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16-08-2026 Telangana News Today Live Updates : నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌ కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 12:51 PM IST

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16-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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12:47 PM, 16 Aug 2026 (IST)

నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌ కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

హైదరాబాద్‌లో నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌ కుమార్తె వివాహానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

12:36 PM, 16 Aug 2026 (IST)

రేవంత్‌రెడ్డి అన్ని నియోజకవర్గాల ప్రజలకు సీఎం అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి : సునీతా లక్ష్మారెడ్డి

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అన్ని నియోజకవర్గాల ప్రజలకు తానే ముఖ్యమత్రి అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి హితవు పలికారు. కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని సమానంగా చూడాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికలప్పుడు 420 హామీలు ఇచ్చారని, ఇప్పటి వరకు అందులో ఎన్ని నెరవేర్చారని ప్రశ్నించారు.

11:15 AM, 16 Aug 2026 (IST)

కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్‌ విమర్శలు

కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్‌ స్పందించారు. భారత్‌లో మంచి కాలేజీలు లేవని కేటీఆర్‌ అంటున్నారని, పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేటీఆర్‌ ఏం చేశారని బండి సంజయ్‌ ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో మంచి స్కూళ్లు, కాలేజీలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేదన్నారు.

11:15 AM, 16 Aug 2026 (IST)

మమతా బెనర్జీ సన్నిహితుడి అనుమానాస్పద మృతి

బంగాల్‌ అసెంబ్లీ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్‌, ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన TMC నేత ఆశిష్ బెనర్జీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మమతాబెనర్జీకి అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా పేరున్న ఆశిష్‌ బెనర్జీ, బీర్‌భూమ్‌ జిల్లాలోని రాంపూర్హత్‌ పార్టీ కార్యాలయంలో ఉరికి వేలాడుతూ విగతజీవిగా కనిపించారు. తన నివాసానికి చేరువలోనే ఉన్న ఆ టీఎంసీ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆశిష్‌బెనర్జీ రాసిన ఆత్మహత్య లేఖ కూడా లభించింది. ఈ ఆత్మహత్య లేఖలో పదవిలో ఉన్నప్పుడు తనపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలను ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది.

9:34 AM, 16 Aug 2026 (IST)

రంగారెడ్డి: గొర్రెలకాపరికి తీవ్రనష్టం కలిగించిన వీధికుక్కలు

రంగారెడ్డిలో గొర్రెలకాపరికి వీధికుక్కలు తీవ్రనష్టం కలిగించాయి. గొర్రెలమందపై వీధికుక్కలు దాడి చేయడంతో 15 గొర్రెలు మృత్యువాత పడ్డాయి. మహేశ్వరం మండలం తుక్కుగూడలో వీధికుక్కల బీభత్సం సృష్టించాయి. అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా గుంపుగా వచ్చి దాడి చేశాయి. కుక్కల దాడిలో 15 గొర్రెలు మృతి, మరికొన్నింటికి గాయాలైయ్యాయి. దాదాపు రూ.3 లక్షల మేర నష్టం వాటిల్లిందని గొర్రెల కాపరి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

8:50 AM, 16 Aug 2026 (IST)

అమీన్‌పూర్‌లో రాత్రి లిక్కర్‌మార్టులో స్వల్ప అగ్నిప్రమాదం

సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్‌లో రాత్రి లిక్కర్‌మార్టులో స్వల్ప అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. మూసీ ఉన్న లిక్కర్‌మార్టులో క్యాష్‌కౌంటర్ వద్ద అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది షట్టర్ తెరిచి మంటలను ఆర్పారు.

8:50 AM, 16 Aug 2026 (IST)

మేడ్చల్ పరిధిలో గిర్మాపూర్‌లో గొలుసు చోరీ

మేడ్చల్ పరిధిలో గిర్మాపూర్‌లో గొలుసు చోరీ జరిగింది. నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న మహిళ మెడలోంచి దొంగలు గొలుసు లాక్కెళ్లారు. పల్సర్ బైక్‌పై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు బంగారు గొలుసు లాక్కెళ్లారు. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

8:50 AM, 16 Aug 2026 (IST)

వాజ్‌పేయి స్మారకం వద్ద నివాళులర్పించిన ప్రధాని మోదీ

దిల్లీలో వాజ్‌పేయి స్మారకం వద్ద రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీముర్ము, ప్రధాని మోదీ నివాళులర్పించారు. వాజ్‌పేయి వర్ధంతి సందర్భంగా పలువురు నేతలు నివాళులర్పించారు. వీరిలో రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్, వెంకయ్య నాయుడు కూడా ఉన్నారు.

