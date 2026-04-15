15th April 2026 Today AP Live News Updates: ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల - బాలికలదే పైచేయి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 7:08 AM IST

Updated : April 15, 2026 at 10:53 AM IST

15th April 2026 Today AP Live News Updates: ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల - ఉండవల్లిలో సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ సమావేశం - పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలంలో సీఎం పర్యటన - ధరణికోటలో లాంఛనంగా అన్న క్యాంటీన్‌ ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

10:33 AM, 15 Apr 2026 (IST)

ఫలితాలు విడుదల

ఇంటర్ ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేశ్‌ విడుదల చేశారు. www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, https://resultsbie.ap.gov.in ద్వారా ఫలితాలు పొందవచ్చు. మనమిత్ర వాట్సప్‌ నెంబర్​9552300009 ద్వారా ఫలితాలు చూసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఫోన్‌ నంబర్‌కు హాయ్‌ అని సంక్షిప్త సందేశం పంపి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ ఏడాది ఇంటర్‌ పరీక్షలకు హాజరైన 10.50 లక్షలమంది విద్యార్థులు.

  • ఇంటర్‌ ప్రథమ సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో 77 శాతం ఉత్తీర్ణత, 3,61,526 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
  • ఇంటర్‌ రెండో సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత, 3,59,816 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
  • ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరం బాలుర ఉత్తీర్ణత 72 శాతం, బాలికల ఉత్తీర్ణత 81 శాతం
  • ఇంటర్‌ రెండో సంవత్సరం బాలుర ఉత్తీర్ణత 76 శాతం, బాలికల ఉత్తీర్ణత 85 శాతం
  • ఒకేషనల్‌ కోర్సు ప్రథమ సంవత్సర ఫలితాల్లో 61 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • ఒకేషనల్‌ కోర్సు ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాల్లో 74 శాతం ఉత్తీర్ణత

ఈ సంవత్సరం ఐపీఈ ఫలితాలు గత 12 సంవత్సరాలలో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని సాధించాయని ఎక్స్​లో మంత్రి లోకేశ్​ పోస్ట్​ చేశారు. మొదటి సంవత్సరంలో 77%, రెండవ సంవత్సరంలో 81% ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. ఇది గత 12 సంవత్సరాలలో రెండవ అత్యధిక పనితీరును సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వ-నిర్వహణ సంస్థలలో ఈ మెరుగుదల గణనీయంగా ఉంది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో (జీజేసీ), మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం 54%గా ఉంది, ఇది గత 12 సంవత్సరాలలో అత్యధికం. రెండవ సంవత్సరంలో ఉత్తీర్ణత శాతం 68%గా ఉంది, ఇది గత 12 సంవత్సరాలలో రెండవ అత్యధిక పనితీరును సూచిస్తుంది. ఈ విజయం విద్యార్థులు, ప్రిన్సిపాల్‌లు, జూనియర్ లెక్చరర్ల కృషికి మరియు విద్యా నైపుణ్యం కోసం సంబంధిత వర్గాలన్నీ చేసిన ఏకాగ్రతతో కూడిన ప్రయత్నాలకు నిదర్శనం. ఈసారి విజయం సాధించని వారు నిరాశ చెందవద్దు. దీనిని ఒక మెట్టుగా ఉపయోగించుకుని, మరింత కష్టపడి పనిచేసి, మరింత బలంగా తిరిగి రండి. ఈ సున్నితమైన తరుణంలో విద్యార్థులకు నైతిక మద్దతుగా నిలవాలని తల్లిదండ్రులను, కళాశాలను మరియు సమాజాన్ని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. విద్యార్థులందరికీ వారి భవిష్యత్ ప్రయత్నాలలో శుభాకాంక్షలు. మీరు నిరంతరం నేర్చుకుంటూ, ఎదుగుతూ, విజయం సాధించాలని ఆశిస్తున్నానని లోకేశ్​ పేర్కొన్నారు.

9:59 AM, 15 Apr 2026 (IST)

దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతిని పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. వైద్య పరీక్షలు నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం గొల్లపూడి లోని ఎసిబి కార్యాలయంలో అధికారులు విచారణ చేయనున్నారు. ఆదాయానికి మించిన అక్రమ ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారన్న ఆరోపణలపై శాంతి రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.

