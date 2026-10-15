15th October 2026 AP News Today Live Updates: వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:20 AM IST
15th October 2026 AP News Today Live Updates : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి సీట్ల సర్దుబాటు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. మేయర్ పీఠాలు, మున్సిపల్ చైర్మన్ స్థానాలపై రెండురోజులుగా సాగిన చర్చలు కీలక దశకు చేరాయి. విజయవాడ సహా నాలుగు కార్పొరేషన్లు, 20కి పైగా మున్సిపాలిటీలపై జనసేన దృష్టి పెట్టగా, రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్తో పాటు నాలుగైదు మున్సిపాలిటీల్లో బీజేపీ పోటీకి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఏ పార్టీకి ఎన్ని స్థానాలు అన్నదానికంటే, స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలు, గెలుపు అవకాశాలే సీట్ల ఖరారులో కీలకం కానున్నాయి. ఇవాళ రేపట్లో కూటమి నేతలు వీటిపై అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు
LIVE FEED
వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం
వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. రెండో రోజు కడప ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని ఈడీ అధికారులు విచారించనున్నారు. నిన్న దాదాపు ఏడు గంటలపాటు అవినాష్రెడ్డిని ఈడీ ప్రశ్నించింది. హత్య కేసులో మనీలాండరింగ్ కోణంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. వివేకా హత్యకు సంబంధించి రూ.40 కోట్ల ఒప్పందంపై ఈడీ ఆరా తీస్తుంది.
మద్యం రవాణా టెండర్ల కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం
మద్యం రవాణా టెండర్ల కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు సిట్ వేగవంతం చేసింది. కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్ను రెండో రోజు విచారించనున్న సిట్
హైదరాబాద్ చంచల్గూడ జైలులో సునీల్ను ఏపీ సిట్ విచారిస్తుంది. రెండు రోజుల సిట్ కస్టడీకి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు అనుమతించింది. మద్యం రవాణా టెండర్ల ప్రక్రియలో అక్రమాలపై సిట్ అధికారుల ఆరా తీస్తుంది. టెండర్ల కేటాయింపుల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘన ఆరోపణలపై అధికారులు ప్రశ్నించారు. టెండర్ల ప్రక్రియలో కీలక నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకున్నారనే కోణంలో విచారణ జరుగుతోంది. తెరవెనుక జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీల ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. టెండర్ల ప్రక్రియను ఎవరు ప్రభావితం చేశారని అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఎవరి లబ్ధి కోసం అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. రెండో రోజు విచారణలో మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు అధికారుల యత్నిస్తున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తలకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తలకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 27 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 84,289 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.33 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 31,474 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఐదోరోజుకు చేరుకున్న శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఐదోరోజుకు చేరుకున్నాయి. ఐదోరోజు శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి అలంకరణలో అమ్మవారి దర్శనమిచ్చారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతినిచ్చారు.
స్థానిక ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై సుదీర్ఘంగా సాగిన కూటమి నేతల చర్చలు
స్థానిక ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై కూటమి నేతల చర్చలు సుదీర్ఘంగా సాగాయి. అర్ధరాత్రి వరకు చంద్రబాబుతో జనసేన, బీజేపీ నేతలు చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో ఐక్యంగా ముందుకెళ్లాలని కూటమి నేతల నిర్ణయించింది. ఏ స్థానంలో ఎవరు, ఎక్కడెక్కడ ఎవరు పోటీ చేయాలనే అంశంపై చర్చ సాగింది. 4 కార్పొరేషన్లు, 20కి పైగా మున్సిపాలిటీల్లో జనసేన పోటీ చేసే అంశంపై చర్చించారు. 4 నగర పంచాయతీల్లో జనసేన పోటీ చేసే అంశంపై నేతలు చర్చించారు. ఒక కార్పొరేషన్, 4-5 మున్సిపాలిటీల్లో బీజేపీ పోటీ చేసే అంశంపై చర్చించారు. స్థానిక రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొన్ని మార్పులు, చేర్పులకు అవకాశం ఉంది. ఇవాళ-రేపట్లో తుది నిర్ణయానికి వచ్చి కూటమి నేతలు అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు.
నేడు విజయవాడలో సరస్ మేళా-2026 ప్రారంభోత్సవం
నేడు విజయవాడలో సరస్ మేళా-2026 ప్రారంభోత్సవం. నేడు సరస్ మేళా-2026ను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రారంభించనున్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాలు తయారుచేసిన ఉత్పత్తులకు, గ్రామీణ కళాకారులు తయారుచేసిన ఉత్పత్తులకు సరస్ మేళా-2026 వేదిక కానుంది. ఉదయం సరస్ మేళా ఏర్పాటు చేసిన భవాని ఘాట్ ప్రాంతానికి రాష్ట్రపతి రానున్నారు. మేళాను ప్రారంభించి, స్టాల్స్ను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పరిశీలించనున్నారు. స్వయం సహాయ సంఘాల మహిళలతో కలిసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేయనున్నారు.
ప్రాజెక్టు అన్నపూర్ణ పేరుతో పేద కుటుంబాలకు అండగా రష్మిక దేవరకొండ
ప్రాజెక్టు అన్నపూర్ణ పేరుతో పేద కుటుంబాలకు రష్మిక దేవరకొండ అండగా నిలుస్తున్నారు. ఏడాదిపాటు 400 కుటుంబాలకు నిత్యావసర కిట్లు రష్మిక పంపిణీ చేయనున్నారు. తొలిదశలో 8 నగరాల్లో 3 నెలల సరకులతో కిట్ల పంపిణీ చేయనున్నారు. హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్, అనంతపురం, విజయవాడ, బెంగళూరు, చెన్నై, కొచ్చి, కొడగులోని కుటుంబాలకు సాయం అందించనున్నారు.
నేడు అవినాష్రెడ్డి మరోసారి విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశం
నేడు అవినాష్రెడ్డి మరోసారి విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. అవినాష్రెడ్డిని ఇవాళ కూడా ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు. నిన్న అవినాష్రెడ్డిని 7 గంటల పాటు ప్రశ్నించారు.