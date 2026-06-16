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16th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : నేడు సింగపూర్‌లో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

16th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates
16th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:06 AM IST

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16th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : నేడు సింగపూర్‌లో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

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6:39 AM, 16 Jun 2026 (IST)

నేడు సింగపూర్‌లో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు సింగపూర్‌లో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా నేడు వరల్డ్ సిటీస్ సమ్మిట్‌లో పాల్గొని సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగించనున్నారు. సింగపూర్ పెవిలియన్, గూగుల్ స్టాళ్లను సీఎం సందర్శించనున్నారు. ఆసియా-పసిఫిక్ సెమికాన్ ఎకోసిస్టమ్ రౌండ్ టేబుల్ భేటీలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. 'సీట్రియం' ప్రతినిధులతో గ్రీన్ ఎనర్జీ, మెరైన్ రంగాలపై సీఎం చర్చించనున్నారు. సింగపూర్ ఉపప్రధాని గాన్ కిమ్ యాంగ్‌తో సీఎం సమావేశం కానున్నారు. సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్-2026 బిజినెస్ రోడ్ షోకు సీఎం హాజరుకానున్నారు. అమరావతి అభివృద్ధిపై పారిశ్రామిక వేత్తలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీకానున్నారు. రాత్రి సింగపూర్ నుంచి స్వదేశానికి సీఎం చంద్రబాబు రానున్నారు.

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