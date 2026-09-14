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14-09-2026 Telangana News Today Live Updates : చవితి వేడుకలకు ముస్తాబైన ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి

తెలంగాణ తాజా వార్తల సమాచారం
telangana live updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 7:20 AM IST

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14-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:05 AM, 14 Sep 2026 (IST)

సికింద్రాబాద్ తుకారం గేట్‌ వద్ద యువకుడి దారుణహత్య

సికింద్రాబాద్ తుకారం గేట్‌ వద్ద ఓ యువకుడు దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. వినాయక మండపం వద్ద జరిగిన గొడవలో పలువురు వ్యక్తులు యవకుడిని హత్య చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పాత కక్షల కారణంగానే కత్తితో కార్తీక్ అనే యువకుడిని గొంతు కోసి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.

7:03 AM, 14 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల కురుస్తున్న భారీ వర్షం

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో భాగ్యనగరంలోని ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, కోటి, అబిడ్స్‌, నారాయణగూడ, లక్డీకపూల్‌, ఖైరతాబాద్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, బంజారాహిల్స్, లింగంపల్లి, కూకట్‌పల్లి, ఎర్రగడ్డ, మియాపూర్‌లో సనత్‌నగర్‌, తార్నాకా, ఉప్పల్‌, బేగంపేట్‌, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజిగిరి, కాప్రాలో వర్షం కురుస్తోంది.

7:00 AM, 14 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ, రేపు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం

ఇవాళ, రేపు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, కరీంనగర్‌, ఖమ్మం జిల్లాలకు అలాగే హైదరాబాద్‌, సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్‌ జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్​' హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

6:57 AM, 14 Sep 2026 (IST)

మౌలాలి వద్ద ఇంటర్‌సిటీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుపై తెగిపడిన కరెంట్‌ తీగలు

మౌలాలి వద్ద ఇంటర్‌సిటీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుపై కరెంట్‌ తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో భారీ శబ్దాలు రావటంతో ప్రయాణికులు రైలు నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. దీంతో లోకో పైలెట్ రైలు నిలిపివేశారు. విజయవాడ నుంచి సికింద్రాబాద్‌ వస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రయాణికులకు ఎటువంటి గాయాలు కాకపోవడంతో పెనుప్రమాదం తప్పింది. ప్రమాదానికి సాంకేతిక సమస్యగా విద్యుత్‌శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. కరెంట్‌ తీగలు పునరుద్ధరించి అదే రైల్లోనే ప్రయాణికులను పంపించారు.

6:54 AM, 14 Sep 2026 (IST)

చవితి వేడుకలకు ముస్తాబైన ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి

ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి చవితి వేడుకలకు ముస్తాబైంది. 72వ ఏట వేడుకలకు 69 అడుగుల ఎత్తులో మహాగణపతి కొలువదీరనుంది. ఈసారి పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్‌ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఉదయం 11 గం.కు గవర్నర్ దంపతుల చేతుల మీదుగా తొలి పూజ జరగనుంది. వినాయక వేడుకలకు నిర్వాహకులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి మండపం పరిసరాల్లో పోలీసులు భారీగా బందోబస్తు నిర్వహించారు.

6:51 AM, 14 Sep 2026 (IST)

ప్రజలకు వినాయక చవితి పండగ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి వినాయక చవితి పండగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతిఒక్కరి జీవితంలో విఘ్నాలు తొలగాలని ఆకాంక్షించారు. విఘ్నేశ్వరుడి కృపతో ప్రజలంతా ఆనందం, ఆరోగ్యంతో వర్ధిల్లాలని కోరారు. వేడుకల సందర్భంగా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్‌, జిల్లా కేంద్రాల్లో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని సూచించారు. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే మండపాల వద్ద పటిష్ఠ భద్రత ఉండాలన్నారు. ఈ ఏడాది గణేశ్‌ మండపాలకు ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి వెల్లడించారు.

6:50 AM, 14 Sep 2026 (IST)

రాత్రి మణికొండలోని బీఆర్‌సీ భవనం పక్కన పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్‌

రాత్రి మణికొండలోని బీఆర్‌సీ భవనం పక్కన గ్యాస్ సిలిండర్‌ పేలింది. బీఆర్‌సీ బిల్డింగ్ పక్కన దుకాణంలో పేలిన గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ పేలడంతో భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి.

