15-08-2026 Telangana News Today Live Updates : స్మార్ట్ రేషన్కార్డులపై సీఎం, మంత్రి ఫొటోలు ఎందుకు?: బండి సంజయ్
Published : August 15, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 11:59 AM IST
15-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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స్మార్ట్ రేషన్కార్డులపై సీఎం, మంత్రి ఫొటోలు ఎందుకు?: బండి సంజయ్
స్మార్ట్ రేషన్కార్డులపై సీఎం, మంత్రి ఫొటోలు ఎందుకని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ది తుమ్మితే ఊడిపోయే ప్రభుత్వమని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం మారితే స్మార్ట్కార్డులు నిరుపయోగమవుతాయన్నరు. రేషన్బియ్యం ఉచితంగా ఇచ్చేది మోదీ ప్రభుత్వమేనని, మరి మోదీ ఫొటో ఎందుకు పెట్టలేదని ప్రశ్నించారు. సొమ్ము ఒకడిది, సోకు ఇంకొకరిదా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితా పేరుతో దోపిడీ సాగుతోందని ఆరోపించారు. ఏకంగా 95 లక్షల ఎకరాలను నిషేధిత జాబితాలో పెడతారా అంటూ నిలదీశారు. ప్రభుత్వం, హెచ్ఎండీఏ అమ్మిన భూములను బ్లాక్ చేస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు.
ఈనెల 17 నుంచి అన్ని మండలాల్లో ప్రజావాణి : సీఎం
ఈ నెల 17 నుంచి అన్ని మండలాల్లో ప్రజావాణి నిర్వహిస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. ప్రతి సోమవారం అన్ని మండల కేంద్రాల్లో ప్రజావాణి ఉంటుందన్నారు. త్వరలోనే ఆన్లైన్ విధానంలోనూ ప్రజావాణి నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు ఎక్కడి నుంచైనా ఫిర్యాదులు, దరఖాస్తులు ఇవ్వొచ్చన్నారు.
నెహ్రూ ప్రారంభించిన ఎన్నో ప్రాజెక్టుల ఫలాలు అనుభవిస్తున్నాం: సీఎం
ఈ ప్రభుత్వ 32 నెలల కృషి ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తోందని, దేశ తలసరి ఆదాయం కంటే రాష్ట్రంలో 92 శాతం అధికంగా ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వ్యవసాయాన్ని పండగ చేయాలని ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని, రైతు భరోసా కింద రూ.36 వేల కోట్లు రైతులకు అందించామని, మొత్తంగా రైతు సంక్షేమం కోసం రూ.1.70 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశామని అన్నారు. ధాన్యం ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం సరికొత్త రికార్డులు అధిగమించిందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర నీటి హక్కుల విషయంలో రాజీ పడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి రైతుల కళ్లల్లో ఆనందం చూస్తామని, త్వరలోనే పాలమూరు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి నీరు అందించనున్నామని, వ్యవసాయంతో పాటు నివాసాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని తెలిపారు. కల్యాణలక్ష్మి కింద ఆడబిడ్డలకు రూ.4,790 కోట్లు అందజేశామని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ ఆడబిడ్డలను వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని హామీ ఇచ్చారు.
తెలంగాణ భవన్లో జాతీయపతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన కేటీఆర్
తెలంగాణ భవన్లో జాతీయపతాకాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
గోల్కొండ కోటపై జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
హైదరాబాద్లోని గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి రెడ్డి గోల్కొండ కోటపై జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేశారు. తొలిసారి వందేమాతరం గీతాలాపన చేశారు. అనంతరం పోలీసుల గౌరవవందనాన్ని సీఎం స్వీకరిస్తున్నారు.
