15-03-2026 Telangana News Today Live Updates : రంగారెడ్డి: మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 6:48 AM IST

15-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:45 AM, 15 Mar 2026 (IST)

ఫామ్‌హౌస్‌లో అనుమతి లేకుండా పార్టీ నిర్వహించారు: చేవెళ్ల డీసీపీ

  • ఫామ్‌హౌస్‌లో అనుమతి లేకుండా పార్టీ నిర్వహించారు: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • పార్టీ నిర్వహణపై రాత్రి 9.30 గం.కు సమాచారం అందింది: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • ఫామ్‌హౌస్‌లో దిల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి ఒక రౌండ్‌ కాల్పులు జరిపారు: డీసీపీ
  • కాల్పులు జరిపిన తుపాకీ రోహిత్‌ తమ్ముడిదిగా గుర్తించాం: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • తుపాకీకి లైసెన్సు ఉంది.. కాల్పులు జరిపింది నమిత్‌శర్మ: చేవెళ్ల డీసీపీ
    ఫామ్‌హౌస్‌లో 2 గ్రాముల వైట్ పౌడర్(డ్రగ్) దొరికింది: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • ఫామ్‌హౌస్‌ పార్టీలో 10 మంది పాల్గొన్నారు: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • పార్టీలో 9 మంది పురుషులు, ఒక మహిళ ఉన్నారు: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • రోహిత్‌రెడ్డి, నమిత్, రితేష్‌రెడ్డికి డ్రగ్‌ పాజిటివ్‌ వచ్చింది: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • కౌశిక్ రవి, అర్జున్‌రెడ్డిలకు డ్రగ్ టెస్టులో పాజిటివ్ వచ్చింది: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • మరింత సమాచారం కోసం శాంపిల్స్‌ పరీక్షలకు పంపించాం: చేవెళ్ల డీసీపీ
  • పూర్తి సమాచారం తర్వాత చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం: చేవెళ్ల డీసీపీ

6:43 AM, 15 Mar 2026 (IST)

రంగారెడ్డి: మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం

  • రంగారెడ్డి: మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం
  • ఫామ్‌హౌస్‌లో డ్రగ్స్‌ పార్టీ జరుగుతున్నట్టు పోలీసులకు సమాచారం
  • మొయినాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డికి చెందినదిగా గుర్తింపు
  • పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారంతో సోదాలకు వెళ్లిన ఈగల్‌ టీమ్
  • ఈగల్‌ బృందం సభ్యులతో వాగ్వాదానికి దిగిన కొందరు యువకులు

తెలంగాణ తాజా సమాచారం
