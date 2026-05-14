14-05-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్: మధురానగర్లోని లేడీస్ హాస్టల్లో మహిళ అనుమానాస్పద మృతి
14-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
హైదరాబాద్: మధురానగర్లోని లేడీస్ హాస్టల్లో మహిళ అనుమానాస్పద మృతి
హైదరాబాద్ మధురానగర్లోని లేడీస్ హాస్టల్లో మహిళ అనుమానాస్పద మృతి చెందింది. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన హారిక(40) హాస్టల్లో బాత్రూంలో పడి 2 రోజుల క్రితమే చనిపోయి ఉంటుందని పోలీసుల అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రధాని మోదీ పిలుపుతో ముందుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ప్రధాని మోదీ పిలుపుతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ముందుకొచ్చి తన కాన్వాయ్లోని వాహనాలను అవసరం మేర తగ్గించాలని సీఎం చెప్పినట్లు సమాచారం. ఇంటిలిజెన్స్ అధికారులు కాన్వాయ్ తగ్గింపుపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇంధన పొదుపులో భాగంగా కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను ప్రధాని సగానికి తగ్గించారు.
బండి భగీరథ్పై నమోదైన పోక్సో కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవతం
బండి భగీరథ్పై నమోదైన పోక్సో కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవతం చేశారు. బాలికకు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ఈ కేసులో గచ్చిబౌలి, మోయినాబాద్లో సాంకేతిక ఆధారాలు పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. విచారణకు హాజరయ్యేందుకు భగీరథ్ 2 రోజుల సమయం కోరారు. నేడు భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది.
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విజ్ఞప్తి మేరకు సమావేశాన్ని కేఆర్ఎంబీ వాయిదా వేశారు.
ఐపీఎల్: నేడు పంజాబ్ కింగ్స్, మంబయి ఇండియన్స్ మధ్య మ్యాచ్
ఐపీఎల్ నేడు ధర్మశాలలో రాత్రి 7.30 గంటలకు పంజాబ్ కింగ్స్, ముంబయి ఇండియన్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.