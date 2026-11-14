14th November 2026 AP News Live Updates: సీఐఐ సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్తో రానా పాడ్కాస్ట్
14th November 2026 AP News Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశకు సంబంధించి నామినేషన్ల స్వీకరణ రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. మొదటి దశ పోలింగ్ జరగనున్న 3,967 పంచాయతీలకు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు. ఇందులో తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా 404 పంచాయతీలు ఉండగా, అల్లూరి జిల్లాలో అత్యల్పంగా 66 పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఈ నెల 17వ తేదీ సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు
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సీఐఐ సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్తో రానా పాడ్కాస్ట్
సీఐఐ సదస్సులో, నటుడు రానా దగ్గుబాటి మంత్రి నారా లోకేశ్తో కలిసి ఒక పాడ్కాస్ట్ను నిర్వహించారు. ఇందులో వారు వినోద పరిశ్రమ, రాజకీయాల గురించి చర్చించారు. 'క్రియేటర్ ఎకానమీ' భవిష్యత్తులో లభించే గొప్ప అవకాశాలలో ఒకటి అని లోకేశ్ నొక్కిచెప్పారు. విశాఖపట్నంలో క్రియేటర్ ఎకానమీ అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి తన నిబద్ధతను వ్యక్తం చేశారు.
నేడు మురసు తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందం పర్యటన
మురసు తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో పర్యటించేందుకు కేంద్ర బృందం ఒకటి నేడు రానుంది. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన జాయింట్ సెక్రటరీ నేతృత్వంలోని ఈ ఏడుగురు సభ్యుల బృందం బాపట్ల, పల్నాడు, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటించనుంది. వీరు రెండు బృందాలుగా విడిపోయి, తుపాను వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయనున్నారు. నేడు 'టీమ్-1' పల్నాడు జిల్లాలో, 'టీమ్-2' తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తాయి. ఈ కేంద్ర బృందం స్వయంగా నష్టపోయిన ప్రాంతాలను పరిశీలించడంతో పాటు, తుపాను బాధితులతో మాట్లాడనుంది. అంతేకాకుండా వీరు రేపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది.
ఏపీలో తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రేపటి నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశకు సంబంధించి నామినేషన్ల స్వీకరణ రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. మొదటి దశ పోలింగ్ జరగనున్న 3,967 పంచాయతీలకు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు. ఇందులో తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా 404 పంచాయతీలు ఉండగా, అల్లూరి జిల్లాలో అత్యల్పంగా 66 పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఈ నెల 17వ తేదీ సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు. 18వ తేదీన అధికారులు నామినేషన్లను పరిశీలిస్తారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల వరకు గడువు ఉంటుంది. ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటర్ల ఎడమ చేతి చిటికెన వేలిపై చెరగని సిరా (ఇండెలిబుల్ ఇంక్) గుర్తును వేస్తారు. ఇటీవల జరిగిన ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఈ గుర్తును చూపుడు వేలిపై వేయడం గమనార్హం.
రాప్తాడ ఘటనలో నిందితుడిని చికిత్స కోసం కర్నూలుకు తరలింపు
రాప్తాడు ఘటనలో నిందితుడిని చికిత్స నిమిత్తం కర్నూలుకు తరలించారు. నిందితుడు కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది. విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రేపటికల్లా ఇదే ప్రాంతంలో ఇది మరింత బలపడి సుస్పష్ట అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఈ నెల 15వ తేదీ నాటికి ఇది 'వాయుగుండం'గా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గాలి వేగం గరిష్టంగా గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. కాబట్టి మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు.