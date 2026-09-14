14th September 2026 AP News Today Live Updates: నేటి నుంచి గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 8:30 AM IST
14th September 2026 AP News Today Live Updates: పల్నాడులో పిడుగుపాటుకు గురై నలుగురు మృతి చెందడం పట్ల మంత్రి అనిత విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
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పల్నాడు జిల్లా రొంపిచర్ల చెక్పోస్ట్ వద్ద ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
పల్నాడు జిల్లాలోని రొంపిచెర్ల చెక్పోస్ట్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు
ప్రజలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన హోంమంత్రి అనిత
అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అంటూ హోం మంత్రి అనిత తెలిపారు. వినాయక చవితి అడ్డంకులను తొలగించి, శుభాలను ప్రసాదించే పవిత్రమైన పండుగ. విఘ్నేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి కుటుంబంలోనూ సుఖసంతోషాలు, సిరిసంపదలు వర్ధిల్లాలని, అందరి జీవితాలు విజయాలతోనూ శుభాలతోనూ నిండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. మనం మట్టి వినాయక విగ్రహాలను పూజించి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవాలంటూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, విఘ్నాలను తొలగించి విజయాన్ని సాధించేందుకు ఈ పండుగను జరుపుకుంటారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. వినాయక చవితి అనేది వివిధ వర్గాల ప్రజలను ఏకం చేసే ఒక గొప్ప సామాజిక పండుగ. విఘ్నేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి కుటుంబంలోనూ సుఖసంతోషాలు, సిరిసంపదలు వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులు సర్వదర్శనం కోసం 15 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. క్యూ లైన్లు శిలా తోరణం వరకు విస్తరించాయి. నిన్న 90,842 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.4.66 కోట్లుగా నమోదైంది. 39,852 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేటి నుంచి శ్రీశైలంలో గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు
శ్రీశైలంలో గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈ రోజు ప్రారంభమై ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. సాక్షి గణపతి ఆలయంలోని మృత్తికా గణపతికి (మట్టి విగ్రహం) అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి, అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉదయం శ్రీశైల ఆలయ యాగశాలలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి. ఈ సందర్భం కోసం సాక్షి గణపతి ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు.
పల్నాడులో పిడుగుపాటుకు నలుగురు మృతి చెందడంపై అనిత విచారం
పల్నాడులో పిడుగుపాటుకు గురై నలుగురు మృతి చెందడం పట్ల మంత్రి అనిత విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన అత్యంత విషాదకరమని పేర్కొన్న ఆమె, మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
మౌలాలి వద్ద ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుపై తెగిపడిన కరెంట్ తీగలు
మౌలాలీ సమీపంలో విద్యుత్ తీగలు తెగి ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుపై పడటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పెద్ద శబ్దాలు వినిపించడంతో ప్రయాణికులు రైలు నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. విజయవాడ నుంచి సికింద్రాబాద్కు రైలు ప్రయాణిస్తుండగా విద్యుత్ తీగలు పడటంతో లోకో-పైలట్ రైలును నిలిపివేశారు. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులెవరూ గాయపడకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఈ ఘటనకు సాంకేతిక లోపమే కారణమని పేర్కొంటూ విద్యుత్ తీగలను పునరుద్ధరించి, ప్రయాణికులను అదే ఇంటర్సిటీ రైలులో పంపించారు.
చవితి వేడుకలకు ముస్తాబైన ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి
ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి ఉత్సవాలు 72వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టాయి. ఈసారి వినాయకుడు 'పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి' రూపంలో 69 అడుగుల ఎత్తుతో కొలువుదీరారు. తెలంగాణ గవర్నర్, ఆయన సతీమణి ఉదయం 11:00 గంటలకు ప్రారంభ పూజను నిర్వహించారు. భక్తుల కోసం క్యూ లైన్ల ఏర్పాటుతో సహా ఉత్సవాలకు నిర్వాహకులు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు, అలాగే ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ పోలీసు భద్రతను కల్పించారు.
నేడు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు
ఈ రోజు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పోలవరం, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే పల్నాడు, మార్కాపురం, నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబైన తిరుమల
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల కోసం తిరుమల సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. స్వామివారి సేనాధిపతి అయిన విష్వక్సేనుని పర్యవేక్షణలో ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన 'అంకురార్పణ' (విత్తనాలు నాటే కార్యక్రమం) ఈ సాయంత్రం 7:00 నుంచి 8:00 గంటల మధ్య జరుగుతుంది. రేపు ప్రభుత్వం తరపున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు. 'మీన లగ్నం' (శుభ ముహూర్తం)లో, రేపు సాయంత్రం 6:21 నుంచి 6:35 గంటల మధ్య 'ధ్వజారోహణం' (ధ్వజస్తంభంపై గరుడ ధ్వజాన్ని ఎగురవేసే కార్యక్రమం) నిర్వహించనున్నారు. ఈ సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు రేపటి నుంచి ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి.
తిరుపతిలో టైమ్స్లాట్ సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ రద్దు చేసిన టీటీడీ
బ్రహ్మోత్సవాల కారణంగా తిరుపతిలో 'సర్వ దర్శనం' టైమ్-స్లాట్ టోకెన్ల జారీని టీటీడీ (TTD) నిలిపివేసింది. ఈ నెల 20వ తేదీ వరకు టోకెన్ల జారీని నిలిపివేసిన టీటీడీ, 21వ తేదీ నాటి దర్శనం కోసం 20వ తేదీన తిరిగి టోకెన్ల జారీని ప్రారంభిస్తుంది. అలాగే, తిరుపతిలోని మూడు టోకెన్ జారీ కేంద్రాల వద్ద టీటీడీ సూచిక బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
ఆర్చరీ ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ధీరజ్ బొమ్మదేవరకు పసిడి పతకం
ఆర్చరీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో జపాన్కు చెందిన జున్యా నకనిషిని ఓడించి రికర్వ్ ఆర్చరీ విభాగంలో ధీరజ్ బొమ్మదేవర స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. పురుషుల ఆర్చరీ విభాగంలో స్వర్ణం సాధించిన తొలి భారతీయుడిగా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు.