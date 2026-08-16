16th August 2026 Live Updates Today: నరసాపురం కాలువలో గల్లంతైనవారిలో ఒకరి మృతదేహం లభ్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 6:49 AM IST|
Updated : August 16, 2026 at 11:23 AM IST
16th August 2026 Live Updates Today: విజయవాడలో నేడు డీఎస్సీ-2025 విజేతల ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయుల భారీ ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ జరగనుంది.
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అల్లూరి జిల్లాలో మద్యానికి అలవాటుపడి భార్యను చంపిన భర్త
అల్లూరి జిల్లా: డుంబ్రిగూడ మండలం కొర్ర గ్రామంలో భార్యను భర్త చంపిన ఘటన జరిగింది. మద్యానికి అలవాటుపడి భార్య కోమిలి(40)ని కర్రతో కొట్టి కామయ్య చంపాడు.
బ్రహ్మంగారిమఠంలో అన్నను నరికి చంపిన తమ్ముడు
కడప: బ్రహ్మంగారిమఠంలో అన్నను తమ్ముడు నరికి చంపిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. అన్న వెంకటసుబ్బయ్యను తమ్ముడు సురేశ్ గొడ్డలితో నరికి చంపాడు.
నరసాపురం కాలువలో గల్లంతైనవారిలో ఒకరి మృతదేహం లభ్యం
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా: నరసాపురం కాలువలో గల్లంతైన వారిలో ఒకరి మృతదేహం లభ్యమైంది. పోతుల లక్ష్మీభాను మృతదేహాన్ని అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెలికితీసింది. లక్ష్మీభాను స్వస్థలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మల్కిపురం మండలం మోరి గ్రామం. గల్లంతైన మరో ముగ్గురి కోసం అగ్నిమాపక సిబ్బంది గాలిస్తున్నది.
గుంటూరులో ఓ ఇంట్లో 12 సవర్ల బంగారం, రూ.2 లక్షలు చోరీ
గుంటూరు: పొన్నూరు పట్టణం విద్యానగర్లోని 6వ వార్డులో ఓ ఇంట్లో 12 సవర్ల బంగారం, రూ.2 లక్షలు చోరీ జరిగింది.
డీఎస్సీ, ఇతర అంశాలపై జగన్ అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడాలి: స్పీకర్ అయ్యన్న
'డీఎస్సీ, ఇతర అంశాలపై జగన్ అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడాలి. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడాలి. జగన్కు మంత్రులతో సమాధానం ఇప్పించే బాధ్యత నాది. అసెంబ్లీలో జగన్కు మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తా. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్స్పై అసత్యాలు మాట్లాడితే చర్యలు ఉంటాయి' అని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు.
విజయవాడలో టీచర్ల ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ
విజయవాడలో టీచర్ల ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నారు. డీఎస్సీ-2025 విజేతల ఆధ్వర్యంలో టీచర్లు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఉపాధ్యాయుల ఆత్మగౌరవ ర్యాలీతో విజయవాడ దద్దరిల్లింది. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల నుంచి ర్యాలీకి టీచర్లు హాజరయ్యారు. టీచర్ల ఆత్మగౌరవ ర్యాలీకి సుమారు 7 వేల మంది టీచర్లు హాజరయ్యారు. ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి అంబేడ్కర్ స్మృతివనం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి ఉపాధ్యాయులు వినతిపత్రం సమర్పించనున్నారు. తమపై విమర్శలు చేసే వారికి బుద్ధి ప్రసాదించాలని వినతిపత్రం ఇవ్వనున్నారు. మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తోన్న విషప్రచారాన్ని టీచర్లు ఖండించారు. డీఎస్సీపై వైసీపీ నేతలు విష ప్రచారం మానాలని హితవు పలికారు. విషప్రచారం మానకుంటే, వైఎస్సార్సీపీని ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్రతిభతో జాబ్ సాధించిన తమను, వైఎస్సార్సీపీ అవమానిస్తోందంటూ మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ విష ప్రచారం వల్ల జాబ్ సాధించిన సంతోషం లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రేపటి నుంచి అత్యవసర సేవలు బహిష్కరించాలని జూనియర్ డాక్టర్లు నిర్ణయం
రేపటి నుంచి అత్యవసర సేవలు బహిష్కరించాలని జూనియర్ డాక్టర్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జూనియర్ డాక్టర్ల (జూడాలు) నిర్ణయంతో అత్యవసర సేవలపై ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయ్యింది. ఎమర్జెన్సీ, క్యాజువల్టీ, ఐసీయూ, ఆపరేషన్ థియేటర్లలో నిరంతర సేవలకు చర్యలు తీసుకుంటుంది. వైద్య సిబ్బందికి మెడికల్ లీవులు మినహా అన్నిరకాల సెలవులు అధికారులు రద్దు చేశారు. స్టైపండ్ పెంచాలని కొన్ని రోజులుగా సాధారణ విధులు జూడాలు బహిష్కరించింది.
ఉప్పాడలో 4 దుకాణాల్లో దొంగతనం - సెల్ఫోన్లు, నగదు చోరీ చేసిన దుండగులు
కాకినాడ: యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడలో 4 దుకాణాల్లో చోరీ జరిగింది. దుకాణాల్లోని సెల్ఫోన్లు, నగదును దుండగులు చోరీ చేశారు.
