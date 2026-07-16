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16th July 2026 AP News Today Live Updates : వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో ఇసుక కుంభకోణంపై ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం

16th July 2026 AP News Today Live Updates
16th July 2026 AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 7:20 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 11:38 AM IST

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16th July 2026 AP News Today Live Updates : జగన్‌ హయాంలో ఇసుక విధానం ముసుగులో సాగించిన దోపిడీపై ఈడీ దర్యాప్తు

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11:35 AM, 16 Jul 2026 (IST)

వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో ఇసుక కుంభకోణంపై ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం

వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో జరిగిన ఇసుక కుంభకోణంపై ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. జగన్‌ హయాంలో ఇసుక విధానం ముసుగులో సాగించిన దోపిడీపై ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టింది. మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ల కింద ఇప్పటికే ఈడీ కేసు నమోదు చేసింది. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన కీలక సాక్షి దండా నాగేంద్రకుమార్‌ను నిన్న హైదరాబాద్​లోని కార్యాలయంలో ఈడీ విచారించింది. ఇసుక తవ్వకాల్లో అక్రమాలపై నాగేంద్రకుమార్‌ నుంచి వివరాలు సేకరించింది. సుప్రీంకోర్టుకు ఇచ్చిన ఆధారాలే ఈడీకి కూడా నాగేంద్రకుమార్‌ సమర్పించినట్లు సమాచారం. ఇసుక విధానం ముసుగులో రూ.2,566 కోట్లు దోచేసినట్లు ఇప్పటికే ఏపీ ఏసీబీ గుర్తించింది. ఇసుక దోపిడీపై మరోసారి ఈడీ అధికారులు విచారణ జరిపే అవకాశం ఉంది.

11:34 AM, 16 Jul 2026 (IST)

విశాఖ అమర్‌నగర్‌లో పాతకక్షలతో ఘర్షణ, ఒకరు మృతి

విశాఖ అమర్‌నగర్‌లో పాతకక్షల నేపథ్యంలో జరిగిన ఘర్షణలో ఒకరు మృతి చెందారు. కత్తులతో యువకుల వీరంగం సృష్టించడంతో ఒకరు మృతి చెందగా మరొకరికి గాయాలయ్యాయి. మృతుడు గంగాధర్‌గా గుర్తించారు. శివకుమార్‌కు గాయాలు అయ్యాయి.

11:33 AM, 16 Jul 2026 (IST)

బుక్ ఫెస్టివల్ బాబ్జీ కన్నుమూత

విజయవాడ: విజయవాడ పుస్తకమహోత్సవ సంఘ పూర్వ అధ్యక్షుడు, బుక్ ఫెస్టివల్ బాబ్జీ కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా కాలేయ సంబంధ అనారోగ్య సమస్యతో ఆయన బాధపడుతున్నారు.

11:03 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ఏపీ లిక్కర్‌ రవాణా కుంభకోణం కేసులో ఈడీ కస్టడీకి నిందితులు

ఏపీ లిక్కర్‌ రవాణా కుంభకోణం కేసులో నిందితులకు కాసేపట్లో ఈడీ కస్టడీకి తీసుకోనుంది. వారిని మూడు రోజుల పాటు ఈడీ ప్రశ్నించనుంది. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి, సునీల్‌కుమార్‌ను కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం చంచల్‌గూడ జైలులో వీరు ముగ్గురు రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు. చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి ముగ్గురిని ఈడీ కార్యాలయానికి తరలించి విచారించనున్నారు. మనీలాండరింగ్, ఆర్థిక లావాదేవీలు, లిక్కర్ రవాణాపై ప్రశ్నించనున్నారు. విచారణలో మరిన్ని కీలక వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉందని ఈడీ భావిస్తోంది.

