16th April 2026 Today AP Live News Updates: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - 8 మంది మృతి, 12 మందికి గాయాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 7:43 AM IST

16th April 2026 Today AP Live News Updates: కర్నూలు రోడ్డు ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రులు - క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశం

7:23 AM, 16 Apr 2026 (IST)

మంత్రాలయం వెళ్తుండగా కారు-లారీ ఢీకొని ప్రమాదం

కర్నూలు జిల్లాలో ఈ రోజు తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (Road Accident) జరిగింది. మంత్రాలయం మండలం చిలకలడోన వద్ద జాతీయ రహదారిపై బొలెరో వాహనం-రెడీమిక్స్‌ లారీ ఢీ కొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందగా మరో 12 మందికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఎమ్మిగనూరులోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనాస్థలంలోనే ఐదుగురు మృతి చెందగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ముగ్గురు చనిపోయారు. మృతుల్లో ఐదుగురు మహిళలు, బాలిక ఉన్నారు.

దైవ దర్శనానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం: కర్ణాటకలోని చిక్‌మంగళూరుకు చెందిన భక్తులు మంత్రాలయంలోని శ్రీరాఘవేంద్రస్వామి దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాద సమయంలో బొలేరో లో 23 మంది ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం: రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రులు బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, టీజీ భ‌రత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. 8 మంది మృతి చెందడం విచారకరమన్నారు. గాయపడినవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జనార్దన్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

TAGGED:

TELUGU BREAKING NEWS
ANDHRA PRADESH LATEST NEWS
AP LIVE NEWS UPDATES
KURNOOL ACCIDENT
TODAY AP LIVE NEWS UPDATES

