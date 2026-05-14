14th May 2026 News Today AP Live News Updates: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం
14th May 2026 News Today AP Live News Updates: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు సచివాలయంలో కేబినెట్ సమావేశం - పొదుపు చర్యలు చేపట్టడమే ప్రధాన అజెండాగా సమావేశం కానున్న మంత్రివర్గం - ప్రధాని పిలుపు మేరకు తీసుకోవాల్సిన పొదుపు చర్యలపై చర్చించనున్న కేబినెట్ - పొదుపు చర్యలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం
LIVE FEED
ప్రైవేట్ బస్సును ఢీకొన్న లారీ - బస్సులోని ఓ ప్రయాణికుడు మృతి, పదిమందికి గాయాలు
తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం యర్నగూడెం వద్ద హైవేపై ప్రమాదం జరిగింది. రాజాం నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న ప్రైవేట్ బస్సును లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్సులోని ఓ ప్రయాణికుడు మృతి, 10 మందికి గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను గోపాలపురం, రాజమహేంద్రవరంలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. మృతుడు రాజాంలోని పనసలవలసకు చెందిన సాయిఅనిల్(24)గా గుర్తించారు.
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు సచివాలయంలో కేబినెట్ సమావేశం జరగనుంది. పొదుపు చర్యలు చేపట్టడమే ప్రధాన అజెండాగా మంత్రివర్గం సమావేశం కానున్నారు. ప్రధాని పిలుపు మేరకు తీసుకోవాల్సిన పొదుపు చర్యలపై కేబినెట్ చర్చించనున్నారు. పొదుపు చర్యలపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. విశాఖలో రిలయన్స్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు, సత్యసాయి జిల్లాలో సోలార్ పవర్ ప్లాంట్, కడపలో అదానీ హైడ్రో ఎనర్జీ పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు, తిరుపతిలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటర్ సైకిల్ తయారీ పరిశ్రమకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనున్నారు. రూ.2 లక్షల కోట్ల పైగా విలువైన 25 ప్రాజెక్టులకు మంత్రివర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నారు.
నాకోసం ట్రాఫిక్ ఆపి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు: మంత్రి లోకేశ్
నాకోసం ట్రాఫిక్ ఎందుకు ఆపారని మంత్రి లోకేశ్ పోలీసుల్ని ప్రశ్నించారు. నాకోసం ట్రాఫిక్ ఆపి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు ప్లీజ్ అంటూ విజయవాడ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు లోకేశ్ సూచించారు. భద్రతా కారాణాల దృష్ట్యా లోకేశ్ వచ్చే సమయంలో విజయవాడ మహానాడు కూడలిలో పోలీసులు ట్రాఫిక్ నిలిపివేశారు. వాహనాలు బారులు తీరటాన్ని తన వాహనం నుంచే లోకేశ్ పరిశీలించారు. కార్యక్రమం వద్ద కారు దిగిన వెంటనే పోలీసు అధికారుల్ని పిలిచారు. తన కోసం ట్రాఫిక్ ఆపొద్దని స్పష్టం చేశారు. తన దారిన తాను వెళ్లిపోతానని ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టొద్దన్నారు.
ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన కారు, బాలుడు మృతి
అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరు మండలం క్రిష్టిపాడు సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ద్విచక్ర వాహనాన్ని కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అభిలాష అనే బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విజ్ఞప్తి మేరకు సమావేశాన్ని కేఆర్ఎంబీ వాయిదా వేసింది.