14-05-2026 Telangana News Today Live Updates

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 7:00 AM IST

14-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:50 AM, 14 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: మధురానగర్‌లోని లేడీస్ హాస్టల్లో మహిళ అనుమానాస్పద మృతి

హైదరాబాద్ మధురానగర్‌లోని లేడీస్ హాస్టల్లో మహిళ అనుమానాస్పద మృతి చెందింది. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన హారిక(40) హాస్టల్లో బాత్రూంలో పడి 2 రోజుల క్రితమే చనిపోయి ఉంటుందని పోలీసుల అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

6:48 AM, 14 May 2026 (IST)

ప్రధాని మోదీ పిలుపుతో ముందుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి

ప్రధాని మోదీ పిలుపుతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ముందుకొచ్చి తన కాన్వాయ్‌లోని వాహనాలను అవసరం మేర తగ్గించాలని సీఎం చెప్పినట్లు సమాచారం. ఇంటిలిజెన్స్ అధికారులు కాన్వాయ్​ తగ్గింపుపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇంధన పొదుపులో భాగంగా కాన్వాయ్‌లోని వాహనాల సంఖ్యను ప్రధాని సగానికి తగ్గించారు.

6:44 AM, 14 May 2026 (IST)

బండి భగీరథ్‌పై నమోదైన పోక్సో కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవతం

బండి భగీరథ్‌పై నమోదైన పోక్సో కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవతం చేశారు. బాలికకు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ఈ కేసులో గచ్చిబౌలి, మోయినాబాద్‌లో సాంకేతిక ఆధారాలు పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. విచారణకు హాజరయ్యేందుకు భగీరథ్​ 2 రోజుల సమయం కోరారు. నేడు భగీరథ్ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది.

6:43 AM, 14 May 2026 (IST)

నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా

నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విజ్ఞప్తి మేరకు సమావేశాన్ని కేఆర్​ఎంబీ వాయిదా వేశారు.

6:42 AM, 14 May 2026 (IST)

ఐపీఎల్: నేడు పంజాబ్ కింగ్స్‌, మంబయి ఇండియన్స్ మధ్య మ్యాచ్

ఐపీఎల్ నేడు ధర్మశాలలో రాత్రి 7.30 గంటలకు పంజాబ్ కింగ్స్‌, ముంబయి ఇండియన్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.

