15th August 2026 Live Updates Today :తిరుపతి: ఏనుగు దాడిలో రైతుకు గాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 12:24 PM IST
15th August 2026 Live Updates Today: తిరుపతి జిల్లా శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో 12 ఏనుగుల గుంపు సంచరిస్తుండటం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
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తిరుపతి: ఏనుగు దాడిలో రైతుకు గాయాలు
తిరుపతి జిల్లా శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో 12 ఏనుగుల గుంపు సంచరిస్తుండటం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఈ క్రమంలో చంద్రగిరి మండలం మూలపల్లి గ్రామంలో ఒక ఏనుగు రైతుపై దాడికి తెగబడింది. తన పొలం వద్దకు వెళ్లిన కేసులరెడ్డి (60) అనే రైతుపై ఈ ఏనుగు దాడి చేయడంతో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన రైతును వెంటనే నారావారిపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి (పీహెచ్సీ) తరలించి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆయనను తిరుపతిలోని రుయా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
తూ.గో. జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించి. ధవళేశ్వరంలో సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి దుర్గేశ్, ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల, అటవీ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
'స్త్రీ శక్తికి ఏడాది-రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం' కార్యక్రమం
స్త్రీ శక్తికి ఏడాది-రెట్టింపైన ఆత్మ గౌరవం' కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ పథకం ప్రారంభమై విజయవంతంగా ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు 'స్త్రీశక్తి' లబ్ధిదారులైన మహిళలతో కలిసి స్వయంగా బస్సులో ప్రయాణించారు. అనంతరం మహిళలతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక హై-టీ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వారితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడారు.
విజయవాడ మాకినేని బసవ పున్నయ్య మైదానంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
విజయవాడ మాకినేని బసవ పున్నయ్య మైదానంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. నారా లోకేశ్ పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. ఆగస్టు 15 అనేది కేవలం ఒక తేదీ మాత్రమే కాదని, అది చరిత్రను గుర్తు చేసుకుంటూ భవిష్యత్తును నిర్మించుకునే గొప్ప రోజని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో ఎన్నో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తీసుకువస్తోందని చెబుతూ.. గత ప్రభుత్వాల వలె కాకుండా ప్రస్తుత పాఠ్యపుస్తకాలపై సీఎం ఫొటో గానీ, తన ఫొటో గానీ వేయించలేదని, కేవలం ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థుల ఫొటోలనే ముద్రించామని స్పష్టం చేశారు. విద్యను నేరుగా ఉపాధి రంగానికి అనుసంధానం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
రాష్ట్ర ప్రయోజనాల సాధనలో ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను వివరిస్తూ రాజధాని అమరావతికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టబద్ధత కల్పించిందని, అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ పరిరక్షణ, కొత్త రైల్వే జోన్ సాధన వంటి కీలక మైలురాళ్లను అందుకున్నామని లోకేశ్ వివరించారు. తమ ప్రభుత్వానికి అభివృద్ధి, సంక్షేమం అనేవి జోడెద్దుల బండి లాంటివని, ఇప్పటికే పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని తమకు అనుకూలమైన చిరునామాగా మార్చుకున్నాయని తెలిపారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని చెబుతూ, "ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కోసం మనం ఇంకా ఎన్నేళ్లు పక్క రాష్ట్రాల వైపు చూస్తాం?" అని ప్రశ్నించారు.
అన్ని రంగాల్లో ఏపీని దేశంలోనే ముందువరుసలో ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. కులం, మతం, ప్రాంతాలకతీతంగా రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పునరంకితం కావాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అందరం కసితో, పట్టుదలతో పనిచేసి, భవిష్యత్తులో పక్క రాష్ట్రాలే మన అభివృద్ధి వైపు చూసేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ను తీర్చిదిద్దుదామని లోకేశ్ ఉద్ఘాటించారు.
తిరుపతి: స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో అస్వస్థతకు గురైన మంత్రి ఆనం
తిరుపతి స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి పరేడ్ మైదానంలో అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రసంగ సమయంలో కళ్లు తిరిగి పక్కకు వాలిపోయారు. వెంటనే భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తమై మంత్రి కిందపడకుండా పట్టుకుని పక్కన కూర్చోబెట్టి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం మంత్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది.
జాతీయ జెండా స్వాతంత్ర్యానికి ప్రతీక ఆత్మగౌరవానికి ప్రతిబింబం: సీఎం
జాతీయ జెండా స్వాతంత్య్రానికి ప్రతీక అని, మన ఆత్మగౌరవానికి ప్రతిబింబమని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఇది మన ఐక్యతకు చిహ్నమని, భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకమని చెప్పారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తేలిగ్గా, ఒక్కరోజులో, ఒక్కరి పోరాటంతో రాలేదని దీని వెనుక ఎన్నో దశాబ్దాల పోరాటం, ఎన్నో తరాల ఉద్యమం, ఎందరో మహనీయుల బలిదానం, అమరుల ప్రాణత్యాగం ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. ఈ స్వాతంత్య్రం సమరంలో తెలుగు నేల కూడా తనదైన ముద్ర వేసిందని, మన పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జాతీయ జెండా తెలుగు నేలకు గర్వకారణమని కొనియాడారు.
