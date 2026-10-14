14-10-2026 Telangana News Today Live Updates : కాళేశ్వరం ఆనకట్టల మరమ్మతులపై నేడు దిల్లీలో కీలక భేటీ
Published : October 14, 2026 at 6:40 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 7:01 AM IST
14-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ఇంద్రకీలాద్రిపై నాలుగోరోజుకు చేరుకున్న శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు నాలుగోరోజుకు చేరుకున్నాయి. నేడు ఇంద్రకీలాద్రిపై మహా చండీదేవి అలంకరణలో అమ్మవారి దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతించనున్నారు.
శ్రీశైలంలో నాలుగో రోజు శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో నాలుగో రోజు శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు జరగనున్నాయి. సాయంత్రం అమ్మవారు కూష్మాండదుర్గ అలంకారంలో దర్శనమివ్వనున్నారు. కైలాస వాహనంపై స్వామి అమ్మవార్లకు గ్రామోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
కాళేశ్వరం ఆనకట్టల మరమ్మతులపై నేడు దిల్లీలో కీలక భేటీ
కాళేశ్వరం ఆనకట్టల మరమ్మతులపై నేడు దిల్లీలో కీలక భేటీ నిర్వహించనున్నారు. కాళేశ్వరం ఆనకట్టల మరమ్మతులపై నిపుణుల కమిటీ ఉదయం భేటీకానుంది. మరమ్మతుల కోసం తయారు చేసిన డిజైన్లు, డ్రాయింగ్లను పరిశీలించనుంది. అధ్యయనాలు, పరీక్షల ఫలితాలను పరిగణలోకి తీసుకోనున్న నిపుణుల కమిటీ.
నేడు, రేపు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో మంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన
నేడు, రేపు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో మంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటించనున్నారు. అచ్చంపేటలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రాత్రి బ్రహ్మగిరి అతిథి గృహంలో బస చేయనున్నారు.
నేడు గద్వాల్ జిల్లాలో మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు పర్యటన
నేడు గద్వాల్ జిల్లాలో మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు పర్యటించనున్నారు. గట్టు మండలం ఇందువాసి గ్రామంలో పర్యటించనున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతిచెందిన ఇద్దరు వలసకూలీల కుటుంబాలకు పరామర్శించనున్నారు. ఎండిన పంటల పరిశీలన, రైతులతో హరీశ్రావు మాటామంతీ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.
నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు పర్యటన
నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు పర్యటించనున్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలలోని బాహుబలి పంప్లను ప్రారంభించనున్నారు. నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్లోకి నీటి ఎత్తిపోతను ప్రారంభించనున్నారు. వేసవిలో తాగునీటి అవసరాల కోసం పంప్లు ఆన్ చేయాలని నిర్ణయించారు.
ఎన్సీసీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఏవీఎస్ రాజు(89) కన్నుమూత
ఎన్సీసీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఏవీఎస్ రాజు(89) కన్నుమూశారు. ఏవీఎస్ రాజు పూర్తి పేరు అల్లూరి వెంకట సత్యనారాయణ రాజు. 1937 ఏప్రిల్ 18న అంతర్వేదిపాలెంలో జన్మించారు. 1990లో నాగార్జున కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీని స్థాపించారు. నాగార్జున కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీని ఉన్నతస్థాయికి తీసుకెళ్లారు. 2010లో ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డుతో ఏవీఎస్ రాజును సత్కరించింది. ఆయన దేశ మౌలిక సదుపాయాల రంగానికి విశేష సేవలందించారు. హైదరాబాద్లోని నెక్లెస్ రోడ్డు, దిల్లీలో విమానాశ్రయాన్ని నాగార్జున సంస్థ నిర్మించింది.
బిహార్లో ఘోర ప్రమాదం, 13 మంది మృతి
బిహార్లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వైశాలి జిల్లా గంగా నదిలో పడవ బోల్తాపడి 13 మంది మృతి చెందారు. పడవలో సుమారు 20 మందితో ఓ విందు కార్యక్రమానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల్లో ఎక్కువగా చిన్నారులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఘటనాస్థలిలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి.
బిహార్ పడవ బోల్తా ఘటనపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
బిహార్ పడవ బోల్తా ఘటనపై ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. పడవ బోల్తాపడి 13 మంది మృతి చెందడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
పడవ బోల్తా ఘటనపై స్పందించిన బిహార్ సీఎం
పడవ బోల్తా ఘటనపై బిహార్ సీఎం సమ్రాట్ చౌధరీ స్పందించారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షలు చొప్పున సాయం ప్రకటించారు.
భారత్లో పర్యటించనున్న అమెరికా విదేశాంగమంత్రి మార్కో రుబియో
అమెరికా విదేశాంగమంత్రి మార్కో రుబియో వచ్చే వారం భారత్లో పర్యటించనున్నారు. ముంబయి, జామ్నగర్ను సందర్శించనున్నారు. ఇంధన రంగంలో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా మార్కో పర్యటించనున్నారు. భారత్-అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం బలోపేతం దిశగా అడుగులు వేయనున్నారు. అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై భారత విదేశాంగమంత్రితో చర్చించనున్నారు. ముంబయిలో వ్యాపారప్రముఖులతో మార్కో రూబియో సమావేశమవుతారని వెల్లడించారు.