితమే పరమావధిగా పని చేస్తున్న తొమ్మిది మంది విశిష్ట వ్యక్తులకు ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నారు. అవార్డు గ్రహీతలకు ఒక జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రం అందజేస్తారు. వీటితో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతిని ప్రదానం చేస్తారు.
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రామోజీరావు జయంతి
విజయవాడ: రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్ఠాత్మక 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు'ల ప్రదానోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదిక ఇందుకు ముస్తాబైంది. ఈరోజు సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ఈ అట్టహాసమైన కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. ఈ వేడుకకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొంటున్నారు. వీరితో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు హాజరవుతున్నారు. ఈ వేడుక కోసం వివిధ రంగాలకు చెందిన సుమారు వెయ్యి మంది ప్రముఖులను రామోజీ గ్రూప్ ఆహ్వానించింది.
శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు
బాపట్ల జిల్లా: కార్తికమాసం సందర్భంగా శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచే శివయ్య దర్శనం కోసం ఆలయాలకు భక్తులు క్యూ కట్టారు. ఓం నమఃశివాయ నామస్మరణతో శివాలయాలు మార్మోగుతున్నాయి. అగ్రహారంలోని రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. శివలింగానికి అర్చకులు పంచామృతంతో అభిషేకాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
తుపానుకు 'అక్వాన్'గా నామకరణం
ఆగ్నేయ, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. చెన్నైకు 780, విశాఖకు 920 కి.మీ. దూరంలో, ఒడిశా గోపాల్పూర్కు 1,030 కి.మీ. దూరంలో ఈ వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. దక్షిణ, మధ్య పశ్చిమ బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. తుపానుకు 'అక్వాన్'గా ఇరాన్ నామకరణం చేసింది. 'అక్వాన్' అంటే రాక్షస శక్తి అని అర్థం. రేపు సాయంత్రానికి తుపాను తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది. తర్వాత రెండ్రోజుల్లో మరింత బలపడుతూ రాష్ట్ర తీరం వైపు కదిలే అవకాశం ఉంది. ఈ తుపాను ప్రభావంతో ఈనెల 18న కోస్తాంధ్రలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.