10:58 AM, 16 Jul 2026 (IST)

బీజేపీ నేతల పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన యాత్ర

బీజేపీ నేతల పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన యాత్ర చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సత్యకుమార్​ మాట్లాడుతూ పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించింది ప్రధాని మోదీనే అని అన్నారు. ప్రాజెక్టుని పూర్తి కేంద్ర నిధులతో నిర్మించేలా ప్రధాని చర్యలు తీసుకున్నారని, ప్రాజెక్టు కోసం ఇప్పటికే కేంద్రం రూ.20,750 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని అన్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఇంకా ఎన్ని నిధులైనా కేంద్రం మంజూరు చేస్తుందన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును గత వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేసిందని, కేంద్రం మంజూరు చేసిన నిధులను కూడా ఖర్చు చేయకుండా నిర్వీర్యం చేసిందని ఆరోపించారు. సీఎం చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను వేగంగా పూర్తిచేస్తున్నారని, పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయితే రాయలసీమ ప్రాంతం సస్యశ్యామలం అవుతుందని అన్నారు. రాయలసీమ వాసుల తరపున ప్రధాని మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానని సత్యకుమార్‌ పేర్కొన్నారు.

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్​ మాట్లాడుతూ పోలవరాన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించి కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేసిందని అన్నారు. ముంపు మండలాలను ఏపీలో కలుపుతూ ప్రధాని మోదీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని, ప్రధాని మోదీ పూర్తిస్థాయిలో నిధులు కేటాయించి పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తున్నారని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ పేరిట ప్రాజెక్టును నిర్వీర్యం చేసిందన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రాజెక్టును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని నిర్మిస్తున్నారని అన్నారు. ప్రస్తుతం పోలవరం ప్రాజెక్టు 80 శాతానికిపైగా పనులు పూర్తయ్యాయని అన్నారు. పోలవరం కుడికాల్వ ద్వారా త్వరలో నీటి విడుదలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్రాజెక్టు అభివృద్ధిని పూర్తిస్థాయిలో తెలుసుకునేందుకే బీజేపీ నేతల పర్యటన చేపట్టామని, భవిష్యత్తులో పోలవరం ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని మాధవ్‌ పేర్కొన్నారు.

10:57 AM, 16 Jul 2026 (IST)

విశాఖలో టెంపెనీ స్కూల్‌ వద్ద యువకుడి దారుణహత్య

విశాఖలో టెంపెనీ స్కూల్‌ వద్ద యువకుడు దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. హత్య ఘటనపై పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

10:56 AM, 16 Jul 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శాసన సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు

తిరుమల శ్రీవారిని శాసన సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జూ అభివృద్ధికి ఏర్పాటు చేసిన వైల్డ్‌లైఫ్ కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా ఉన్నానని, రెండు రోజుల క్రితం విశాఖ జూను సందర్శించానని అన్నారు. ఇవాళ తిరుపతి జూను కమిటీ సభ్యులతో కలిసి సందర్శిస్తానని అన్నారు. శ్రీవారి దర్శనానికి 90 వేల నుంచి లక్షమంది వస్తున్నారని, కానీ తిరుపతి జూ సందర్శనకు 3 వేలమంది కూడా రావడం లేదని అన్నారు. సదుపాయాలు మెరుగుపరిస్తే సందర్శకుల సంఖ్య పెరుగుతుందని, ఆసియాలోనే మూడు వేల ఎకరాలు ఉన్న అతిపెద్దది తిరుపతి జూపార్కు అని అన్నారు. అభివృద్ధి చేస్తే పర్యాటకుల ద్వారా మంచి ఆదాయం వస్తుందని అన్నారు.

10:54 AM, 16 Jul 2026 (IST)

విశాఖ తీరంలో బోల్తా పడిన మత్స్యకార బోటు

విశాఖ తీరంలో మత్స్యకార బోటు బోల్తా పడింది. విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అలల ఉద్ధృతికి చేపల వేటకు వెళ్లిన బోటు బోల్తా పడగా ఏడుగురు మత్స్యకారులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. గాయపడిన ఇద్దరు మత్స్యకారులకు కేజీహెచ్‌లో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో సుమారు రూ.4.5 లక్షల విలువైన బోటు, వలలు ధ్వంసం అయ్యాయని మత్స్యకారులు తెలిపారు.