దేశం మనకు హక్కులు, గుర్తింపు, గౌరవాన్ని ఇచ్చిందని ఇప్పుడు దేశానికి మనం ఏం చేయాలనేది ఆలోచించి "నా దేశం నా బాధ్యత" అనే భావనతో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. 2047 నాటికి దేశాన్ని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నంబర్ వన్గా నిలపాలనే సంకల్పంతో పనిచేయాలని కోరారు. మన చేతిలో జాతీయ జెండా, గుండెల్లో బలమైన అజెండా ఉండాలని లక్ష్య సాధన కోసం వచ్చే 20 ఏళ్లు నిరంతరం శ్రమించాలనే దీక్ష తీసుకోవాలన్నారు. ఏ పనిచేసినా అది దేశ భవిష్యత్తు, సమాజ హితం కోసమే కావాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ ప్రయాణంలో సమాజంలోని అన్ని వర్గాల పాత్రను ఆయన విశ్లేషించారు. విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యంతో కొత్త ఆవిష్కరణలు సాధించాలని, రైతులు ప్రకృతి సాగు ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని, భూసారాన్ని కాపాడాలని సూచించారు. ఉద్యోగులు అంకితభావంతో పనిచేసి సమాజ బాధ్యత నెరవేర్చాలని, మహిళలు వచ్చే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని సాధికారత సాధించాలని కోరారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో విజయం సాధించడం కూడా దేశ నిర్మాణంలో భాగమేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు
ఇంకా ఎంతకాలం పక్క రాష్ట్రాల వైపు చూస్తాం: లోకేశ్
ఒక్క నాయకుడు సింగపూర్ దేశం తలరాతను మార్చేశాడని, చిన్న దేశమైనప్పటికీ అది ఎంతో అద్భుతమైన అభివృద్ధిని సాధించిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. మనం ఇంకా ఎంతకాలం పక్క రాష్ట్రాల వైపు చూస్తామని ప్రశ్నించిన ఆయన, హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల స్థాయిలో మన నగరాలను కూడా అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఉద్ఘాటించారు.
విద్యావ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పులను ప్రస్తావిస్తూ ప్రైవేటు స్కూళ్ల నుంచి సుమారు 10 వేల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరారని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో డొక్కా సీతమ్మ పేరిట నాణ్యమైన మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందిస్తున్నామని, పాఠశాలలను రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంచామని చెప్పారు. పదో తరగతిలో ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థుల ఫొటోలను పత్రికల్లో వేయించి వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ప్రముఖ ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావుతో విలువలపై ప్రత్యేక పుస్తకాలను రూపొందించి, వాటి ద్వారా పిల్లలకు నైతిక విలువలను నేర్పిస్తున్నామని లోకేశ్ వివరించారు
ఒక తరం స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడితే ఒక తరం స్వాతంత్ర్యాన్ని కాపాడింది: పవన్
భారతదేశంలో ఒక తరం స్వాతంత్య్ర కోసం పోరాడితే, ఆ తర్వాతి తరం ఆ స్వాతంత్య్రాన్ని కాపాడిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం మన దేశం బలమైన, సమర్థవంతమైన దేశంగా ఎదుగుతూ ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా అడుగులు వేస్తోందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన "వికసిత్ భారత్" సంకల్పంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తనదైన కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పూర్తి సమన్వయంతో ఉంటూ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు, రాష్ట్ర పరిపాలన సామర్థ్యాలను జోడించి పనిచేస్తామని, తద్వారా ఆయా పథకాల ఫలాలు నేరుగా ప్రజలకు అందేలా తాము సర్వశక్తులు ఒడ్డి కృషి చేస్తామని పవన్ కల్యాణ్ ఉద్ఘాటించారు.
కాకినాడ పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
కాకినాడ పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఆయన అక్కడి పోలీసు దళాల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు.
రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రాయపూడిలోని పరేడ్ మైదానంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ వేడుకలను "స్వర్ణాంధ్ర-2047" థీమ్తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించింది.
నేడు రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
నేడు రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఇందుకోసం రాయపూడిలోని పరేడ్ మైదానంలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ వేడుకలను 'స్వర్ణాంధ్ర-2047' థీమ్తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఉత్సవాలకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్తో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, రాజధాని ప్రాంత రైతులు పెద్ద ఎత్తున హాజరుకానున్నారు. ఇదే సమయంలో మహిళా సాధికారతకు చిహ్నమైన 'స్త్రీశక్తి' కార్యక్రమం ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయిన వేళ ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. స్వాతంత్య్ర వేడుకల అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్త్రీశక్తి లబ్ధిదారులతో కలిసి బస్సులో ప్రయాణించడమే కాకుండా, మహిళలతో కలిసి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన హై-టీలో కూడా పాల్గొననున్నారు.