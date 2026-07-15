15th july 2026 AP News Today Live Updates : కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : July 15, 2026 at 8:05 AM IST
15th july 2026 AP News Today Live Updates :కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడిలో విషాదఛాయలు. 4సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఒకసారి ఎంపీగా గెలిచిన పద్మనాభం. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా సేవలు.
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తిరుమలలో కొనసాగుతోన్న భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లు, షెడ్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 75,485 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.36 కోట్లు వచ్చింది. 30,939 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రులు
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి పట్ల మంత్రి నిమ్మల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ముద్రగడ కుటుంబ సభ్యులకు నిమ్మల ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ముద్రగడ పద్మనాభం మరణం ఎంతో బాధాకరమని ఎంపీ సానా సతీశ్ అన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాని సతీశ్ అన్నారు.
అధికారిక లాంఛనాలతో ముద్రగడకు అంత్యక్రియల నిర్వహణ
ముద్రగడ మృతి విషయమై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్తో సీఎం చంద్రబాబు ఫోనులో మాట్లాడారు. ముద్రగడ పద్మనాభంకు అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియల నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీచేశారు.
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం కన్నుమూత
కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీమంత్రి, వైకాపా నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం(73) కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా మూత్ర పిండాల సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆయన గత నెల 16న హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని యశోద ఆసుపత్రిలో చేరారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వైద్యులు సీఆర్ఆర్టీ సాయంతో చికిత్స అందించారు. మరుసటిరోజు కుటుంబసభ్యులు సమీపంలో ఉన్న సింధు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అప్పటి నుంచి అక్కడే చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రొస్టేట్తో పాటు కిడ్నీలు, శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉండటంతో డయాలసిస్, ఇతర చికిత్సలు అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యం విషమించి మంగళవారం సాయంత్రం పద్మనాభం తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. తన తండ్రి పద్మనాభం అనారోగ్యంతో మృతి చెందారని, బుధవారం కిర్లంపూడికి పార్థివదేహాన్ని తీసుకొస్తామని కుమారుడు గిరి సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ప్రకటించారు. ముద్రగడ మరణవార్తతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
నేడు కడపలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన
నేడు కడపలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటించనున్నారు. మైలవరం మండలం చిన్నకొమెర్ల వద్ద దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణ పనులకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ.3,100 కోట్లతో రెండో ప్లాంట్ పనులకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ప్లాంట్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 950 మందికి ఉపాధి కలుగనుంది. ప్లాంట్ విస్తరణతో కొత్తగా మరో 700 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. అనంతరం ప్రొద్దుటూరు టీడీపీ కార్యకర్తలు, నేతలతో మంత్రి లోకేశ్ భేటీకానున్నారు.
నేడు ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి కుడి కాల్వకు నీటి విడుదల
నేడు ఉండవల్లి వద్ద ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి కుడి కాల్వకు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు.
గొల్లప్రోలులో మాజీ కౌన్సిలర్ సంధ్య భర్త అర్జున్ హత్య
కాకినాడ జిల్లా గొల్లప్రోలులో మాజీ కౌన్సిలర్ సంధ్య భర్త అర్జున్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. అదే ప్రాంతానికి చెందిన బచ్చల కల్యాణ్ లింగం అర్జున్పై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్రగాయాలపాలైన అర్జున్ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ మృతి చెందారు.
పరవాడ జవహర్లాల్ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం
అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ జవహర్లాల్ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. శ్రీ సాయి చందన ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రొడక్షన్ బ్లాక్-2లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. రియాక్టర్ వద్ద రసాయనం లీక్ కావడంతో మంటలు వ్యాప్తి చెందాయని సమాచారం. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. ఎటువంటి ప్రాణం నష్టం లేకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.