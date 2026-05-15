15-05-2026 Telangana News Today Live Updates : శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో విదేశీ కరెన్సీ స్వాధీనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 6:50 AM IST

Updated : May 15, 2026 at 8:04 AM IST

15-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

8:03 AM, 15 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.110.78

పెరిగిన ధరలతో హైదరాబాద్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.110.78కు చేరింది. డీజిల్ రూ.98.90గా ఉండగా, పవర్‌ పెట్రోల్ రూ.121.10గా ఉంది.

8:02 AM, 15 May 2026 (IST)

శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో విదేశీ కరెన్సీ స్వాధీనం

శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో విదేశీ కరెన్సీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బ్యాంకాక్ వెళ్తున్న ప్రయాణికుడు సయ్యద్‌ నుంచి రూ.11.86 లక్షల విలువైన విదేశీ కరెన్సీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

6:38 AM, 15 May 2026 (IST)

దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు

దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. ఆయిల్ కంపెనీలు లీటర్‌ పెట్రోల్, డీజిల్‌పై రూ.3 కు పెంచాయి.

6:38 AM, 15 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: యూసుఫ్‌గూడలో అగ్నిప్రమాదం

హైదరాబాద్‌లో యూసుఫ్‌గూడలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విశ్వవిహార్ ల్యాండ్ మార్క్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఐదో అంతస్తులో మంటలు చెలరేగాయి. ఫ్లాట్‌లోని ఏసీ నుంచి మంటలు చెలరేగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. రెండు ఫైర్‌ఇంజిన్లతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పుతున్నారు.

6:37 AM, 15 May 2026 (IST)

నల్గొండ ఎఫ్‌సీఐ గోదాములో రాత్రి అగ్నిప్రమాదం

నల్గొండ ఎఫ్‌సీఐ గోదాములో రాత్రి అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఎఫ్‌సీఐ గోదాము స్టోర్ రూమ్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. గోదాము స్టోర్‌రూమ్‌లోని దస్త్రాలు, రికార్డులు దగ్ధమయ్యాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఫైర్​ సిబ్బంది మంటాలార్పారు. స్టోర్‌ రూమ్‌లో పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది రసాయనాలు తొలగించారు.

6:37 AM, 15 May 2026 (IST)

బండి భగీరథ్‌ మధ్యంతర బెయిల్‌పై నేడు తీర్పు వెలువరించనున్న హైకోర్టు

బండి భగీరథ్‌ మధ్యంతర బెయిల్‌పై నేడు హైకోర్టు తీర్పు వెలువరించనుంది. బండి భగీరథ్‌ మధ్యంతర బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై నిన్న హైకోర్టులో విచారణ ముగిసింది. మధ్యంతర బెయిల్‌పై నేడు తీర్పు ఇవ్వనుంది. ముందస్తు బెయిల్‌పై వచ్చే వారం విచారిస్తామని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

6:37 AM, 15 May 2026 (IST)

నీట్‌-యూజీ పరీక్ష మళ్లీ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం

నీట్‌-యూజీ పరీక్ష మళ్లీ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసింది. అవసరమైన సన్నాహాలపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఉన్నతస్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. రాత్రి తన నివాసంలో ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి భేటీ అయ్యారు. పరీక్షను పకడ్బందీగా నిర్వహించే అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. భేటీలో పాల్గొన్న ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి, ఎన్‌టీఏ డైరెక్టర్ జనరల్, సీబీఎస్‌ఈ ఛైర్మన్‌, పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. పునఃపరీక్ష షెడ్యూల్‌ను వారం, పది రోజుల్లో ఎన్‌టీఏ డీజీ ప్రకటిస్తామని తెలిపింది.

6:37 AM, 15 May 2026 (IST)

ఐపీఎల్: నేడు లఖ్‌నవూ సూపర్ జెయింట్స్‌, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్

ఐపీఎల్ నేడు లఖ్‌నవూలో రాత్రి 7.30 గంటలకు లఖ్‌నవూ సూపర్ జెయింట్స్‌, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.

