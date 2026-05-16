16th May 2026 News Today AP Live News Updates: రోడ్డు దాటుతుండగా ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 9:42 AM IST
16th May 2026 News Today AP Live News Updates: స్థానిక సమస్యలు, అభివృద్ధి పనులపై నేరుగా ప్రజలతో సీఎం చర్చ
కూలీల మృతి బాధాకరం: మంత్రులు
కాకినాడ జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంలో కూలీల మృతి బాధాకరమని మంత్రి, నారా లోకేశ్, మండిపల్లి, నారాయణ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని వైద్యులకు సూచించారు. బాధితులకు తక్షణమే సహాయచర్యలు చేపట్టాలని, రోడ్డు భద్రతపై మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని రవాణా శాఖకు మంత్రి ఆదేశాలు పంపించారు. పొట్టకూటి కోసం పనులకు వెళ్తున్న నలుగురు మహిళలు ప్రమాదంలో మృతి చెందడం అత్యంత బాధాకరమని నారాయణ అన్నారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి నారాయణ అధికారులను ఆదేశింశారు.
కడప టూటౌన్ పోలీసుస్టేషన్ సీఐ ప్రసాదరావుపై బదిలీ వేటు
కడప టూటౌన్ పోలీసుస్టేషన్ సీఐ ప్రసాదరావుపై బదిలీ వేటు పడింది. అల్మాస్పేట అల్లర్ల సమాచారం ముందే తెలిసినా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినందుకు గానూ ప్రసాదరావును పులివెందుల ట్రాఫిక్కు పంపుతూ ఎస్పీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సీఐ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లు ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ విచారణలో నిర్ధరణ అయ్యింది.
కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- నలుగురు మృతి
కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు దాటుతున్న ఉపాధి కూలీలను టిప్పర్ ఢీకొనడంతో నలుగురు మృతి చెందారు. కాకినాడ రూరల్ కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మరో ఇద్దరు కూలీలకు తీవ్రగాయాలవ్వగా వారిని జీజీహెచ్కు తరలించారు. మృతులు వాసంశెట్టి సత్యవతి(60), పాలిక కృష్ణవేణి(35), కె.చిట్టెమ్మ(45), చెల్లూరి అన్నవరం(45)గా గుర్తించారు. వీరంతా కాకినాడ గ్రామీణం చీడిగ ప్రాంతానికి చెందినవారుగా సమాచారం.
స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర" కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (CM Chandrababu) నేడు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. నరసన్నపేటలో నిర్వహించనున్న" స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర" కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొంటారు. ఉదయం 9 గంటలకు అమరావతి నుంచి బయలుదేరి 10 గంటల 40 నిమిషాలకు తామరాపల్లి హెలిపాడ్కు చేరుకోనున్నారు. అక్కడ నుంచి నేరుగా ప్రజావేదిక వద్దకు చేరుకుని మధ్యాహ్నం 12 గంటల45 నిమిషాల వరకు పారిశుద్ధ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణపై నిర్వహించే సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. తర్వాత నరసన్నపేటలోని ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రాన్ని సందర్శిస్తారు. స్థానిక సమస్యలు, అభివృద్ధి పనులపై సీఎం నేరుగా ప్రజలతో మాట్లాడనున్నారు. అనంతరం తామరాపల్లిలో పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమై దిశానిర్దేశం చేస్తారు. సీఎం పర్యటన దృష్ట్యా కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు.