16-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలు
Published : June 16, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : June 16, 2026 at 7:54 AM IST
16-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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నేటి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలు
నేటి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షలు (టెట్) నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 22 వరకు పది సెషన్లుగా జరగనున్నాయి.
కూలిన బీ-52 బాంబర్ విమానం - 8 మంది మృతి
అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో విమానం కూలి 8 మంది మృతి చెందారు. కూలిన విమానం అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన బీ-52 బాంబర్గా గుర్తించారు. ఎడ్వర్డ్స్ వైమానిక స్థావరం నుంచి టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే కూలిపోయింది.
మహబూబాబాద్: అర్ధరాత్రి కేసముద్రం మండలం ఉప్పరపల్లిరలో దారుణ హత్య
మహబూబాబాద్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి కేసముద్రం మండలం ఉప్పరపల్లిరలో దారుణ హత్య జరిగింది. మద్యం తాగి కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడని అల్లుడిని రాడ్తో కొట్టి మామ హత్య చేశాడు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టారు.
సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల
సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల అయ్యాయి. సివిల్స్ మెయిన్స్కు 13,343 మంది అభ్యర్థులు ఎంపికైయ్యారు. గత నెల 24న సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.