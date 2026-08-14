14th August 2026 Live Updates Today: డీఎస్సీ అక్రమాల పేరుతో రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ నానా యాగీ చేస్తోంది: యరపతినేని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 10:43 AM IST
14th August 2026 Live Updates Today: రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ అక్రమాల పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ నానా యాగీ చేస్తోందని కూటమి నాయకుడు యరపతినేని శ్రీనివాసరావు మండిపడ్డారు.
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డ్వాక్రా మహిళలకు ఆహారశుద్ధి రంగంలో అవకాశం: మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్
రాష్ట్రంలోని డ్వాక్రా మహిళలకు ఆహారశుద్ధి రంగంలో (ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్) సరికొత్త అవకాశాలు కల్పించబోతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఇందుకోసం స్త్రీనిధి, పీఎంఎఫ్ఎంఈ (PMFME) పథకాలను అనుసంధానం చేస్తూ, గ్రామాల్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల స్థాపనను ప్రోత్సహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మహిళలు గరిష్టంగా రూ. 3 లక్షల వరకు వ్యయంతో ఈ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని, దీనికి గానూ స్త్రీనిధి ద్వారా రుణం, పీఎంఎఫ్ఎంఈ పథకం కింద క్రెడిట్ లింక్డ్ సబ్సిడీ లభిస్తుందని ఆయన వివరించారు. పండ్లు, కూరగాయలు, చిరుధాన్యాలు (మిల్లెట్స్),స్నాక్స్ వ్యాపారాల వంటి వివిధ రకాల ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీకి ఈ ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు. కేవలం రుణాలే కాకుండా, ముడిసరకు సేకరణ నుంచి ప్యాకేజింగ్, మార్కెటింగ్ వరకు అన్ని దశల్లో ప్రభుత్వమే పూర్తి తోడ్పాటు అందిస్తుంది. జిల్లా సమాఖ్యల ద్వారా వ్యాపారంపై ఆసక్తి, సామర్థ్యం ఉన్న మహిళలను గుర్తించనున్నట్లు పేర్కొన్న మంత్రి గ్రామీణ మహిళలను విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
డీఎస్సీ అక్రమాల పేరుతో రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ నానా యాగీ చేస్తోంది: యరపతినేని
రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ అక్రమాల పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ నానా యాగీ చేస్తోందని కూటమి నాయకుడు యరపతినేని శ్రీనివాసరావు మండిపడ్డారు. వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన ఐదేళ్ల పాలనలో డీఎస్సీ వేయకుండా, ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వకుండా నిరుద్యోగులను వంచించారని ఆయన విమర్శించారు. ప్రభుత్వం చేసే మంచిని కూడా చెడుగా చూపించడమే వైఎస్సార్సీపీ నైజమని, రాష్ట్రంలో జరిగే ప్రతి అభివృద్ధిపై ఆ పార్టీ విషం చిమ్ముతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డీఎస్సీ పరీక్షలు రాసి విజేతలుగా నిలిచిన వారే స్వయంగా వచ్చి రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ అంతా అత్యంత సజావుగా, పారదర్శకంగా జరిగిందని చెప్పారని గుర్తుచేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పరామర్శల పేరుతో వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేస్తూ ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని యరపతినేని శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు.
ఏపీకి రావాల్సిన తుంగభద్ర జలాలను అడ్డుకున్న కర్ణాటక రైతులు
ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావాల్సిన తుంగభద్ర జలాలను కర్ణాటక రైతులు అడ్డుకున్నారు. దిగువ కాల్వ (ఎల్ఎల్సి) 155 కిలోమీటర్ల వద్ద ఇసుక బస్తాలతో కాల్వకు అడ్డుకట్ట వేసి నీటి ప్రవాహాన్ని నిలిపివేశారు. ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా నుంచి ఇంకా ఎలాంటి నీటి ఇండెంట్ రాలేదని, అందువల్ల ప్రస్తుతం తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి కేవలం కర్ణాటక వాటాకు సంబంధించిన నీటిని మాత్రమే విడుదల చేస్తున్నామని అక్కడి రైతులు వాదిస్తున్నారు. కాగా, కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలం హానవాళు గ్రామం వరకు కర్ణాటక సరిహద్దు ముగుస్తుంది.