9:00 AM, 15 Apr 2026 (IST)

తెనాలిలో డ్రగ్స్​ కలకలం

గుంటూరు జిల్లా సుల్తానాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్ సమీపంలో డ్రగ్స్‌తో నలుగురు యువకులు పట్టుబడ్డారు. ఈగల్ టీమ్‌తో కలిసి తెనాలి త్రీటౌన్ పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. నలుగురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి ప్రైవేట్ బస్సులో తెనాలికి ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్ తీసుకువచ్చారు. ఐదు గ్రాముల ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్‌ను త్రీటౌన్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

8:59 AM, 15 Apr 2026 (IST)

పోలీసుల అదుపులో పూడి శ్రీహరి

మాజీ సీఎం జగన్‌ సీపీఆర్‌వో పూడి శ్రీహరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పూడి శ్రీహరి ప్రస్తుతం వైఎస్సార్సీపీ మీడియా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో సీఎం చంద్రబాబుపై శ్రీహరి వ్యతిరేకంగా పోస్టింగ్‌లు పెట్టించారు. చంద్రబాబు చేతిలో కత్తిపెట్టి యానిమేషన్‌ పోస్టింగ్‌లు చేసినట్లు చిత్తూరులో కేసు నమోదు చేశారు. శ్రీహరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని సెల్‌ఫోన్‌, ల్యాప్‌టాప్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

8:52 AM, 15 Apr 2026 (IST)

వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్‌ అనుచరుడి కీచకపర్వం

మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్‌ అనుచరుడి కీచకపర్వం బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో వెలుగు చూసింది. అప్పు తీర్చమని అడిగిన వివాహితను నమ్మకంగా పిలిచి, ఆమె నగ్న చిత్రాలు తీసి కాపురంలో చిచ్చుపెడుతానని లక్షల రూపాయలు గుంజుకున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ముద్దు బాలవెంకటేశ్వర్లును భవానీపురం పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు. అంతే కాకుండా వివాహిత భర్తను మట్టుబెడతానని అతన్ని వేధింపులకు గురి చేయడంతో భరించలేక పోలీసులను ఆశ్రయించారు. నిందితున్ని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు అతని ఫోన్‌ స్వాధీనం చేసుకుని దాన్ని పరిశీలించి, అందులోని నగ్న, అసభ్య చిత్రాలు గుర్తించి వాటిని డిలీట్‌ చేయించారు. కోర్టులో హాజరుపరచడంతో బాలవెంకటేశ్వర్లుకు రిమాండ్‌ విధించారు.

7:29 AM, 15 Apr 2026 (IST)

‘నారీ శక్తి వందన్’ బిల్లు

మహిళా సాధికారతకు కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్న ‘నారీ శక్తి వందన్’ బిల్లును రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యాంశంగా తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ లు ఇవాళ ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సమావేశమై బిల్లుకు మద్దతుగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలను చర్చించటంతో పాటు మూడు పార్టీల అధినేతలూ కలసి మీడియా ముందుకు రానున్నారు. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దేశంలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు తనవంతుగా బిల్లుకు మద్దతు కోరుతూ లేఖ రాశారు. తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్​ ఈ చారిత్రాత్మక చట్టానికి పార్లమెంట్‌లో బలమైన మద్దతు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్‌లను దిల్లీ వెళ్లాలని ఆదేశించారు.

7:00 AM, 15 Apr 2026 (IST)

ధరణికోటలో అన్న క్యాంటీన్‌ ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అన్న క్యాంటీన్ల ఏర్పాటు కానున్నాయి. నేడు పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం అమరావతిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. నగరాలు, పట్టణాల్లో అందుబాటులో ఉన్న 207 అన్న క్యాంటీన్లకు తోడు మరో 62 క్యాంటీన్లను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. నేటితో ప్రారంభించబోయే కొత్త క్యాంటీన్లతో ఈ సంఖ్య 269 కు పెరుగనుంది. సీఎం చంద్రబాబు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఉండవల్లి నుంచి బయలుదేరి ధరణికోటకు చేరుకుంటారు. అక్కడ అన్నక్యాంటీన్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొని లబ్ధిదారులతో కలిసి భోజనం చేస్తారు. కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుని తిరిగి ఉండవల్లికి చేరుకుంటారు.

6:55 AM, 15 Apr 2026 (IST)

ఇంటర్​ ఫలితాలు

రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ ఫలితాల విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల 31 నిమిషాలకు ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఈ మేరకు విద్య, ఐటీ, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ విడుదల చేయనున్నారు. ఈ రోజుతో విద్యార్థుల ఎదురుచూపులకు ముగింపు పలుకుతామని చెప్పారు. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (IPE) 2026 ఫలితాలు (1వ సంవత్సరం & 2వ సంవత్సరం) ఈ ఉదయం 10:31 గంటల నుండి విడుదల కానున్నాయి. పరీక్షా ఫలితాలను resultsbie.ap.gov.in, www.eenadu.net, www.eenadupratibha.netలో చెక్ చేసుకోవాలని విద్యార్ధులకు సూచించారు. వాట్సాప్‌లో Mana Mitra (9552300009 నెంబర్‌కి “Hi” మెసేజ్ పంపితే క్షణాల్లోనే ఫలితం పొందొచ్చని చెప్పారు. ప్రతి విద్యార్థికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి లోకేశ్ ఇది విద్యార్థుల సమయమని అందరూ మెరవాలని ఆకాంక్షించారు.

