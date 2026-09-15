15th September 2026 AP News Today Live Updates : తిరుమలలో నేటి నుంచి ఈనెల 23 వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 7:26 AM IST
15th September 2026 AP News Today Live Updates :తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈరోజు 'ధ్వజారోహణం'తో ప్రారంభం కానున్నాయి.బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు తిరుమలను సందర్శించనున్నారు. ఈ సమయంలో టీటీడీ వీఐపీ దర్శనాలను రద్దు చేసింది.
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తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు 'సర్వదర్శనం' కోసం వేచి ఉండే సమయం 4 గంటలుగా ఉంది. నిన్న 88,210 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.4.23 కోట్లుగా నమోదైంది. 30,192 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
కడప పులివెందులలో కాల్పుల కలకలం
కడప జిల్లా పులివెందులలోని వినాయక విగ్రహం వద్ద పుష్పనాథ్ రెడ్డి, విజయ్ కుమార్ రెడ్డి వర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తిన నేపథ్యంలో అర్ధరాత్రి కాల్పులతో కూడిన ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. తనను సన్మానించలేదన్న కారణంతో విజయ్, పుష్పనాథ్ను నిలదీయడంతో ఈ వివాదం మొదలై, ఆ తర్వాత అది ఘర్షణకు దారితీసింది. ఈ ఘటనలో హజ్ కమిటీ డైరెక్టర్ మబాషాకు చెందిన గన్మెన్ గాలిలోకి ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరపగా పుష్పనాథ్ వర్గీయులు విజయ్ నివాసం వద్ద ఉన్న మూడు వాహనాలను ధ్వంసం చేశారు.
తిరుమలలో నేటి నుంచి ఈనెల 23 వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో వార్షిక శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు నేడు ప్రారంభమై ఈ నెల 23 వరకు కొనసాగుతాయి. నేటి కార్యక్రమాలలో ధ్వజారోహణం, రాత్రి వేళ జరిగే పెద్ద శేష వాహన సేవ ఉన్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో టీటీడీ వీఐపీ దర్శనాలను రద్దు చేసింది. ప్రోటోకాల్ ప్రముఖుల నుంచి వచ్చే సిఫార్సు లేఖలు తప్ప, ఇతర వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలను స్వీకరించడం లేదు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమలలో నేడు పండ్లు, పూల ప్రదర్శన కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కాలంలో టీటీడీ ఆర్జిత సేవలను నిలిపివేసింది. అలాగే వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, ఎన్ఆర్ఐలు, దాతల కోసం కేటాయించిన ప్రత్యేక దర్శన స్లాట్లను రద్దు చేసింది. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సేవలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 425 బస్సులతో 2,000 ట్రిప్పులు నడపాలని ప్రణాళిక రూపొందించింది. తమిళనాడు నుంచి వచ్చే భక్తుల కోసం ఆ రాష్ట్ర ఆర్టీసీతో కలిసి చెరో 150 బస్సులను నడిపేలా ఒప్పందం కూడా కుదిరింది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల గరిష్ఠ వయోపరిమితి పెంపు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి గరిష్ట వయోపరిమితిని వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్ 30 వరకు పొడిగిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేర్వేరు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఈ పొడిగింపు ఏపీపీఎస్సీ ఇతర నియామక సంస్థలు చేపట్టే నియామకాలకు వర్తిస్తుంది. యూనిఫాం సర్వీసుల విషయంలో జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థుల వయోపరిమితిని రెండేళ్లు పెంచగా, ఇతర నియామకాలకు గరిష్ట వయోపరిమితిని 34 ఏళ్ల నుంచి 44 ఏళ్లకు పెంచారు. రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలకు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వయోపరిమితి సడలింపులలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదని స్పష్టం చేశారు.
తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ రోజు 'ధ్వజారోహణం'తో ప్రారంభం కానున్నాయి. సాయంత్రం 6:21 నుంచి 6:35 గంటల మధ్య 'మీన లగ్నం'లో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంతో మొదలయ్యే ఉత్సవాలు ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు అద్భుతమైన దృశ్య వైభవంతో కొనసాగుతాయి.
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా నేడు తిరుమల వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ రోజు తిరుమలను సందర్శించనున్నారు. ఆయన సాయంత్రం 6:20 గంటలకు గాయత్రీ నిలయానికి, 7:40 గంటలకు బేడి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి చేరుకుంటారు. సాయంత్రం 7:55 గంటలకు, స్వామివారికి సమర్పించేందుకు పట్టు వస్త్రాలను తీసుకుని ఆయన శ్రీవారి ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆ తర్వాత, ఆయన పెద్ద శేష వాహన సేవలో పాల్గొంటారు. రేపు ఉదయం 9:25 గంటలకు 'పిల్గ్రిమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్'ను ప్రారంభించి, రిలయన్స్ ఈవీ (EV) బస్సులను అందుబాటులోకి తెస్తారు. అనంతరం ఆధునీకరించిన ఎస్.వి. (SV) మ్యూజియంను ప్రారంభిస్తారు.
విశాఖ వార్డుల పునర్విభజన రాజపత్రం విడుదల
విశాఖపట్నం వార్డుల పునర్విభజనకు సంబంధించి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని వార్డుల సంఖ్యను 98 నుంచి 120కి పెంచుతూ, సవరించిన సరిహద్దులతో కూడిన తుది నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.
తమిళనాడు మీదుగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు విస్తరించిన ద్రోణి
తమిళనాడు మీదుగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వైపు విస్తరించి ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి, ఒడిశా-బెంగాల్ తీర ప్రాంతాలపై కొనసాగుతున్న ఆవర్తనం కారణంగా, ఈ రోజు, రేపు తీరప్రాంత జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నంద్యాల, అనంతపురం, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, ఇతర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. వర్షాల సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.