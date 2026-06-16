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16-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలు

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 6:45 AM IST

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Updated : June 16, 2026 at 7:54 AM IST

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16-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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7:53 AM, 16 Jun 2026 (IST)

నేటి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలు

నేటి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలు (టెట్‌) నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 22 వరకు పది సెషన్లుగా జరగనున్నాయి.

7:14 AM, 16 Jun 2026 (IST)

కూలిన బీ-52 బాంబర్​ విమానం - 8 మంది మృతి

అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో విమానం కూలి 8 మంది మృతి చెందారు. కూలిన విమానం అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన బీ-52 బాంబర్​గా గుర్తించారు. ఎడ్వర్డ్స్ వైమానిక స్థావరం నుంచి టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే కూలిపోయింది.

6:40 AM, 16 Jun 2026 (IST)

మహబూబాబాద్: అర్ధరాత్రి కేసముద్రం మండలం ఉప్పరపల్లిరలో దారుణ హత్య

మహబూబాబాద్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి కేసముద్రం మండలం ఉప్పరపల్లిరలో దారుణ హత్య జరిగింది. మద్యం తాగి కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడని అల్లుడిని రాడ్​తో కొట్టి మామ హత్య చేశాడు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టారు.

6:39 AM, 16 Jun 2026 (IST)

సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల అయ్యాయి. సివిల్స్ మెయిన్స్‌కు 13,343 మంది అభ్యర్థులు ఎంపికైయ్యారు. గత నెల 24న సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.

Last Updated : June 16, 2026 at 7:54 AM IST

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