15-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
Published : October 15, 2026 at 6:52 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:16 AM IST
15-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేటి నుంచి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
నేటి నుంచి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయి. పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ పసుపు రంగు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. నేడు భద్రాద్రి, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది.
నేడు, రేపు కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు అవకాశం
తెలంగాణలో కొత్త ఓటర్ల నమోదు, ఓటర్ల జాబితాలో పేర్ల సవరణల కోసం భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియలో భాగంగా నేడు, రేపు అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లలో ప్రత్యేక శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బీఎల్వోలు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. ఫారం-6 నింపి ఇచ్చి కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
ఎల్నినో పరిస్థితులపై నేడు మంత్రులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రత్యేక సమావేశం
నేడు మంత్రులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే చర్యలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. జూన్, జూలై వరకు పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉండడంతో ప్రభుత్వం యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సీఎం చర్చించనున్నారు.
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ దృష్టి
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ దృష్టి పెట్టింది. నేటి నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాలవారీగా ఇన్ఛార్జి మంత్రుల సమీక్ష సమావేశాలు జరగనున్నాయి. నేడు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాపై మంత్రి దామోదర, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 23న పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలతో సీఎం భేటీ కానున్నారు. ఓటర్ నమోదు, ఎన్నికల ప్రచారంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితాపై నేడు బీజేపీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్
22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితాపై నేడు బీజేపీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనుంది. ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ను ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి ఇవ్వనున్నారు.
ప్రాజెక్టు అన్నపూర్ణ పేరుతో పేద కుటుంబాలకు అండగా రష్మిక దేవరకొండ
ప్రాజెక్టు అన్నపూర్ణ పేరుతో పేద కుటుంబాలకు రష్మిక దేవరకొండ అండగా నిలుస్తున్నారు. ఏడాదిపాటు 400 కుటుంబాలకు నిత్యావసర కిట్లు రష్మిక పంపిణీ చేయనున్నారు. తొలిదశలో 8 నగరాల్లో 3 నెలల సరకులతో కిట్ల పంపిణీ చేయనున్నారు. హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్, అనంతపురం, బెంగళూరు, చెన్నై, కొచ్చి, కొడగు, విజయవాడలోని కుటుంబాలకు సాయం చేయనున్నారు.
ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ పిటిషన్పై - నేడు విచారణ జరపనున్న సుప్రీంకోర్టు
ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు నేడు విచారణ జరపనుంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ ప్రక్రియను సవాల్ చేస్తూ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
నేడు అవినాష్రెడ్డి మరోసారి విచారణ - హాజరుకావాలని ఈడీ ఆదేశం
నేడు అవినాష్రెడ్డి మరోసారి విచారణకు హాజరుకావాలని ఈడీ ఆదేశించింది. అవినాష్రెడ్డిని ఇవాళ కూడా ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు. బుధవారం అవినాష్రెడ్డిని ఈడీ అధికారులు 7 గంటలపాటు ప్రశ్నించారు.
ఇండియా కూటమి నేతల పిటిషన్పై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ఇండియా కూటమి నేతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. ఈ పిటిషన్పై స్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ద్విసభ్య ధర్మాసనం పిటిషన్ చేపట్టింది.
అమెరికాలో కూలిన చిన్న విమానం - ఓ చిన్నారి సహా ఆరుగురు మృతి
అమెరికాలోని విస్కాన్సిన్ రాష్ట్రంలో చిన్న విమానం కూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఓ చిన్నారి సహా ఆరుగురు మృతి చెందారు. విమానం కెనోషా నుంచి మెనోమోనీ వెళుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే అటవీ ప్రాంతంలో విమానం కూలినట్ల సమాచారం.
ఉప్పల్ టీ-20 మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ విజయం
ఉప్పల్ జరిగిన టీ-20 భారత్, వెస్టిండీస్ మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ విజయం సాధించింది. భారత్పై 24 పరుగుల తేడాతో వెస్టిండీస్ గెలిచింది. వెస్టిండీస్-247/3 స్కోర్ చేయగా భారత్-223 ఆలౌట్ అయ్యింది. ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో 2-2తో సమంగా ఇరుజట్లు ఉన్నాయి.