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14-06-2026 Telangana News Today Live Updates : భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో స్వల్ప భూకంపం

14-06-2026 TELANGANA LIVE UPDATES
14-06-2026 TELANGANA LIVE UPDATES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 6:59 AM IST

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14-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:47 AM, 14 Jun 2026 (IST)

భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో రిక్టర్‌స్కేల్‌పై 3.8 తీవ్రతతో భూకంపం

భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో స్వల్ప భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 3.8 తీవ్రతతో భూకంపం ఏర్పడింది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2.26 గంటలకు భూప్రకంపనలు రాగా, స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

6:44 AM, 14 Jun 2026 (IST)

సిద్దిపేట జిల్లా దుద్దెడలో ప్రమాదం - ముగ్గురి మృతి

సిద్దిపేట జిల్లాలోని కొండపాక మండలం దుద్దెడలో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. అరుగుపై కూర్చొన్న వారిపైకి కారు దూసుకెళ్లడంతో ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో చిన్నారి సహస్రతో పాటు రాధవ్వ, లక్ష్మి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదం తర్వాత నిందితులు కారు వదిలి పరారయ్యారు.

6:40 AM, 14 Jun 2026 (IST)

ఇవాళ్టి నుంచి పాపికొండల బోటింగ్​ తాత్కాలికంగా నిలిపివేత

ఇవాళ్టి నుంచి పాపికొండల బోటింగ్​ను​ అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. తనిఖీల దృష్ట్యా పర్యాటక బోట్లను నిలిపివేస్తున్నట్టు స్పష్టం చేశారు. పర్యాటక బోట్ల నిర్వహణ, భద్రతపై పలు ఆరోపణలు రావడంతో తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశంతో ఒక ఏపీ టూరిజం, 15 ప్రైవేట్‌ బోట్లను నిలిపివేశారు. భద్రతా తనిఖీలు ముగిశాక పాపికొండల బోట్లకు అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

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