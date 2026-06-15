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15th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates :నేడు సింగపూర్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

15th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates
15th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 6:59 AM IST

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Updated : June 15, 2026 at 7:34 AM IST

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15th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates :నేటి నుంచే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ- సర్‌ ప్రక్రియ - జులై 14 వరకూ నెల రోజుల పాటు ఇంటింటికీ వెళ్లనున్న బూత్‌ స్థాయి అధికారులు

LIVE FEED

7:32 AM, 15 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 95,094 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.93 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 35,909 మంది భక్తులు తలనీలాలను సమర్పించారు.

6:56 AM, 15 Jun 2026 (IST)

బాపట్ల జిల్లా: సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో చోరీకి యత్నించిన దోపిడి దొంగలు

బాపట్ల జిల్లా సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో దోపిడి దొంగలు చోరీకి యత్నించారు. చెంగల్పట్టు నుంచి కాకినాడ వెళ్తున్న రైలులో దొంగలు చోరీకి యత్నించారు.
ప్రయాణికుల నుంచి 5 తులాల బంగారు ఆభరణాలు దొంగలు లాక్కెళ్లారు. దోపిడీని ప్రతిఘటించి కేకలు వేసిన ప్రయాణికులు చైన్ లాగి రైలు ఆగగానే దొంగలు వెంటనే పరారయ్యారు. అనంతరం దోపిడీ దొంగలపై రైల్వే పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు.

6:55 AM, 15 Jun 2026 (IST)

నేడు శ్రీశైలంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు శ్రీశైలంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. ఉదయం శ్రీశైలం మల్లికార్జునస్వామిని కిషన్‌రెడ్డి దర్శించుకోనున్నారు.

6:53 AM, 15 Jun 2026 (IST)

నేడు సింగపూర్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు సింగపూర్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. నేడు, రేపు వివిధ భేటీలకు సీఎం చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు. నేడు సింగపూర్ ప్రధాని సహా పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం భేటీ కానున్నారు. రేపు వరల్డ్ సిటీస్ సమ్మిట్‌లో సీఎం పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు. రేపు సీఐఐ నిర్వహించే రోడ్ షోకు సీఎం హాజరుకానున్నారు. రేపు పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీకానున్నారు.

6:51 AM, 15 Jun 2026 (IST)

నేటి నుంచే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ- సర్‌ ప్రక్రియ

ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ- సర్‌ ప్రక్రియ నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. నేటి నుంచి అత్యంత కీలకమైన ఇంటింటి సర్వే ప్రారంభంకానుండటం విశేషం. జులై 14 వరకూ నెల రోజుల పాటు బూత్‌ స్థాయి అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లనున్నారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పూర్తి చేసింది. అదే విధంగా బీఎల్‌వోలు ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాలను ఇవ్వనున్నారు. మొత్తం 4.16 కోట్ల ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలు ముద్రించారు. సర్వేలో 46వేల 397 మంది బీఎల్‌ఓలు పాల్గొననున్నారు.

Last Updated : June 15, 2026 at 7:34 AM IST

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