డా.కోడెల కుటుంబం తరఫున టీటీడీకి రూ.20 లక్షలు విరాళం
డా. కోడెల శివప్రసాదరావు కుటుంబం తరఫున తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి (TTD) రూ. 20 లక్షల విరాళం అందజేశారు. తిరుమలలోని శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని ట్రస్టుకు ఈ విరాళాన్ని కేటాయించారు. దీనికి సంబంధించిన డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ (DD)ను కోడెల కుటుంబ సభ్యులు టిటిడి ఈవో రవిచంద్రకు స్వయంగా అందజేశారు.
మార్కాపురం జిల్లా: వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కాకర్ల ఆనకట్ట వద్ద విరిగిపడిన కొండచరియలు
మార్కాపురం జిల్లాలోని వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కాకర్ల ఆనకట్ట వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. తూర్పు ప్రధాన కాల్వ సప్లయ్ ఛానల్ సొరంగంలో ఈ కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఆ ప్రాంతంలో పనులకు తాత్కాలికంగా ఆటంకం ఏర్పడింది.
తిరుమలలో ఈనెల 30, 31 తేదీల్లో వరుణయాగం నిర్వహించనున్న టీటీడీ
తిరుమలలో ఈనెల 30, 31 తేదీల్లో వరుణయాగం నిర్వహించాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కాంక్షిస్తూ ధర్మగిరి వేదపాఠశాలలో ఈ యాగాన్ని నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి టిటిడి అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు.
సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ వద్ద నూతన అగ్నిమాపక వాహనాలను ప్రారంభించనున్న సీఎం
ఈ రోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ వద్ద నూతన అగ్నిమాపక వాహనాలను ముఖ్యమంత్రి (సీఎం) ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత ఉదయం 11:30 గంటలకు సచివాలయంలో పోలవరం, ఇతర సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ముఖ్యమంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
మార్కాపురం జిల్లా: అర్ధరాత్రి వెలుగొండ టన్నెల్స్లోకి వెళ్లిన మంత్రి నిమ్మల
మార్కాపురం జిల్లాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అర్ధరాత్రి వేళ వెలుగొండ టన్నెల్స్ను సందర్శించారు. దాదాపు 4 గంటల పాటు టన్నెల్లోనే ఉండి, టీబీఎం (TBM) మెషిన్ వెలికితీత,లైనింగ్ పనులను అధికారులు, ఏజెన్సీ ప్రతినిధులతో కలిసి స్వయంగా పరిశీలించారు. మిగిలి ఉన్న పనులను మరో వారంలో పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ నెలలోనే జంట సొరంగాల ద్వారా నల్లమల సాగర్కు కృష్ణా జలాలను విడుదల చేస్తామని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నల్లమల సాగర్లో కృష్ణా జలాలకు జలహారతి ఇస్తారని మంత్రి ప్రకటించారు. ప్రకాశం జిల్లా ప్రజల 3 దశాబ్దాల చిరకాల కోరికను కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చబోతుందని స్పష్టం చేసిన ఆయన, గతంలో గొడ్డలి పార్టీ నాయకుడు వెలుగొండను జాతికి అంకితం చేశామంటూ ప్రజలను మోసం చేశారని విమర్శించారు. అలాగే వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు భరోసా ఇచ్చారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నిన్న కనిపించకుండా పోయిన బాలుడు సురక్షితం
శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండలం నర్సింగపురం గ్రామానికి చెందిన మోహిత్ అనే బాలుడు సురక్షితంగా దొరికాడు. నిన్న సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో ఈ బాలుడు తప్పిపోవడంతో, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు రాత్రంతా విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే, ఈ ఉదయం ఆ బాలుడు తనంతట తానే సమీపంలోని తోట నుంచి సురక్షితంగా బయటకు వచ్చాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
చిత్తూరు జిల్లా శ్రీరంగరాజపురం మండలంలోని క్షీరసముద్రంలో దారుణం
