15-06-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో రానున్న మూడ్రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు!
15-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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రాష్ట్రంలో రానున్న మూడ్రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు!
రాష్ట్రంలో రానున్న మూడ్రోజులు పాటు భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈనెల 18, 19, 20 తేదీల్లో దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న విషయం వెల్లడించింది. ఇవాళ, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో మరో 3 రోజులపాటు మార్పు ఉండదని వాతావరణశాఖ అంటుంది. ఇవాళ కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయి. పలుచోట్ల ఈదురుగాలులు 30-40 కి.మీ. వేగంతో వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
నేడు శ్రీశైలంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి పర్యటన
నేడు శ్రీశైలంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి పర్యటన చేయనున్నారు. ఉదయం శ్రీశైలం మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకోనున్నారు.
పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘన విజయం - 64 పరుగుల తేడాతో గెలుపు దరికి
మహిళల టీ-20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా నిన్న పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘన విజయం పొందింది. 64 పరుగుల తేడాతో భారత్ గెలుపును సాధించింది. స్కోర్ విషయానికొస్తే భారత్ 170/6 చేధించగా పాకిస్థాన్ 106 తో ఆలౌట్ అయ్యింది. దీప్తి శర్మ, శ్రీచరణి ఇద్దరూ పాకిస్థాన్ బ్యాటింగ్ను కుప్పకూల్చేశారు. భారత్ బౌలింగ్లో దీప్తి శర్మ 5, శ్రీచరణి 3 వికెట్లు తీశారు. పాకిస్థాన్ బౌలింగ్లో సదియా ఇక్బాల్, ఫాతిమా సనా చెరో 2 వికెట్లు తీశారు. ఇక భారత్ బ్యాటింగ్ విషయానికొస్తే స్మృతి మంధానా 44 బంతుల్లో 68 పరుగులు చేసింది. హర్మన్ప్రీత్ 36, రిచా ఘోష్ 34 చేధించారు.