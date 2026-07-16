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16-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఆషాడ మాస బోనాల వేడుకకు సిద్ధమైన భాగ్యనగరం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharath)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 7:06 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 7:24 AM IST

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16-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:55 AM, 16 Jul 2026 (IST)

రాష్ట్ర సంస్కృతికి అద్దంపట్టే బోనాల వేడుకకు సిద్ధమైన భాగ్యనగరం

రాష్ట్ర సంస్కృతికి అద్దంపట్టే బోనాల వేడుకకు భాగ్యనగరం సిద్ధమైంది. జగదాంబికా అమ్మవారికి తొలి నైవేధ్యం మంత్రులు సమర్పించనున్నారు.

6:54 AM, 16 Jul 2026 (IST)

నేడు భద్రాద్రిలో భట్టి, తుమ్మల, ఉత్తమ్‌, పొంగులేటి పర్యటన

నేడు భద్రాద్రిలో భట్టి, తుమ్మల, ఉత్తమ్‌, పొంగులేటి పర్యటించనున్నారు. అశ్వాపురం మండలం సీతారామసాగర్ ప్రాజెక్ట్, సత్తుపల్లిలోని యాతాల కుంట టన్నెల్​ను మంత్రులు సందర్శించనున్నారు.

6:51 AM, 16 Jul 2026 (IST)

రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు: మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌

తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే పండుగ బోనాల పండుగ ప్రజలంతా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​ ఆకాంక్షించారు. జగదాంబ అమ్మవారి కృపాకటాక్షాలు ప్రతిఒక్కరిపై ఉండాలని, ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖశాంతులు చేకూరాలని కోరుకుంటూ ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

6:49 AM, 16 Jul 2026 (IST)

నేడు ఇంగ్లాండ్‌తో భారత్ రెండో వన్డే

నేడు ఇంగ్లాండ్‌తో కార్డిఫ్‌లో సాయంత్రం 5.30 నుంచి ఇంగ్లాండ్‌, భారత్ రెండో వన్డే మ్యాచ్​ జరగనుంది.

6:47 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన అర్జెంటీనా

ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ సెమీఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌పై 2-1 తేడాతో అర్జెంటీనా ఘనవిజయం. వరుసగా రెండుసార్లు ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌కు అర్జెంటీనా దూసుకెళ్లింది. ఈనెల 20న ఫైనల్‌లో స్పెయిన్‌తో అర్జెంటీనా తలపడనుంది.

Last Updated : July 16, 2026 at 7:24 AM IST

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