9:56 AM, 16 Jul 2026 (IST)

కిర్లంపూడి పీఎస్‌లో అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు

కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి పీఎస్‌లో అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదైంది. ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల సమయంలో పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించిన ఘటనలో ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు. గార్డ్ ఆఫ్ హానర్ ఇస్తుండగా అంబటి, ఆయన అనుచరులు పోలీసులను తోసేశారు. ఈ ఘటనపై ఏఆర్ ఎస్‌ఐ. అప్పలరాజు, కానిస్టేబుళ్లు కిర్లంపూడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఉన్నతాధికారుల ముందే ఉద్దేశపూర్వకంగా తమను తోసేశారని, తమ విధులకు ఆటంకం కలిగించారని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు అంబటి రాంబాబు, మరికొందరిపై బీఎన్‌ఎస్‌ 132, 3(5) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడం, విధులకు ఆటంకం, పోలీసులను అడ్డుకోవడంతో పాటు, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను నెట్టివేశారని ఫిర్యాదు చేశారు.

9:55 AM, 16 Jul 2026 (IST)

నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో కీలక విషయాలు వెల్లడించిన సీబీఐ

నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో కీలక సీబీఐ విషయాలు వెల్లడించింది. పేపర్‌ సెట్టర్‌కు కోచింగ్ సెంటర్ యజమాని డబ్బులు ఇచ్చినట్లు సీబీఐ వెల్లడించింది. పేపర్‌ సెట్టర్‌ ప్యానల్‌ సభ్యుడు పీవీ.కులకర్ణికి రూ.5 లక్షలు ఇచ్చారని వెల్లడించింది. కెమిస్ట్రీ ప్రశ్నలు ఇచ్చేందుకు కోచింగ్ సెంటర్ యజమాని డబ్బు ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో లాతూర్ కోచింగ్‌ సెంటర్ యజమాని శివరాజ్‌ రఘునాథ్‌ను సీబీఐ అరెస్టు చేసింది.

9:18 AM, 16 Jul 2026 (IST)

రేపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ఆణివార ఆస్థానం

తిరుమల: రేపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ఆణివార ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు. రేపు ఉదయం ఆలయంలో ఘంటా మండపం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. గరుత్మంతుడికి అభిముఖంగా ఉభయదేవేరులతో కలిసి మలయప్పస్వామి వేంచేపు చేయనున్నారు. మరో పల్లకిపై స్వామివారి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైన విష్వక్సేనులు దక్షిణాభిముఖంగా వేంచేపు చేయనున్నారు. ఉత్సవమూర్తులతో పాటు ఆనందనిలయంలోని మూలవిరాట్టుకు ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. మూలవిరాట్టుకు, ఉత్సవమూర్తులకు జీయర్లు నూతన వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి పుష్పపల్లకి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు.

9:14 AM, 16 Jul 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నారా భువనేశ్వరి

తిరుమల శ్రీవారిని నారా భువనేశ్వరి దర్శించుకున్నారు. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్సు ద్వారా భువనేశ్వరి ఆలయంలోకి వెళ్లారు. మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. పండితులు రంగనాయకుల మండపంలో భువనేశ్వరికి వేదాశీర్వచనం చేశారు. ఛైర్మన్, ఈవో, అదనపు ఈవోలు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

9:14 AM, 16 Jul 2026 (IST)

వెంకటపాలెం శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద నేడు జగన్నాథ రథయాత్ర

అమరావతి వెంకటపాలెం శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద నేడు జగన్నాథ రథయాత్ర నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం జరిగే జగన్నాథ రథయాత్రలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. ఉదయం ఫైనాన్స్, పీపీపీ ప్రాజెక్టులపై సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష జరపనున్నారు.

