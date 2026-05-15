ETV Bharat / state

15th May 2026 News Today AP Live News Updates : పెరిగిన పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలు

15th May 2026 News Today AP Live News Updates
15th May 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 7:04 AM IST

Choose ETV Bharat

15th May 2026 News Today AP Live News Updates : పెరిగిన పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలు - లీటర్‌ పెట్రోల్, డీజిల్‌పై రూ.3 పెంచిన ఆయిల్ కంపెనీలు - రాష్ట్రంలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై రూ.3.29, డీజిల్‌పై రూ.3.14 పెంపు - అన్ని జిల్లాల్లోని బంకులు ధరల మార్పును గమనించాలని ఏపీఎఫ్‌పీటీ సమాచారం

LIVE FEED

6:52 AM, 15 May 2026 (IST)

పెరిగిన పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలు - రూ.3 పెంచిన ఆయిల్ కంపెనీలు

రాష్ట్రంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. లీటర్‌ పెట్రోల్, డీజిల్‌పై రూ.3 ఆయిల్ కంపెనీలు పెంచాయి. రాష్ట్రంలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై రూ.3.29, డీజిల్‌పై రూ.3.14 పెంపు. అన్ని జిల్లాల్లోని బంకులు ధరల మార్పును గమనించాలని ఏపీఎఫ్‌పీటీ సమాచారం. ఉదయం 6 నుంచే పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్‌ ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఆన్‌లైన్‌ పోర్టల్‌లో ధరల మార్పును గమనించాలని బంకు యజమానులకు ఏపీఎఫ్‌పీటీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

6:49 AM, 15 May 2026 (IST)

ప్రైవేటు బస్సు దగ్ధం - 36 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితం

ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు మండలం భీమవరం అడ్డరోడ్డు వద్ద కావేరి ప్రైవేటు బస్సు దగ్ధమైంది. ఇంజిన్ నుంచి పొగ రావడంతో అప్రమత్తమైన బస్సు డ్రైవర్ప్ర యాణికులను కిందకి దించేశాడు. దీంతో 36 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రమాదం చోటుచోసుకుంది. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపుచేశారు.

6:46 AM, 15 May 2026 (IST)

పుట్టపర్తిలో అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన

నేడు పుట్టపర్తిలో అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టుకు రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. యుద్ధ విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టుకు రాయలసీమ వేదిక కానున్నది. రూ.15,803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఐదో తరం స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్‌ల తయారీకి కేరాఫ్ అడ్రస్ కాబోతోంది. ఏరోనాటికల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఏజెన్సీ, డీఆర్డీవో భాగస్వామ్యంతో నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. 650 ఎకరాల్లో అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారు 7,500 మంది నిపుణులకు ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి కల్పించనున్నారు.

6:43 AM, 15 May 2026 (IST)

విశాఖలో మహిళ దారుణ హత్య - బంగారు ఆభరణాలు తీసుకుని పరారైన దుండగులు

విశాఖలోని అక్కయ్యపాలెం శ్రీనివాసనగర్‌లో మహిళ దారుణ హత్య చోటు చేసుకుంది. బంగారం కోసం పార్వతి (50) అనే మహిళను దుండగులు చంపారు. బీరువా లాకర్‌ తాళం కోసం మహిళను హింసించి దుండగులు చంపేసారు. మహిళ మెడలో బంగారు ఆభరణాలు తీసుకుని దుండగులు పరారయ్యారు. రెండ్రోజుల క్రితం హైదరాబాద్‌లో ఉన్న కుమార్తెలను పార్వతి చూసి వచ్చింది. హత్య జరిగిన ఘటనాస్థలాన్ని ఏసీపీ లక్ష్మణమూర్తి పరిశీలించారు.

6:41 AM, 15 May 2026 (IST)

మాజీ మంత్రి కాకాణిపై మరో కేసు నమోదు

నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు పీఎస్‌లో మాజీ మంత్రి కాకాణిపై మరో కేసు నమోదైంది. ఈనెల 9న పీఎస్‌ ఎదుట కాకాణి బైఠాయించి ఆందోళన చేశారు. ఆ సమయంలో పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారని, వారిపై వివాదాస్పద, అనుచిత వాఖ్యలు చేశారని కేసు నమోదు చేశారు.

TAGGED:

AP LIVE NEWS UPDATES
TELUGU BREAKING NEWS
15TH MAY 2026 AP LIVE NEWS
ANDHRA PRADESH LIVE UPDATES
LIVE NEWS UPDATES TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.