6:48 AM, 14 Sep 2026 (IST)

శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబైన తిరుమల

శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమల ముస్తాబైంది. ఇవాళ సాయంత్రం తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరగనుంది. శ్రీవారి సేనాధిపతి విష్వక్సేనుని పర్యవేక్షణలో క్రతువు జరగనుంది. రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటల మధ్య సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ కానుంది. ప్రభుత్వం తరఫున రేపు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. రేపు సాయంత్రం 6.21 నుంచి 6.35 గంటల మధ్య మీనలగ్నంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరగనుంది. రేపటి నుంచి ఈనెల 23 వరకు కనులపండువగా సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి.

6:44 AM, 14 Sep 2026 (IST)

తిరుపతిలో టైమ్‌స్లాట్ సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ రద్దు చేసిన టీటీడీ

తిరుపతిలో టైమ్‌స్లాట్ సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీని టీటీడీ రద్దు చేసింది. బ్రహ్మోత్సవాల దృష్ట్యా ఈనెల 20 వరకు సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ నిలిపేసినట్లు తెలిపింది. తిరిగి 21వ తేదీ సర్వ దర్శనానికి సంబంధించి 20న టోకెన్లు జారీ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు టోకెన్లు జారీ చేసే 3 కేంద్రాల దగ్గర టీటీడీ సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది.

6:43 AM, 14 Sep 2026 (IST)

ఆర్చరీ ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో ధీరజ్‌ బొమ్మదేవరకు పసిడి పతకం

ఆర్చరీ ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో ధీరజ్‌ బొమ్మదేవరకు పసిడి పతకం లభించింది. రికర్వ్‌ ఆర్చరీ విభాగంలో ధీరజ్‌ బొమ్మదేవర బంగారు పతకం సాధించారు. జపాన్‌కు చెందిన నకానిషి జున్యాపై ధీరజ్‌ గెలుపొందారు. ఆర్చరీ పురుషుల విభాగంలో స్వర్ణం గెలిచిన తొలి భారతీయుడిగా ధీరజ్‌ బొమ్మదేవర రికార్డు సృష్టించారు.

6:39 AM, 14 Sep 2026 (IST)

మహిళా ఆసియా టీ20 కప్ ఫైనల్‌ విజేత భారత్‌

మహిళా ఆసియా టీ20 కప్ ఫైనల్‌ విజేతగా భారత్‌ నిలిచింది. 72 పరుగులతో శ్రీలంకపై భారత్‌ ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో 8వ సారి మహిళల ఆసియా టీ20 కప్​ను భారత్​చేజిక్కించుకుంది. తొలుత భారత్ 183/5 లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా శ్రీలంక 111 ఆలౌటయ్యింది. భారత్ బ్యాటర్లు షెఫాలి వర్మ 68, మంధాన 59 పరుగులతో రాణించి, మంచి భాగస్వామ్యం అందించారు. అలాగే శ్రీచరణి 4, దీప్తి శర్మ 3 వికెట్లు పడగొట్టారు. క్రాంతి గౌడ్‌, షెఫాలీ వర్మ, ప్రేమ రావత్‌ తలో వికెట్ తీశారు. అయితే వరుసగా రెండోసారి ఆసియాకప్‌ ట్రోఫీ వివాదం కొనసాగింది. ఏసీసీ అధ్యక్షుడు నఖ్వీ నుంచి భారత మహిళల జట్టు ట్రోఫీ స్వీకరించడానికి నిరాకరించింది.

6:37 AM, 14 Sep 2026 (IST)

తొలి టీ20లో అఫ్గానిస్థాన్‌పై భారత్‌ విజయం

తొలి టీ20లో అఫ్గానిస్థాన్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో భారత్‌ విజయం సాధించింది. అఫ్గానిస్థాన్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 156/8 చేయగా, భారత్‌ 157/3 చేసింది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భారత్​ 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.

6:35 AM, 14 Sep 2026 (IST)

యూఎస్‌ ఓపెన్‌ పురుషుల టైటిల్‌ గెలుచుకున్న అలెగ్జాండర్‌ జ్వెరెవ్‌

అలెగ్జాండర్‌ జ్వెరెవ్‌ యూఎస్‌ ఓపెన్‌ పురుషుల టైటిల్‌ గెలుచుకున్నారు. బెన్‌ షెల్టన్‌పై 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 సెట్ల తేడాతో జ్వెరెవ్‌ విజయం సాధించారు. తొలిసారి యూఎస్‌ ఓపెన్‌ టైటిల్‌ సాధించిన టాప్‌ సీడెడ్‌గా జ్వెరెవ్‌ నిలిచారు. జ్వెరెవ్‌, షెల్టన్‌ మధ్య 3 గంటల 33 నిమిషాలపాటు మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠగా సాగింది.

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