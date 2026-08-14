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14-08-2026 Telangana News Today Live Updates : అజెండా మార్చకుండా, భేటీకి హాజరైతే బీఆర్‌ఎస్‌ చూస్తూ ఊరుకోదు: హరీశ్‌రావు

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 7:12 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 10:18 AM IST

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14-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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10:18 AM, 14 Aug 2026 (IST)

అజెండా మార్చకుండా, భేటీకి హాజరైతే బీఆర్‌ఎస్‌ చూస్తూ ఊరుకోదు: హరీశ్‌రావు

జీఆర్‌ఎంబీ అజెండా అంశాలను మార్చేలా సీఎం చర్యలు తీసుకోవాలని మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు డిమాండ్​ చేశారు. ఏపీ ప్రతిపాదించిన తెలంగాణ వ్యతిరేక అంశాలను అజెండాలో తొలగించాలన్నారు. అజెండా మార్చకుండా జీఆర్‌ఎంబీ సమావేశానికి ప్రభుత్వం వెళ్లొద్దని, అజెండా మార్చకుండా, భేటీకి హాజరైతే బీఆర్‌ఎస్‌ చూస్తూ ఊరుకోదని హెచ్చరించారు. వేలాది మందితో జీఆర్‌ఎంబీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర నీటి హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఎంతటి పోరాటానికైనా సిద్ధమని హరీశ్‌రావు స్పష్టం చేశారు.

9:28 AM, 14 Aug 2026 (IST)

భూపాలపల్లి జిల్లాలో విషాదం - విగత జీవులుగా తండ్రీకుమారులు

జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మల్హర్ మండలం కొండపేటలో విషాదం నెలకొంది. పొలం వద్ద విద్యుదాఘాతంతో తండ్రి, కుమారుడు మృతి చెందారు. నిన్న సాయంత్రం పొలానికి నీరు పెట్టేందుకు తండ్రి, కుమారుడు వెళ్లారు. రాత్రి ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఉదయం వెళ్లి చూశారు. అక్కడ బోరు వద్ద విద్యుదాఘాతంతో విగత జీవులుగా పడి ఉన్నారు.

9:25 AM, 14 Aug 2026 (IST)

ఇంజినీరింగ్ బస్సును ఢీకొన్న ఆటో

హైదరాబాద్‌ లక్డీకపూల్‌లో ఇంజినీరింగ్ బస్సును ఆటో ఢీకొట్టింది. బస్సులో ఉన్న ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనపై కేసునమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

7:04 AM, 14 Aug 2026 (IST)

మహారాష్ట్రలో స్వల్ప తీవ్రతతో భూకంపం

మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌ ప్రాంతంలో స్వల్ప తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టార్​ స్కేల్​పై 3.4 తీవ్రతతో భూకంపం నమోదైంది.

7:03 AM, 14 Aug 2026 (IST)

మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా: భూత్పూర్ సమీపంలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా

మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా భూత్పూర్ సమీపంలో ప్రైవేట్‌ బస్సు బోల్తా పడింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి అరుణాచలం వెళ్తుండగా బెంగళూరు-హైదరాబాద్‌ హైవేపై ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో 21 మందికి గాయాలు కాగా మహబూబ్‌నగర్‌ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

7:03 AM, 14 Aug 2026 (IST)

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు రాష్ట్రపతి ప్రసంగం

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు జాతిని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగించనున్నారు. ఈరోజు రాత్రి 7 గం.కు రాష్ట్రపతి ప్రసంగం ప్రసంగించనున్నారు.

7:01 AM, 14 Aug 2026 (IST)

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో దిల్లీలో భద్రతా ఏర్పాట్లు

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో దిల్లీలో పోలీసు సిబ్బందితో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎర్రకోట పరిసరాలతో పాటు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో బహుళ అంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేసి, గగనతల నిఘా కోసం డ్రోన్లు, యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థలను రంగంలోకి దించారు.

6:51 AM, 14 Aug 2026 (IST)

ఉత్తరాఖండ్‌లో ఘోర ప్రమాదం - సొరంగంలోకి వచ్చిన వరద - ఆరుగురు మృతి

ఉత్తరాఖండ్‌ చమోలీ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. నిర్మాణంలో ఉన్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు సొరంగంలోకి అకస్మాత్తుగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో ఆరుగురు కార్మికులు మృతి చెందారు. శిథిలాల కింద పడి 14 మంది కార్మికులకు గాయాలు కాగా, సొరంగంలో మొత్తం 22 మంది కార్మికులు చిక్కుకుపోయారు. ఈ దుర్ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్‌ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి విచారం వ్యక్తం చేశారు.

6:49 AM, 14 Aug 2026 (IST)

రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డులు పంపిణీ

రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డులు పంపిణీ జరగనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోటీ 5 లక్షల స్మార్ట్ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీ చేయనున్నారు. సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో స్మార్ట్‌రేషన్‌ కార్డులను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. రేపు సంగారెడ్డిలో స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డులు పంపిణీ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. కార్డుపై సీఎం, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఫొటోలు ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు.

6:46 AM, 14 Aug 2026 (IST)

తుర్కియేలోని ఫెథియే తీరంలో పడవలో అకస్మాత్తుగా అగ్నిప్రమాదం

తుర్కియేలోని ఫెథియే తీరంలో పడవలో అకస్మాత్తుగా అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ప్రాణభయంతో లైఫ్ జాకెట్లు ధరించి ప్రయాణికులు సముద్రంలోకి దూకేసారు. నీటిలో ఉన్న ప్రయాణికులందరినీ తుర్కియే కోస్ట్‌గార్డ్ సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. పొగ పీల్చడం వల్ల అస్వస్థతకు గురైన 11 మందిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పడవలోని వంటగదిలో మంటలు చెలరేగి ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

6:41 AM, 14 Aug 2026 (IST)

దేశంలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు

దేశ వ్యాప్తంగా వర్షాలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి. ఒడిశాలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు వచ్చాయి. జమ్మూకశ్మీర్​లో వండగండ్లతో కూడిన వర్షం కురిసింది. శ్రీనగర్-లేహ్ హైవేపై ఆకస్మిక వర్షం కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ధర్మశాలలో భారీ వర్షాల వల్ల వరద ప్రవాహం వల్ల జనజీవనంస్తంభించిపోయింది.

6:35 AM, 14 Aug 2026 (IST)

నల్సార్ విద్యార్థుల విషయంలో వెనక్కి తగ్గిన బీసీఐ

నల్సార్ విద్యార్థుల అంశంలో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తగ్గింది. విద్యార్థులపై ఇచ్చిన ఆదేశాలను బీసీఐ వెనక్కి తీసుకుంది.
నల్సార్ విద్యార్థులు ఎక్కడైనా న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసుకోవచ్చని బీసీఐ తెలిపింది.

Last Updated : August 14, 2026 at 10:18 AM IST

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