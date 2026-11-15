15-11-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : November 15, 2026 at 6:38 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 6:49 AM IST
15-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ ఉదయం దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. ప్రధాని మోదీతో సహా పలువురు కేంద్రమంత్రులను సీఎం కలిసే అవకాశముంది. డిసెంబరు 11 నుంచి 22 వరకు హైదరాబాద్లో ఖేలో ఇండియా క్రీడా పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. ఖేలో ఇండియా పోటీలకు ప్రధానిని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆహ్వానించే అవకాశముంది. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ప్రధాని మోదీకి సీఎం రేవంత్రెడ్డి వివరించనున్నారు.
ఐఏఎస్ అధికారి రాజీవ్ హనుమంతును ఫోన్లో పరామర్శించిన మంత్రి పొంగులేటి
ఐఏఎస్ అధికారి రాజీవ్ హనుమంతును మంత్రి పొంగులేటి ఫోన్లో పరామర్శించారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకుని, కుటుంబసభ్యులకు ధైర్యం చెప్పారు. నిన్న ఏపీలోని నెల్లూరు రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐఏఎస్ హనుమంతుకు గాయాలయ్యాయి. ఐఏఎస్ అధికారి హనుమంతు, ఆయన కుటుంబసభ్యులకు గాయాలయ్యాయి. అనంతసాగరం మండలం చాపరాళ్లపల్లిలో స్కూల్ వ్యాన్ను కారు ఢీకొంది.
ఇవాళ మధ్యాహ్నం సినీనటుడు గిరిబాబు(83) అంత్యక్రియలు
ఇవాళ మధ్యాహ్నం సినీనటుడు గిరిబాబు(83) అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా రావినూతలలో గిరిబాబు అంత్యక్రియలు జరపనున్నారు. అనారోగ్య సమస్యలతో నిన్న హైదరాబాద్లోని ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ గిరిబాబు తుదిశ్వాస విడిచారు.
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా బీఎం సందీప్ కుమార్
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా బీఎం సందీప్ కుమార్ను నియామించారు. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మీనాక్షి నటరాజన్ స్థానంలో సందీప్ కుమార్ను నియమించింది.
నేటి నుంచి అఖిల భారత కిసాన్(ఏఐకేఎస్) జాతీయ మహాసభలు
నేటి నుంచి అఖిల భారత కిసాన్(ఏఐకేఎస్) జాతీయ మహాసభలు నిర్వహించనున్నారు. తొలి రోజు నల్గొండలో రైతు మహా ప్రదర్శన, బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. జాతీయ మహాసభలకు ముఖ్యఅతిథిగా బృందాకారాట్ హాజరుకానున్నారు.
అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో స్పేస్ ఎక్స్ మరో చారిత్రక ఘట్టం
అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో స్పేస్ ఎక్స్ మరో చారిత్రక ఘట్టం నమోదుచేసింది. స్పేస్ ఎక్స్కు చెందిన డబుల్ క్యాచ్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. భారీ స్టార్షిప్ వ్యోమనౌక రోదసి నుంచి తిరిగి భూమికి చేరుకొంది. లాంచ్ ప్యాడ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన భారీ మెకానికల్ చేతులు వ్యోమనౌకను ఒడిసిపట్టాయి. ఆర్టెమిస్ మిషన్లకు స్టార్షిప్ ప్రయోగాలు అత్యంత కీలకమని స్పేస్ ఎక్స్ పేర్కొంది.
మేడ్చల్: దుండిగల్ పరిధిలో మంటల్లో 5 బస్సులు దగ్ధం
మేడ్చల్ జిల్లా దుండిగల్ పరిధిలో 5 బస్సులు మంటల్లో దగ్ధమయ్యాయి. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో ఆంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బౌరంపేట వద్ద గ్యారేజ్లో ఐదు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు దగ్ధమయ్యాయి. గ్యారేజ్ సమీపంలో షాట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసుల ప్రాథమిక అంచనా వేస్తున్నారు. పక్కపక్కనే పార్క్ చేసి ఉండటంతో ఒకదానికొకటి వ్యాపించి మంటలు చెలరేగాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మూడు ఫైరింజన్లతో మంటలార్పారు. దుండిగల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.