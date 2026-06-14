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14th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: బెంగళూరులో రోడ్డు ప్రమాదం - ఏపీకి చెందిన 20 మందికి గాయాలు

14th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates
14th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 6:57 AM IST

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Updated : June 14, 2026 at 9:08 AM IST

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14th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : బెంగళూరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏపీకి చెందిన 20 మందికి గాయాలు - రాత్రి మార్కాపురం జిల్లా పామూరు నుంచి బెంగళూరు బయల్దేరిన బస్సు - తెల్లవారుజామున 3.30 గం.కు బెంగళూరు సమీపంలోని చింతామణి వద్ద ప్రమాదం - బస్సులోని 20 మందికి పైగా ప్రయాణికులకు గాయాలు

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8:56 AM, 14 Jun 2026 (IST)

విజయనగరంలో యోగా కార్యక్రమం - యోగాసనాలు వేసిన మంత్రి కొండపల్లి

విజయనగరం బొండపల్లి మండలం నెలివాడలో అంకన్న చెరువు వద్ద ఉపాధి కూలీలతో యోగా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. 'యోగాంధ్ర'లో భాగంగా మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ యోగాసనాలు వేశారు. చెరువు గట్టుపై అధికారులు, నాయకులు యోగాసనాలు వేశారు. యోగా కార్యక్రమంలో 4 వేల మంది ఉపాధి కూలీలు పాల్గొన్నారు.

7:39 AM, 14 Jun 2026 (IST)

బెంగళూరు సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఏపీకి చెందిన 20 మందికి గాయాలు

బెంగళూరు సమీపంలోని చింతామణి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఏపీకి చెందిన 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. మార్కాపురం జిల్లా పామూరు నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఉదయగిరి డిపోకు బస్సు ఆదివారం తెల్లవారుజామున రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్సులోని 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. తీవ్ర గాయాలపాలైన 10 మందిని సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాద స్థలానికి పోలీసులు, స్థానికులు చేరుకుని సహాయచర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాద తీవ్రతకు బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

7:36 AM, 14 Jun 2026 (IST)

చీరాల హరిప్రసాద్‌నగర్‌లో నిర్బంధ తనిఖీలు

బాపట్ల జిల్లా చీరాల హరిప్రసాద్‌నగర్‌లో డీఎస్పీ మహమ్మద్ మొయిన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్బంధ తనిఖీలు నిర్వహించారు. సరైన పత్రాలు లేని 59 బైకులు, 9 ఆటోలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తనిఖీల్లో చీరాల పరిధిలోని 100 మంది పోలీసులు పాల్గొన్నారు.

7:34 AM, 14 Jun 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న స్వామివారిని 92,830 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి 48,987 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.60 కోట్లు వచ్చిందని ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు. నిన్న 4.64 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయాలు జరిగాయి. నిన్న 3.37 లక్షల మంది భక్తులు నిన్న అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు.

7:26 AM, 14 Jun 2026 (IST)

కర్నూలు భారీవర్షం - భారీగా నిలిచిపోయిన వాహనాలు

కర్నూలు జిల్లా హాలహర్వి మండల కేంద్రంలో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల జాతీయ రహదారిపై వాగులు పొంగి పొర్లాయి. దీంతో జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్న వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. శనివారం రాత్రి నుంచి కురిసిన వర్షానికి జాతీయ రహదారికి ఆనుకొని ఉన్న లోతట్టు వంతెన పై వర్షం నీరు భారీగా ప్రవహించింది. ఆలూరు నుంచి బళ్లారి, అటు బళ్లారి నుంచి ఇటు ఆంధ్రాకు రావాల్సిన వాహనాలు భారీగా నిలిచి పోయాయి.

7:24 AM, 14 Jun 2026 (IST)

భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో భూకంపం - రిక్టర్‌స్కేల్‌

భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్‌స్కేల్‌పై 3.8 తీవ్రత నమోదైంది. కొత్తగూడెంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2.26 గం.కు భూకంపించింది.

7:23 AM, 14 Jun 2026 (IST)

ఏలూరులో మహిళ దారుణ హత్య

ఏలూరు కైకలూరు ఏఎంసీ సమీపంలో మహిళ వరలక్ష్మి దారుణ హత్య చోటు చేసుకుంది. బంగారు ఆభరణాలు కోసం వరలక్ష్మిని హత్య చేసినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

7:19 AM, 14 Jun 2026 (IST)

సింగపూర్ పర్యటనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

ఇవాళ సింగపూర్​లో​ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల సాధనే లక్ష్యంగా ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 16 వరకు సీఎం సింగపూర్ పర్యటన కొనసాగుతోంది. సీఎం బృందంలో మంత్రి నారాయణ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు సింగపూర్​లో పర్యటించనున్నారు. వివిధ సంస్థలు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో వరుస భేటీలు, సమావేశాలల్లో పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు అవకాశాలు, అమరావతి నిర్మాణ పురోగతిపై చర్చించనున్నారు.

6:57 AM, 14 Jun 2026 (IST)

నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో మోస్తరు వర్షాలు

నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నేడు శ్రీకాకుళం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి.

మిగిలిన 23 జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

6:49 AM, 14 Jun 2026 (IST)

పాపికొండల పర్యాటక బోట్లు తాత్కాలికంగా నిలిపివేత

ఇవాళ్టి నుంచి పాపికొండల పర్యాటక యాత్ర తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. బోట్ల భద్రతా తనిఖీల దృష్ట్యా పాపికొండల బోటింగ్ తాత్కాలికంగా ఆపివేశారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశంతో ఒక ఏపీ టూరిజం బోటు, 15 ప్రైవేట్‌ బోట్లు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోనున్నాయి. భద్రతా తనిఖీలు చేశాక పాపికొండల బోట్లకు అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. పర్యాటక బోట్ల నిర్వహణ, భద్రతపై పలు ఆరోపణలు రావడంతో తనిఖీలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రావడంతో బోటింగ్​ను తాత్కాలికంగా నిలిపి వేశారు.

Last Updated : June 14, 2026 at 9:08 AM IST

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