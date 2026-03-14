14-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
Published : March 14, 2026 at 6:51 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 6:56 AM IST
నేడు కరీంనగర్ నుంచి కొండగట్టు వరకు 'అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర'
- అంజన్నకు మొక్కులు చెల్లించేందుకు బండి సంజయ్ పాదయాత్ర
- 40 కి.మీల పాదయాత్ర చేసి అంజన్నకు మొక్కులు చెల్లించుకోనున్న సంజయ్
- బండి సంజయ్తో కలిసి పాదయాత్ర చేయనున్న బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులు
మూసీ అభివృద్ధిపై నేడు బీఆర్ఎస్ పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్
- హైదరాబాద్: సాయంత్రం హిమాయత్ సాగర్లో బీఆర్ఎస్ ప్రజంటేషన్
- మూసీపై పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్లో పాల్గొననున్న కేటీఆర్
- ప్రభుత్వం మూసీ ప్రాజెక్టుపై వివరణ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ప్రజంటేషన్
హైదరాబాద్: కుతుబ్ షాహీ టూంబ్స్ విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం
- ఫుట్పాత్పై భారీగా నిలువ చేసిన పాత టైర్లకు అంటుకున్న మంటలు
- ఫుట్పాత్పై ఉన్న పలు దుకాణాలకు వ్యాపించిన మంటలు
- ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
- హైదరాబాద్: షేక్పేట పరిసర ప్రాంతాల్లో నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
నేడు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
- ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి కుమారుడి వివాహానికి హాజరుకానున్న సీఎం
నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
- ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
- పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరుకానున్న 5,28,239 మంది విద్యార్థులు
- మెుత్తం 2,676 కేంద్రాల్లో పదో తరగతి పరీక్షల నిర్వహణ
