16-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ఉదయం శాసనసభ ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ
16-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నేడు ఉదయం శాసనసభ ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ
- నేడు ఉదయం శాసనసభ ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ
- పునరుద్ధరించిన శాసనమండలి భవనం ముందు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ
- తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్న గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా
- ఉదయం 11.27- 11.37 మధ్య సమయంలో విగ్రహావిష్కరణ
- అనంతరం 11.45 గంటలకు ఉభయసభ సభ్యులను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగం
ఉదయం గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ సభ్యుల నివాళులు
- నేటి నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
- ఉదయం గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ సభ్యుల నివాళులు
- అమరవీరుల స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించనున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
- బడ్జెట్ సమావేశాలకు హాజరుకానున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
- సాయంత్రం తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఇఫ్తార్ విందు
- ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొననున్న కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతలు
నేటి నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
- నేటి నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
- ఉదయం 11.45 గంటలకు అసెంబ్లీలో గవర్నర్ ప్రసంగం
- ఉభయ సభ సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న గవర్నర్
- బీఏసీ భేటీలో సమావేశాలు ఎన్నిరోజులు నిర్వహించే అంశంపై నిర్ణయం
- ఈనెల 20న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి భట్టివిక్రమార్క
మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్
- మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్
- పైలట్ రోహిత్రెడ్డి, రితేష్రెడ్డి, నమిత్ శర్మకు రిమాండ్ విధించిన జడ్జి
- హైదరాబాద్: ముగ్గురు నిందితులకు రిమాండ్ విధించిన ఉప్పర్పల్లి జడ్జి
- ముగ్గురు నిందితులను చంచల్గూడ జైలుకు తరలింపు
నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో 5 రోజులపాటు ఉగాది మహోత్సవాలు
- నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో 5 రోజులపాటు ఉగాది మహోత్సవాలు
- శ్రీశైలం: ఉగాది ఉత్సవాల్లో నిత్యం స్వామి అమ్మవార్లకు వాహన సేవలు
- ఉగాది ఉత్సవాలు తిలకించేందుకు తరలివస్తున్న కన్నడ భక్తులు
- నల్లమల అడవుల మీదుగా నడిచి వస్తున్న వేలమంది కన్నడ భక్తులు