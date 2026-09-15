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15-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు

Telangana live update
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 6:38 AM IST

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Updated : September 15, 2026 at 6:50 AM IST

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15-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:46 AM, 15 Sep 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ఈ నెల 23 వరకు కనులపండువగా నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 6.21 నుంచి 6.35 మధ్య మీనలగ్నంలో ధ్వజారోహణం జరగనుంది.

6:45 AM, 15 Sep 2026 (IST)

రేపు దిల్లీ వెళ్లనున్న రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ ఎంపీలు

రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ ఎంపీలు రేపు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. వీరంతా కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శివరాజ్‌సింగ్‌ను కలవనున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులపై వినతిపత్రం ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.

6:42 AM, 15 Sep 2026 (IST)

నేడు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం

నేడు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, కరీంనగర్‌, ఖమ్మం, వరంగల్‌, నల్గొండ, రంగారెడ్డి ,హైదరాబాద్‌, సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలకు 'పసుపు రంగు' హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

6:38 AM, 15 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: పోలీసుల అదుపులో పలువురు బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు

పలువురు బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులను హైదరాబాద్‌ పోలీసుల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే విజయుడు, మన్నె క్రిశాంక్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు సైఫాబాద్‌ పీఎస్‌ ముందు ఆందోళనకు దిగారు. కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్‌వోపై పీఎస్‌లో దాడికి యత్నించారని ఆరోపించారు. కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్‌వోపై ఎలాంటి దాడి జరగలేదని పోలీసులు తెలిపారు. క్రైమ్ నం.371/26 ఫిర్యాదుపై మహేందర్, మహేశ్‌ను విచారణకు పిలిచామని డీసీపీ శిల్పవల్లి వెల్లడించారు. అదే సమయంలో కొందరు గణేశ్‌ డీజే అనుమతి కోసం వచ్చారని చెప్పారు. కేటీఆర్‌ పీఆర్‌వో, పీఏపై దాడి జరగలేదని దీనిపై విచారణ జరిపిస్తామని డీసీపీ శిల్పవల్లి స్పష్టం చేశారు.

6:33 AM, 15 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: నాగోల్ పరిధి బండ్లగూడలో వ్యక్తి దారుణ హత్య

హైదరాబాద్​లోని నాగోల్ పరిధి బండ్లగూడలో వ్యక్తి దారుణ హత్య జరిగింది. ఓ వ్యక్తి వెంటపడి వేట కొడవళ్లు, కత్తులతో దుండగులు దాడి చేశారు. ప్రాణభయంతో బండ్లగూడలోని వైన్స్‌లోకి బాధితుడు వెళ్లాడు. దుండగులు మద్యం దుకాణంలోనే ఆ వ్యక్తిని కత్తులతో నరికి చంపారు. కారులో వచ్చి హత్య చేసిన తర్వాత దుండగులు పరారయ్యారు. మృతుడు ఇల్లెందుకు చెందిన రౌడీషీటర్‌ నయీమ్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు. పాతకక్షల నేపథ్యంలో హత్య జరిగినట్లు పోలీసుల అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Last Updated : September 15, 2026 at 6:50 AM IST

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