7:04 AM, 16 Aug 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఈనెల 13వ తేదీతో ముగిసిన రైతుబీమా గడువు

రాష్ట్రంలో రైతు బీమా పథకం గడువు ఈ నెల 13 అర్ధరాత్రితో ముగిసిందని, మళ్లీ పునరుద్ధరణ కానందున అప్పటివరకు మరణించిన వారికే సాయం కోసం నమోదు చేయాలని రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ శనివారం అన్ని జిల్లాల వ్యవసాయాధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రైతు మరణించిన తేదీని సంబంధిత అధికారిక ధ్రువపత్రాలు/రికార్డుల ద్వారా ధ్రువీకరించిన తర్వాతే నమోదు చేయాలని సూచించింది.

6:57 AM, 16 Aug 2026 (IST)

అమెరికాలో రెండు వేర్వేరు చోట్ల కాల్పులు

అమెరికాలో రెండు వేర్వేరు చోట్ల కాల్పులు(Firing in US) జరిగిన ఘటనలో ఐదుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలయ్యాయి. మిషిగన్ ప్రావిన్స్‌ మిస్సాకీ కౌంటీలో దుండగుడి కాల్పుల్లో ఐదుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలయ్యాయి. మరోవైపు వర్జీనియా స్టేట్ వర్సిటీలో జరిగిన కాల్పుల ఘటనలో ఓ విద్యార్థి సహా ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి.

6:57 AM, 16 Aug 2026 (IST)

ఝార్ఖండ్​లోని లాతెహార్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం

ఝార్ఖండ్​లోని లాతెహార్ జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతిచెందారు. ట్రక్కు అదుపుతప్పి, ఆటోను, ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో చిన్నారి సహా ఆరుగురు చనిపోయారు.

6:57 AM, 16 Aug 2026 (IST)

నేటి నుంచి మరో నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ

హైదరాబాద్‌ కోర్ అర్బన్‌లోని మరో నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మఇళ్లకి దరఖాస్తులు(Indiramma Houses Applications) ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఎల్బీనగర్,గోషామహల్, ముషీరాబాద్, చంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాల్లోఇందిరమ్మ ఇళ్లకు వచ్చేనెల 3వరకు మీసేవ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని హౌసింగ్‌బోర్డు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే క్యూర్ పరిధిలోని 16 నియోజకవర్గాల్లో... 7 వేల 340 ఎల్‌ఐజీ ఫ్లాట్లకు 60 వేల 14 మంది దరఖాస్తు చేశారు.

6:57 AM, 16 Aug 2026 (IST)

మునగాల వద్ద ఢీకొన్న బస్సులు - ముగ్గురికి గాయాలు

సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండలం ఆకుపాముల వద్ద బస్సులు ఢీకొన్న ఘటనలో ముగ్గురు ప్రయాణికులకు స్వల్పగాయాలయ్యాయి. ప్రమాద సమయంలో రెండు బస్సుల్లో 63 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బస్సులో ఇరుక్కుపోయిన డ్రైవర్‌ను పోలీసులు బయటకు తీశారు. బస్సు ప్రమాదాలకు డ్రైవర్ల నిద్రమత్తే కారణమని పోలీసులు గుర్తించారు.

6:50 AM, 16 Aug 2026 (IST)

తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో వైకుంఠం(Tirumala Rush Update) క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయాయి. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులను ఉదయం క్యూలైన్‌లోకి రావాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

6:48 AM, 16 Aug 2026 (IST)

నేడు ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి(CM Revanth Reddy Tour) పర్యటించనున్నారు. కామారెడ్డి, ములుగు, హనుమకొండ జిల్లాల్లో సీఎం పర్యటన చేయనున్నారు. కామారెడ్డిలో ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతరావు కుమార్తె వివాహానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు. అనంతరం మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలు దర్శించుకొని చేయూత పింఛన్ల లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ములుగు గట్టమ్మ దేవాలయం వద్ద హ్యామ్‌ రోడ్ల పైలాన్‌ను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆవిష్కరించనున్నారు. తొలిదశలో 3వేల గ్రామాల్లో హ్యామ్‌ రోడ్ల అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం ములుగులో నూతన కలెక్టరేట్ భవనం ప్రారంభించనున్నారు. ములుగులో రూ.868 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం ములుగులో బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్నారు. అనంతరం ములుగు నుంచి హనుమకొండ వెళ్లి పరకాలలో 443.42 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత పరకాలలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.

Last Updated : August 16, 2026 at 12:51 PM IST

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