9:12 AM, 16 Jul 2026 (IST)

కూటమి సమన్వయ కమిటీ నిర్ణయాలు

కూటమి సమన్వయ కమిటీ పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సోమవారంలోపు అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు స్థాయిలో కమిటీల ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి సమన్వయ కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ముందుగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఉన్నందున వాటిపై దృష్టి సారించాలని, ఎన్డీఏ శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాలని నిర్ణయించారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న నామినేటెడ్ పదవులు త్వరగా భర్తీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

9:10 AM, 16 Jul 2026 (IST)

పాతమూగులూరులో వ్యక్తి దారుణ హత్య

ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం పాతమాగులూరులో ఓ వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. పాతమాగులూరుకి చెందిన పిచ్చిెరెడ్డిని విష్ణు అనే యువకుడు హత్య చేశాడు. తల్లితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నాడనే కోపంతో పిచ్చిరెడ్డిని విష్ణు హత్య చేసినట్లు తెలిసింది. చెన్నైలో ఇంజినీరింగ్‌ చేస్తున్న విష్ణు ఈ రోజు ఉదయమే స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో పిచ్చిరెడ్డి తన తల్లితో కలిసి ఉండటాన్ని చూసిన విష్ణు వెంబడించి కొట్టి హత్య చేశాడు. అనంతరం అద్దంకి పోలీసుస్టేషన్‌లో విష్ణు లొంగిపోయాడు.

9:09 AM, 16 Jul 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లు, షెడ్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 82,255 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.76 కోట్లు రాగా, 32,683 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:55 AM, 16 Jul 2026 (IST)

టీటీడీకి రూ.2 కోట్ల విరాళం అందజేత

టీటీడీ శ్రీబాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని ట్రస్టుకు రూ.2 కోట్ల విరాళాన్ని బయోఫోర్ ఇండియా ఫార్మాసూటికల్స్ ప్రతినిధులు అందజేశారు. ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుకు విరాళాన్ని దాతలు అందజేశారు.

6:52 AM, 16 Jul 2026 (IST)

చిత్తూరు జిల్లాలో సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగాల పేరుతో ఘరానా మోసం

చిత్తూరు జిల్లా పెద్దపంజాణిలో సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగాల పేరుతో ఘరానా మోసం జరిగింది. 20 మంది యువకుల నుంచి ఉద్యోగాల పేరుతో రూ.38 లక్షలు తీసుకున్నట్లు పెద్దపంజాణి పీఎస్‌లో కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట వాసి శివకుమార్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనపై పెద్దపంజాణి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:49 AM, 16 Jul 2026 (IST)

కమ్మ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల బ్రహ్మం చౌదరికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్

కమ్మ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల బ్రహ్మం చౌదరి అస్వస్థతతకు గురయ్యారు. అతనికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. దీంతో తాడేపల్లి మణిపాల్ ఆస్పత్రికి నాదెండ్ల బ్రహ్మం చౌదరిని తరలించారు.

6:45 AM, 16 Jul 2026 (IST)

గుంటూరు జిల్లాలో కుమారుడి వేధింపులు భరించలేక పీక కోసి చంపేసిన తల్లిదండ్రులు

గుంటూరు జిల్లా తెనాలి నాజరుపేటలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కుమారుడి వేధింపులు భరించలేక కన్న తల్లిదండ్రులే పీక కోసి చంపేశారు. మద్యం మత్తులో తల్లిదండ్రులతో కోటేశ్వరరావు గొడవలు పెట్టుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డారు. భూమి తన పేరున రాయాలని కుటుంబసభ్యులపై కోటేశ్వరరావు తరచుగా ఒత్తిడి పెట్టేవాడు. ఈ క్రమంలోనే హత్య చేసినట్లు సమాచారం. హత్యచేసి మృతదేహాన్ని ఆటోలో తరలించే ప్రయత్నంలో ఆటోను అడ్డుకున్న స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:43 AM, 16 Jul 2026 (IST)

నేడు తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి కర్నూలు జిల్లాకు నీటి విడుదల

నేడు తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి కర్నూలు జిల్లాకు అధికారులు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. తుంగభద్ర నుంచి రోజుకు 900 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. ఇవాళ తుంగభద్ర నుంచి 1.5 టీఎంసీలు విడుదల చేయనున్నారు.

Last Updated : July 16, 2026 at 11:38 AM IST

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