15th November 2026 AP News Live Updates: రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా కర్నూల్లో బైక్ ర్యాలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 8:12 AM IST
15th November 2026 AP News Live Updates : తొలి దశలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న 3,967 గ్రామ పంచాయతీలకు ఆదివారం ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,295 నామినేషన్ కేంద్రాలను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. పది వేలకుపైగా జనాభా గల పంచాయతీలో ఒక నామినేషన్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. అంతకంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న వాటికి మూడు, నాలుగు పంచాయతీలకు ఒకటి చొప్పున సిద్ధం చేశారు. తొలి దశలో తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా 404 పంచాయతీలు ఉండగా, అల్లూరి జిల్లాలో అత్యల్పంగా 66 పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఈనెల 26న 3,967 సర్పంచులు, 40,012 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 26న పోలింగ్, అదేరోజు మధ్యాహ్నం 2 తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
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హైదరాబాద్ జలవిహార్లో రామోజీ ట్రిబ్యూట్ వాక్
హైదరాబాద్ జలవిహార్లో రామోజీ ట్రిబ్యూట్ వాక్ నిర్వహించారు. రామోజీ ట్రిబ్యూట్ వాక్లో రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. వాకథాన్ ద్వారా రామోజీరావుకు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ నివాళులర్పించారు.
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా తిరుపతిలో బైక్ ర్యాలీ
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా తిరుపతిలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. తిరుపతిలో మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి బైక్ ర్యాలీ ప్రారంభమైంది. తుడా కార్యాలయం కూడలి, శ్రీనివాసం, మామిడికాయల మండి మీదుగా ర్యాలీ చేపట్టారు. అన్నమయ్య కూడలి, ఎం.ఆర్.పల్లి కూడలి, బాలాజీ కాలనీ మీదుగా ర్యాలీ చేశారు. ఎన్టీఆర్ కూడలి, రుయా సర్కిల్, అన్నారావు కూడలి మీదుగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. బైక్ ర్యాలీలో ఈనాడు, ఈటీవీ, మార్గదర్శి సిబ్బంది, మార్గదర్శి ఖాతాదారులు పాల్గొన్నారు.
తిరుమల టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 83,670 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.02 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 35,785 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
అనంతపురం జిల్లా యాడికిలో 15 ఏళ్ల బాలిక ఆత్మహత్య
అనంతపురం జిల్లా యాడికిలో 15 ఏళ్ల బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అంకాలమ్మ వీధిలోని ఇంట్లో ఉరేసుకుని బాలిక మృతి చెందింది. దీపావళికి బంధువుల ఇంటికెళ్లి చాలా రోజులు రాకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు మందలించారు.
ఏలూరు జిల్లా జీలుగుమిల్లిలో పెద్దపులి సంచారం
ఏలూరు జిల్లా జీలుగుమిల్లిలో పెద్దపులి సంచారం హడలెత్తిస్తోంది. తెల్లవారుజామున జీలుగుమిల్లిలోని పాలచర్ల వెళ్లే దారిలో పెద్దపులి ప్రత్యక్ష మైంది. రోడ్డుపైకి వచ్చిన పులి, అటుగా వచ్చిన కారు లైట్ వెలుతురు పడగానే లోపలికి వెళ్లింది. ఇవన్నీ సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. బయటక వెళ్లాలంటే భయపడుతున్నారు.
ఏపీకి ముంచుకొస్తున్న మరో తుపాను
రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. ఇది ఎక్కడ తీరం దాటుతుందనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ఆదివారం అదే ప్రాంతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. ఇది ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదులుతూ సోమవారం ఉదయానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా, సాయంత్రానికి దక్షిణ మధ్య, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. బుధవారానికి తీవ్ర తుపానుగా మారి, ఆ తర్వాత ఉత్తర కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని కొందరు వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావంతో వచ్చే గురు, శుక్రవారాల్లో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురుగాలులు వీయవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో సినీనటుడు గిరిబాబు(83) అంత్యక్రియలు
సినీనటుడు గిరిబాబు(83) అంత్యక్రియలు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఆయన స్వగ్రామమైన ప్రకాశం జిల్లా రావినూతలలో జరగనున్నాయి. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన నిన్న హైదరాబాద్ కొండాపూర్లోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.
తొలి దశ పంచాయతీ పోరుకు నేటి నుంచి నామినేషన్లు
తొలి దశలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న 3,967 గ్రామ పంచాయతీలకు ఆదివారం ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,295 నామినేషన్ కేంద్రాలను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. పది వేలకుపైగా జనాభా గల పంచాయతీలో ఒక నామినేషన్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. అంతకంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న వాటికి మూడు, నాలుగు పంచాయతీలకు ఒకటి చొప్పున సిద్ధం చేశారు. తొలి దశలో తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా 404 పంచాయతీలు ఉండగా, అల్లూరి జిల్లాలో అత్యల్పంగా 66 పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఈనెల 26న 3,967 సర్పంచులు, 40,012 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 26న పోలింగ్, అదేరోజు మధ్యాహ్నం 2 తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
టీడీపీ ముఖ్యనేతలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్
టీడీపీ ముఖ్యనేతలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈవీఎం, బ్యాలెట్, పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇలా ఏ విధానమైనా కూటమిదే హవా అని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గ్రామస్థాయి ఎన్నికలను నాయకులు తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు పార్టీ నేతలకు సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో నేతలను తీర్చిదిద్దేందుకు ఈ ఎన్నికలు మంచి అవకాశమని సీఎం అన్నారు. గ్రామస్థాయిలోనూ కూటమి బలపరిచే అభ్యర్థులనే గెలిపించాలని కోరారు.
నాందేడ్ ఎక్స్ప్రెస్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తి అరెస్టు
విజయవాడ నాందేడ్ ఎక్స్ప్రెస్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్న సుకుమార్ అనే నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి రూ.1.65 లక్షల విలువగల బంగారు అభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.