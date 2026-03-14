14-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు

TELANGANA LATEST NEWS UPDATES
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 6:51 AM IST

Updated : March 14, 2026 at 6:56 AM IST

14-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:55 AM, 14 Mar 2026 (IST)

నేడు కరీంనగర్ నుంచి కొండగట్టు వరకు 'అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర'

  • నేడు కరీంనగర్ నుంచి కొండగట్టు వరకు 'అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర'
  • అంజన్నకు మొక్కులు చెల్లించేందుకు బండి సంజయ్‌ పాదయాత్ర
  • 40 కి.మీల పాదయాత్ర చేసి అంజన్నకు మొక్కులు చెల్లించుకోనున్న సంజయ్‌
  • బండి సంజయ్‌తో కలిసి పాదయాత్ర చేయనున్న బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులు

6:55 AM, 14 Mar 2026 (IST)

మూసీ అభివృద్ధిపై నేడు బీఆర్ఎస్ పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌

  • మూసీ అభివృద్ధిపై నేడు బీఆర్ఎస్ పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌
  • హైదరాబాద్‌: సాయంత్రం హిమాయత్ సాగర్‌లో బీఆర్ఎస్ ప్రజంటేషన్‌
  • మూసీపై పవర్ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌లో పాల్గొననున్న కేటీఆర్
  • ప్రభుత్వం మూసీ ప్రాజెక్టుపై వివరణ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ప్రజంటేషన్‌

6:54 AM, 14 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: కుతుబ్‌ షాహీ టూంబ్స్ విద్యుత్ సబ్‌ స్టేషన్‌ సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం

  • హైదరాబాద్‌: కుతుబ్‌ షాహీ టూంబ్స్ విద్యుత్ సబ్‌ స్టేషన్‌ సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం
  • ఫుట్‌పాత్‌పై భారీగా నిలువ చేసిన పాత టైర్లకు అంటుకున్న మంటలు
  • ఫుట్‌పాత్‌పై ఉన్న పలు దుకాణాలకు వ్యాపించిన మంటలు
  • ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
  • హైదరాబాద్‌: షేక్‌పేట పరిసర ప్రాంతాల్లో నిలిచిన విద్యుత్‌ సరఫరా

6:48 AM, 14 Mar 2026 (IST)

నేడు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

  • ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి కుమారుడి వివాహానికి హాజరుకానున్న సీఎం
  • ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి కుమారుడి వివాహానికి హాజరుకానున్న సీఎం

6:44 AM, 14 Mar 2026 (IST)

నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు

  • నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
  • ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు
  • పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరుకానున్న 5,28,239 మంది విద్యార్థులు
  • మెుత్తం 2,676 కేంద్రాల్లో పదో తరగతి పరీక్షల నిర్వహణ
