15-07-2026 Telangana News Today Live Updates : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్కు నేడు భూమిపూజ
15-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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నేడు అమెజాన్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్(Amazon Data Center) ఏర్పాటుకు నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి(CM Revanth Reddy) భూమిపూజ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం మీర్ఖాన్పేట వద్ద శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. 12 ఏళ్ల వ్యవధిలో విస్తరణకు రూ.60వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అమెజాన్ డేటా సెంటర్ విస్తరణకు ఫ్యూచర్ సిటీలో 202 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. రూ.125 కోట్ల విలువైన ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలను ప్రభుత్వం అమెజాన్కు అందించింది. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద టెక్నాలజీ పెట్టుబడుల్లో ఇది మైలురాయిగా నిలవనుంది.
నేడు మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన ఖరారైంది. దివిటిపల్లిలోని అమరరాజాలో సెల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంటు(Amararaja Cell Manufacturing Plant)ను సీఎం ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు. ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్లో వాడే బ్యాటరీల తయారీని స్వయంగా పరిశీలిస్తారు. వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటలో బాలికల ఉన్నత పాఠశాలను ప్రారంభించి 2,500 మంది విద్యార్థినుల ముఖాముఖి(Students)లో పాల్గొంటారు.
మెదక్ జిల్లాలోని ఓ కంపెనీలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి ఐదుగురికి గాయాలు
మెదక్ జిల్లాలోని ఓ కంపెనీలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి ఐదుగురికి గాయాలు అయ్యాయి. మనోహరాబాద్లోని ఓ కంపెనీలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడుతో ఈ ఘటన జరిగగా ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
హైదరాబాద్: భార్యాభర్తలను బంధించి వెట్టిచాకిరి చేయించిన కాంట్రాక్టర్లు
హైదరాబాద్లో భార్యాభర్తలను బంధించి నాలుగేళ్లుగా కాంట్రాక్టర్లు వెట్టిచాకిరి చేయించారు. వైద్యం కోసం కాంట్రాక్టర్ల వద్ద ఆ దంపతులు డబ్బు తీసుకున్నారు. అప్పు తీర్చలేదని భార్యాభర్తలను బంధించి ఇలా చేశారు. విషయం వెలుగు చూడటంతో మియాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.