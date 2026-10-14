14th October 2026 News Today AP Live News Updates : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ - వైభవంగా నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:58 AM IST
14th October 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : ప్రముఖ మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణ సంస్థ నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత అల్లూరి వెంకట సత్యనారాయణరాజు (ఏవీఎస్ రాజు - 89) కన్నుమూశారు. 1937 ఏప్రిల్ 18న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేదిపాలెంలో జన్మించిన ఆయన, 1990లో ఎన్సీసీని స్థాపించి దేశంలోనే అగ్రగామి నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దారు.
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తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ - వైభవంగా నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
దర్శనం & నిన్నటి గణాంకాలు: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టైమ్స్లాట్ టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి దాదాపు 8 గంటల సమయం పడుతుండగా, 23 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న (మంగళవారం) స్వామివారిని 84,179 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 29,644 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.01 కోట్లుగా నమోదైంది.
నేటి వాహన సేవలు: నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ ఉదయం శ్రీ మలయప్పస్వామి ‘సింహ వాహనం’పై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి 7 గంటలకు 'ముత్యపు పందిరి వాహనం'పై స్వామివారు తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ నేడు విడుదల - 28 జడ్పీ ఛైర్మన్ల రిజర్వేషన్లు ఖరారు
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ ఉదయం 11:30 గంటలకు అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది. కాగా, రాష్ట్రంలోని మొత్తం 28 జిల్లా పరిషత్ (ZP) ఛైర్మన్ పదవులకు రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేస్తూ పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ మైలవరపు తేజ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
- ఎస్టీ (3): అల్లూరి సీతారామరాజు (జనరల్), మన్యం (జనరల్), పోలవరం (మహిళ)
- ఎస్సీ (5): ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం (జనరల్); కోనసీమ, గుంటూరు, తిరుపతి (మహిళ)
- బీసీ (6): అనంతపురం, కర్నూలు, విశాఖపట్నం (జనరల్); అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం (మహిళ)
- జనరల్ మహిళ (7): చిత్తూరు, బాపట్ల, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, కాకినాడ, పల్నాడు
- జనరల్ / అన్రిజర్వ్డ్ (7): అన్నమయ్య, మార్కాపురం, నంద్యాల, నెల్లూరు, శ్రీసత్యసాయి, పశ్చిమ గోదావరి, వైఎస్సార్ కడప
కూటమి సీట్ల సర్దుబాటుపై నేడు ఉదయం మరోసారి భేటీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నేతల మధ్య అర్ధరాత్రి వరకు సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో చర్చలు కొనసాగినా తుది నిర్ణయం కొలిక్కి రాలేదు. సీఎం చంద్రబాబు, పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తదితరులు సుదీర్ఘంగా కసరత్తు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు ఉదయం 10 గంటలకు సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో జనసేన, బీజేపీ ముఖ్య నేతలతో మరోసారి సమావేశమై సీట్ల కేటాయింపును ఖరారు చేయనున్నారు.
2,721 పోస్టులతో డీఎస్సీ షార్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల
పాఠశాల విద్యాశాఖలో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి 2,721 ఖాళీలతో డీఎస్సీ షార్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
- జనరల్ స్కూల్స్ (ఎస్జీటీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్): 2,111 పోస్టులు
- స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ (ఎస్జీటీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్): 350 పోస్టులు
- గురుకుల సొసైటీలు (ప్రిన్సిపాల్స్, పీజీటీ, టీజీటీ, పీడీ, పీఈటీ): 260 పోస్టులు
ఈ నియామక పరీక్షలను కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో (CBT) నిర్వహించనున్నారు. అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు తుది గడువు, పరీక్ష తేదీల పూర్తి వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు.
ఎన్సీసీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఏవీఎస్ రాజు (89) కన్నుమూత
ప్రముఖ మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణ సంస్థ నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత అల్లూరి వెంకట సత్యనారాయణరాజు (ఏవీఎస్ రాజు - 89) కన్నుమూశారు. 1937 ఏప్రిల్ 18న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేదిపాలెంలో జన్మించిన ఆయన, 1990లో ఎన్సీసీని స్థాపించి దేశంలోనే అగ్రగామి నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దారు. హైదరాబాద్లోని ప్రతిష్టాత్మక నెక్లెస్ రోడ్డు నిర్మాణంలోనూ ఎన్సీసీ కీలక పాత్ర పోషించింది. దేశ మౌలిక రంగానికి ఆయన అందించిన విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా 2010లో భారత ప్రభుత్వం ఆయనను ‘పద్మశ్రీ’ పురస్కారంతో సత్కరించింది.
ఇంద్రకీలాద్రి, శ్రీశైలంలో 4వ రోజు పూజలు - రాత్రికి రాష్ట్రపతి రాక
ఇంద్రకీలాద్రి: విజయవాడ దుర్గమ్మ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భాగంగా నాల్గవ రోజు 'మహా చండీదేవి' దివ్యాలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచే దర్శనాలకు అనుమతించారు. నేటి రాత్రి 7:10 గంటలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆలయానికి చేరుకుని అరగంట పాటు అమ్మవారి దర్శనంలో పాల్గొంటారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన సమయంలో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సాధారణ భక్తుల దర్శనాలను అరగంట పాటు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయనున్నారు.
శ్రీశైలం: శ్రీశైల క్షేత్రంలో నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నేడు సాయంత్రం భ్రమరాంబికా దేవి 'కూష్మాండదుర్గ' అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనుండగా, రాత్రి వేళ స్వామి-అమ్మవార్లకు కైలాస వాహనంపై గ్రామోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
వచ్చే వారం భారత్కు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో
అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో వచ్చే వారం భారత్లో పర్యటించనున్నారు. ముంబయి, జామ్నగర్లను సందర్శించనున్న ఆయన.. ఇంధన రంగంలో ఇరు దేశాల భాగస్వామ్యం, వ్యూహాత్మక సహకారం, తాజా అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలపై భారత విదేశాంగ మంత్రితో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ముంబయిలో పలువురు భారతీయ పారిశ్రామిక, వాణిజ్య ప్రముఖులతోనూ ఆయన సమావేశం కానున్నారు.
బిహార్లో పడవ బోల్తా - 13 మంది మృతి
బిహార్లోని వైశాలి జిల్లాలో గంగా నదిలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. సుమారు 20 మంది ప్రయాణికులతో ఓ విందు కార్యక్రమానికి వెళ్తున్న పడవ ప్రమాదవశాత్తూ బోల్తా పడటంతో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది చిన్నారులే ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ దుర్ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌధరి రూ. 4 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. ఘటనా స్థలంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి.
నేడు ఉప్పల్లో భారత్-వెస్టిండీస్ 4వ టీ20 మ్యాచ్
హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య రాత్రి 7 గంటలకు నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఐదు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో భారత జట్టు ప్రస్తుతం 2-1 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.