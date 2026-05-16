ETV Bharat / state

16-05-2026 Telangana News Today Live Updates : కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 7:08 AM IST

|

Updated : May 16, 2026 at 7:59 AM IST

Choose ETV Bharat

16-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:59 AM, 16 May 2026 (IST)

కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి

కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న ఉపాధి కూలీలను టిప్పర్ ఢీకొన్న ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు కూలీలకు తీవ్ర గాయాలు కాగా వారిని కాకినాడ జీజీహెచ్‌కు తరలించారు. ఉదయాన్నే ఉపాధి పనులకు వెళ్తూ రోడ్డు దాటుతుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

6:43 AM, 16 May 2026 (IST)

బండి భగీరథ్‌పై నమోదైన పోక్సో కేసులో మధ్యంతర బెయిల్ ఇవ్వడానికి హైకోర్టు నిరాకరణ

బండి భగీరథ్‌పై నమోదైన పోక్సో కేసులో మధ్యంతర బెయిల్ ఇవ్వడానికి హైకోర్టు నిరాకరించింది. బాధితురాలి వాంగ్మూలం పరిశీలించి ఈ దశలో జోక్యం చేసుకోలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అరెస్టు చేయకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చే అంశంపై నిర్ణయాన్ని వచ్చే వారం వెలువరిస్తామంది. బండి భగీరథ్‌ ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో అర్ధరాత్రి 11.45 వరకు సుదీర్ఘ వాదనలు కొనసాగాయి. బాధితురాలి పదో తరగతి మెమో ప్రకారం మైనర్ అని న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. పదో తరగతి మెమోను బాధితురాలి తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు సమర్పించారు.

6:42 AM, 16 May 2026 (IST)

దేవాదుల ప్రాజెక్టుపై నేడు మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష

దేవాదుల ప్రాజెక్టుపై నేడు మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, సీఎస్, ఇంజినీర్లతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

6:42 AM, 16 May 2026 (IST)

ఐపీఎల్: నేడు కోల్‌కతా , గుజరాత్‌ మధ్య మ్యాచ్

ఐపీఎల్ నేడు కోల్‌కతాలో రాత్రి 7.30 గంటలకు కోల్‌కతా , గుజరాత్‌ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.

Last Updated : May 16, 2026 at 7:59 AM IST

TAGGED:

TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA NEWS LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS
TELANGANA NEWS UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.