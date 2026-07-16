16-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఆషాడ మాస బోనాల వేడుకకు సిద్ధమైన భాగ్యనగరం
Published : July 16, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 7:24 AM IST
16-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
రాష్ట్ర సంస్కృతికి అద్దంపట్టే బోనాల వేడుకకు సిద్ధమైన భాగ్యనగరం
రాష్ట్ర సంస్కృతికి అద్దంపట్టే బోనాల వేడుకకు భాగ్యనగరం సిద్ధమైంది. జగదాంబికా అమ్మవారికి తొలి నైవేధ్యం మంత్రులు సమర్పించనున్నారు.
నేడు భద్రాద్రిలో భట్టి, తుమ్మల, ఉత్తమ్, పొంగులేటి పర్యటన
నేడు భద్రాద్రిలో భట్టి, తుమ్మల, ఉత్తమ్, పొంగులేటి పర్యటించనున్నారు. అశ్వాపురం మండలం సీతారామసాగర్ ప్రాజెక్ట్, సత్తుపల్లిలోని యాతాల కుంట టన్నెల్ను మంత్రులు సందర్శించనున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు: మహేశ్కుమార్గౌడ్
తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే పండుగ బోనాల పండుగ ప్రజలంతా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని మహేశ్కుమార్గౌడ్ ఆకాంక్షించారు. జగదాంబ అమ్మవారి కృపాకటాక్షాలు ప్రతిఒక్కరిపై ఉండాలని, ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖశాంతులు చేకూరాలని కోరుకుంటూ ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
నేడు ఇంగ్లాండ్తో భారత్ రెండో వన్డే
నేడు ఇంగ్లాండ్తో కార్డిఫ్లో సాయంత్రం 5.30 నుంచి ఇంగ్లాండ్, భారత్ రెండో వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది.
ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన అర్జెంటీనా
ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై 2-1 తేడాతో అర్జెంటీనా ఘనవిజయం. వరుసగా రెండుసార్లు ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్కు అర్జెంటీనా దూసుకెళ్లింది. ఈనెల 20న ఫైనల్లో స్పెయిన్తో అర్జెంటీనా తలపడనుంది.