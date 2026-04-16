16-04-2026 Telangana News Today Live Updates : దిల్లీ చేరుకున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - 3 రోజుల పాటు అక్కడే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 7:00 AM IST

16-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:49 AM, 16 Apr 2026 (IST)

కర్నూలు జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంలో 8కి పెరిగిన మృతులు

కర్నూలు జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య 8కి పెరిగింది. కర్నూలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరొకరు మృతి చెందారు. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మం. చిలకలడోన వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. బొలెరో వాహనం లారీ ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి, 12 మందికి గాయాలు అయ్యాయి. ఘటన స్థలిలో ఐదుగురు, చికిత్స పొందుతూ ముగ్గురు మృతి చెందారు. మరణించిన వారిలో ఐదుగురు మహిళలు, బాలిక, ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మృతులు కర్ణాటకలోని చిక్​ మంగళూరుకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. కర్ణాటక నుంచి మంత్రాలయం దర్శనానికి వస్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం బాధితులకు ఎమ్మిననూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

6:47 AM, 16 Apr 2026 (IST)

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం, ఏడుగురు మృతి

కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మం. చిలకలడోన వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. బొలెరో వాహనం లారీ ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి, 15 మందికి గాయాలు అయ్యాయి.

6:44 AM, 16 Apr 2026 (IST)

దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి (CM Revanth Reddy Delhi Tour) దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా మూడు రోజుల పాటు దిల్లీలోనే ఉండనున్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం రాత్రి దిల్లీ చేరుకున్నారు. నేడు రాజ్యసభలో వేం నరేందర్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులపై చర్చ ముగిసే వరకు రేవంత్​రెడ్డి దిల్లీలోనే ఉండనున్నారు.

6:40 AM, 16 Apr 2026 (IST)

సమగ్ర సర్వే పూర్తి వివరాలను వెల్లడించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

సమగ్ర సర్వే పూర్తి వివరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. సీపెక్ నివేదికలను des.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ప్రభుత్వం అప్‌లోడ్ చేసింది. తెలంగాణలో 242 కులాలు ఉన్నట్లు సీపెక్ నివేదిక పేర్కొంది. ఏడు కులాల వద్దే సగానికి పైగా భూములు ఉన్నట్లు సమగ్ర సర్వేలో వెల్లడైంది. సర్వేలో వెల్లడైన వివరాలు ఇలా. జనాభాలో రెడ్డి, యాదవ, లంబాడీ, ముదిరాజ్, మున్నూరుకాపు, కురుమ, కోయ కులాలు 32 శాతం ఉన్నట్లు తెలిపింది. జనాభాలో రెడ్డి కులస్తులు 4.8 శాతం ఉన్నారని సమగ్ర సర్వేలో తేలింది. రాష్ట్రంలో 13.5 శాతం భూములతో అగ్రస్థానంలో రెడ్డి కులస్తులు ఉన్నారు. 16 శాతానికి బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో కార్లు, 42 శాతం కోమటి కులస్థుల ఇళ్లల్లో ఫ్రిజ్‌లు ఉన్నట్లు సర్వేలో గుర్తించారు.

6:37 AM, 16 Apr 2026 (IST)

ఐపీఎల్‌ : లఖ్‌నవూపై బెంగళూరు ఘన విజయం

ఐపీఎల్‌ లఖ్‌నవూ సూపర్ జెయింట్స్‌పై 5 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ ఘన విజయం సాధించింది. స్కోర్లు: లఖ్‌నవూ 146 ఆలౌట్‌, బెంగళూరు 149/5