చిత్తూరు జిల్లా శ్రీరంగరాజపురం మండలంలోని క్షీరసముద్రంలో ఒక దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదనే కోపంతో ఒక కుమారుడు తన తండ్రిపై కత్తితో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ఈ కత్తిపోట్లకు గురైన తండ్రి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ దాడిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించిన మేనత్తపై కూడా ఆ యువకుడు దాడికి తెగబడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి (ఉచిత దర్శనం) 18 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే 69,082 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 26,671 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. నిన్న భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.09 కోట్లు వచ్చినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) అధికారులు వెల్లడించారు.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంలో ప్రజాలను భాగస్వామ్యం చేసేలా కార్యక్రమాలు: అయ్యన్న
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేసేలా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ, రేపు అసెంబ్లీలో చేసే ప్రత్యేక అలంకరణలను ప్రజలు వీక్షించేందుకు వీలుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు ఎవరైనా వచ్చి అసెంబ్లీ ప్రాంగణాన్ని సందర్శించవచ్చని స్పష్టం చేశారు. ఈ రెండు రోజుల పాటు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో పోలీసు బ్యాండ్ ప్రదర్శనలతో పాటు వివిధ రకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా ఘనంగా నిర్వహిస్తామని అయ్యన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు.
జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి ఆగిపోయిన వరద ప్రవాహం
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు జూరాల నుంచి వచ్చే వరద ప్రవాహం నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 878.80 అడుగులుగా ఉంది. అలాగే, 215.80 టీఎంసీల పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వకు గానూ, ప్రస్తుతం 181.83 టీఎంసీల నీటి నిల్వ అందుబాటులో ఉంది. వరద నిలిచిపోయినప్పటికీ, ప్రాజెక్టు కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి కొనసాగుతోంది. దీని ద్వారా 47,533 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జున సాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుంచి వివిధ ఎత్తిపోతల పథకాలకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా హంద్రీనీవాకు 3,050 క్యూసెక్కులు, మల్యాలకు 325 క్యూసెక్కులు, కల్వకుర్తికి 2,400 క్యూసెక్కులు,పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కు 10,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
విజయవాడ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వరుణయాగం
విజయవాడ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో దుర్గాస్నానఘాట్లో విఘ్నేశ్వర పూజతో వరుణయాగ పూజలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులను నివారించి, సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, అలాగే రైతులు సుభిక్షంగా ఉండాలనే సంకల్పంతో ఇంద్రకీలాద్రిపై దీక్షాపూర్వకంగా ఈ యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వుల మేరకు 3 రోజులపాటు జరిగే ఈ వరుణయాగ ప్రత్యేక పూజల్లో ఆలయ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనానాయక్ పాల్గొన్నారు. ఆలయ స్థానాచార్యులు శివప్రసాద్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో వేద పండితులు ఈ యాగానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక పారాయణలు జరుపుతున్నారు.
సాయికృష్ణ కేసులో హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విజయవాడ సౌత్ ఏసీపీ మానస
సాయికృష్ణ కేసులో విజయవాడ సౌత్ ఏసీపీ మానస ఇటీవల హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసులో డీజీపీ, సీపీలతో పాటు తనను కూడా నిందితులుగా చేర్చాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ గురుమూర్తి విజయవాడ కోర్టులో ఒక ప్రైవేట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే ఆ పిటిషన్పై తనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఏసీపీ మానస హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు ఎంపీ వేసిన ప్రైవేట్ పిటిషన్ విచారణ ప్రక్రియపై స్టే విధించింది. ఈ సందర్భంగా ప్రస్తుతం సిట్ (SIT) విచారణ కొనసాగుతుండగా, ప్రైవేట్ పిటిషన్పై విచారణ జరపడం సరికాదని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. అంతేకాకుండా ఈ వ్యవహారంపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఎంపీ గురుమూర్తిని ఆదేశిస్తూ, తదుపరి విచారణను 6 వారాల పాటు వాయిదా వేసింది.