ఖమ్మంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి
ఖమ్మంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పాల్గొన్నారు. 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరిగాయని తెలిపారు. రూ.200 కోట్ల నిధులతో యంగ్ ఇండియా స్కూళ్లు నిర్మిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇళ్లు, వ్యవసాయానికి నిరంతరాయంగా ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు. రైతులకు సోలార్ పంపుసెట్లు అందిస్తున్నామన్నారు. గ్రామీణాభివృద్ధి కోసం ఈ ప్రభుత్వం కష్టపడి పనిచేస్తోందని ప్రసంగించారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు అన్ని పార్టీలు కలిసి రావాలి : ప్రధాని
మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు అన్ని పార్టీలు కలిసి రావాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. చట్ట సభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అందాలని ఆకాంక్షించారు. మహిళా బిల్లుకు సహకరించి, ఆ క్రెడిట్ను తీసుకోవాలని విపక్షాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశాభివృద్ధికి జనగణన ఎంతో కీలకమన్న ప్రధాని మోదీ, పథకాల రూపకల్పనకు జనగణన సమాచారం కీలకమని స్పష్టం చేశారు. జనగణనకు యువత సహకరించాలని కోరారు.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో జాతినుద్దేశించి ప్రధాని ప్రసంగం
దిల్లీలోని చారిత్రాత్మక ఎర్రకోటపై ప్రధాని మోదీ వరుసగా 13వ సారి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి, జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈరోజు ప్రతి హృదయం వందేమాతరం నినాదంతో మార్మోగుతోందని వర్ణించారు. దేశంలోని ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగురుతోందన్నారు. ఎందరో వీరుల బలిదానాల ఫలితమే ఈ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవమని చెప్పారు. తొలిసారి ఎర్రకోట వద్ద వందేమాతరం ఆలపించామన్నారు. భారతదేశం అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా ఎదుగుతోందని కొనియాడారు. సంకల్పం దృఢంగా ఉంటే కఠిన సవాళ్లను సునాయసంగా ఎదుర్కోవచ్చని హితవు పలికారు.
దిల్లీ ఎర్రకోటలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
దిల్లీ ఎర్రకోటలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. కాసేపట్లో ప్రధాని ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించనున్నారు. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి జాతీయ జెండా ఎగురవేయనున్న మోదీ, అనంతరం పోలీసు నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించి జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. అంతకుముందు రాజ్ఘాట్ వద్ద మహాత్మా గాంధీకి ప్రధాని మోదీ నివాళులు అర్పించారు.
ఇండోనేసియాలో భారీ భూకంపం - రిక్టర్ స్కేల్పై 7.7గా నమోదు
ఇండోనేసియాలో శనివారం తెల్లవారుజామున భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఫ్లోరెస్ ద్వీపంలో భూమి కంపించినట్లు యూఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే, ఇండోనేసియా అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. భూకంప తీవ్రత రిక్టరు స్కేలుపై 7.7గా నమోదైనట్లు తెలిపాయి. ఎండే నగరానికి 68 కి.మీ దూరంలో, 10 కి.మీ లోతులో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు.
80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ముస్తాబైన భారతావని
భారతదేశం 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ముస్తాబైెెంది. పంద్రాగస్టుకు దిల్లీలోని ఎర్రకోట సిద్ధమైంది. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి జాతీయ జెండా మోదీ ఎగురవేయనున్నారు. ఈ ఏడాది 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా 'వందేమాతరం' గేయం ఆలాపన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దిల్లీలో పటిష్ట బందోబస్తు
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా దిల్లీలో ఎర్రకోట చుట్టూ భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ భద్రతా దళాలకు చెందిన సిబ్బందిని మోహరించారు. ఏఐ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్తో గాలిలోనూ, నేలమీద నిఘా కట్టుదిట్టం చేశారు.
హైదరాబాద్: పంద్రాగస్టు వేడులకు ముస్తాబైన గోల్కొండ కోట
హైదరాబాద్లోని చారిత్రాత్మక గోల్కొండ కోట భారత 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక వేడుకలను ఇక్కడ అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈరోజు ఉదయం 9.55 గం.కు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గోల్కొండ కోటకు చేరుకోనున్నారు. గోల్కొండ కోటలో ఉదయం 10 గం.కు సీఎం జెండా ఆవిష్కరించనున్నారు.
గోల్కొండలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నాయి. రామదేవ్గూడ నుంచి గోల్కొండ కోట వైపు సాధారణ వాహనాలను నిలిపివేశారు. సెవెన్ టాంబ్స్, లంగర్ హౌస్ వైపు వచ్చే వాహనాలను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలకు దారి మళ్లించారు.
నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త స్మార్ట్ రేషన్కార్డులు పంపిణీ
ఈరోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త స్మార్ట్ రేషన్కార్డులు పంపిణీ జరగనుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డిలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు పంపిణీ ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటీ 5 లక్షల స్మార్ట్ రేషన్కార్డుల పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో స్మార్ట్రేషన్ కార్డులు సిద్ధం చేసింది.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కేసీఆర్
ప్రజలకు కేసీఆర్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పరాయి పాలనను పారదోలి భారతదేశం స్వయంపాలన సాధించుకుందని ఆయన కొనియాడారు. సామాజిక న్యాయం, ఆర్థికప్రగతిని ప్రతిఒక్కరూ పునశ్చరణ చేసుకోవాలని కేసీఆర్ అన్నారు.