నెల్లూరు జిల్లాలో చోరీ - మాతమ్మ, పోలేరమ్మ ఆలయాల్లో మంగళసూత్రాలు, నగదు అపహరణ
నెల్లూరు జిల్లాలో కలువాయి మండలం పర్లకొండ గ్రామంలోని ఆలయాల్లో చోరీ జరిగింది. మాతమ్మ, పోలేరమ్మ ఆలయాల్లో మంగళసూత్రాలు, నగదు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగతనం చేశారు.
నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రమాదం - బైక్ అదుపుతప్పి ఏఆర్ హెడ్కానిస్టేబుల్ మృతి
నెల్లూరు జిల్లాలో ముత్తుకూరు మండలం జంగాలకండ్రిగ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. బైక్ అదుపుతప్పి ఏఆర్ హెడ్కానిస్టేబుల్ విజయ్కుమార్ మృతి చెందారు.
నవంబర్కు సంబంధించి శ్రీవారి దర్శనం కోటా విడుదల తేదీలు ప్రకటన
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి దర్శనం, ఆర్జిత సేవలు, గదుల కోటా విడుదల తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం, ఎల్లుండి ఉదయం 10 గంటలకు సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవల కోటా విడుదల కానుంది. అలాగే, ఆగస్టు 20న ఉదయం 10 గంటలకు నిత్యసేవల కోసం ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఆగస్టు 21న ఉదయం 10 గంటలకు ఆర్జిత సేవల టికెట్లు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, దర్శన స్లాట్ల కోటాను విడుదల చేస్తారు. భక్తులు ఆగస్టు 24న ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లు, ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్లు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులకు సంబంధించిన ఉచిత ప్రత్యేక దర్శన టోకెన్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. చివరగా, ఆగస్టు 25న ఉదయం 10 గంటలకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన (రూ. 300) టికెట్ల కోటా, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల, తిరుపతి వసతి గదుల (Accommodation) కోటాను టీటీడీ అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. భక్తులు ఈ సేవలన్నింటినీ అధికారిక వెబ్సైట్ ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
నేడు విజయవాడలో టీచర్ల ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ
విజయవాడలో నేడు డీఎస్సీ-2025 విజేతల ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయుల భారీ ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ జరగనుంది. ఈ ర్యాలీ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి అంబేడ్కర్ స్మృతి వనం వరకు కొనసాగనుండగా, అనంతరం ఉపాధ్యాయులు అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రం సమర్పించనున్నారు. డీఎస్సీ-2025 విజేతల ఎంపికపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న విమర్శలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న టీచర్లు, తమపై విమర్శలు చేసే వారికి బుద్ధి ప్రసాదించాలని ఈ వినతిపత్రం ద్వారా కోరనున్నారు. కష్టపడి ఉద్యోగం సాధిస్తే రకరకాల ఆరోపణలతో తమ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తూ అవమానపరుస్తున్నారంటూ ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు ఈ ర్యాలీకి తరలివస్తున్నారు. ఇప్పటికే కర్నూలు, తిరుపతి నగరాలలో కూడా డీఎస్సీ విజేతలు ఇలాంటి భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 22 గంటల సమయం
తిరుమలలో శ్రీవారి భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. భక్తుల రాకతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. దీనివల్ల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి (ఉచిత దర్శనం) దాదాపు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరించేందుకు, ఉదయం పూట మాత్రమే క్యూలైన్లోకి రావాలని టిటిడి (TTD) అధికారులు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా: ఇరగవరం మండలం ఐతంపూడిలాకుల వద్ద కాల్వలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఇరగవరం మండలం ఐతంపూడి లాకుల వద్ద ఒక కారు అదుపుతప్పి కాల్వలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాద సమయంలో ఓగిడి గ్రామం నుంచి తూర్పుగోదావరి జిల్లా మోరి వెళ్తున్న నలుగురు యువకులు గల్లంతయ్యారు. గల్లంతయిన వారిని పోతుల లక్ష్మీభాను (18), రాజారాం (17), నాగిరెడ్డి దుస్వంత (18), సాయిసూర్య (19)గా గుర్తించారు. కాగా, ప్రమాదం నుంచి మరో యువకుడు సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు.
తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో శ్రీవారి భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. భక్తుల రాకతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. దీనివల్ల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి (ఉచిత దర్శనం) దాదాపు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరించేందుకు, ఉదయం పూట మాత్రమే క్యూలైన్లోకి రావాలని టీటీడీ (TTD) అధికారులు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
కడప: ప్రొద్దుటూరులో ప్రేమ వ్యవహారంలో యువకుడిపై దాడి
కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ఒక ప్రేమ వ్యవహారంలో యువకుడిపై దాడి చేసిన 11 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి దాడికి ఉపయోగించిన కర్రలు, బీరుసీసాలు, రాళ్లు, బైకులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ నాగభూషణం తెలిపారు. అరెస్ట్ అయిన వారిలో 9 మంది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులేనని, వారు ఇలా రౌడీల్లా ప్రవర్తించడం ఎంతమాత్రం సరికాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
విజయవాడ: కృష్ణానదిలో ఈతకు దిగి ముగ్గురు యువకులు మృతి
విజయవాడ కృష్ణలంక మెట్లబజారు వద్ద గల పద్మావతి ఘాట్ దగ్గర కృష్ణానదిలో ఈతకు దిగి ముగ్గురు యువకులు మునిగిపోయి మృతి చెందారు. మృతులను గడ్డం జాషువా (17), వీసం గౌతమ్ (18), తిగుళ్ల తేజ (18)గా గుర్తించారు. నదిలో మునిగిపోయిన వీరి మృతదేహాలను పోలీసులు వెలికితీసి, తదుపరి చర్యల నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.