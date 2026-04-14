14-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈసారి సాధారణం కన్నా తక్కువ వర్షాలు : వాతావరణ శాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 6:58 AM IST

6:41 AM, 14 Apr 2026 (IST)

ఈ ఏడాది దేశంలో సాధారణం కన్నా తక్కువగా వర్షాలు కురవొచ్చని ఐఎండీ వెల్లడి

ఈ ఏడాది దేశంలో సాధారణం కన్నా, తక్కువగా వర్షాలు కురవొచ్చని ఐఎండీ వెల్లడించింది. ఎల్‌నినో అవకాశం ఉండటమే తక్కువ వర్షపాతానికి ప్రధాన కారణమని ప్రకటించింది. నైరుతి రుతు పవనాలపై ఎల్‌నినో ప్రభావం చూపుతుందన్న ఐఎండీ డైరెక్టర్ మహాపాత్ర తెలిపారు. జూన్ - సెప్టెంబరు మధ్య 80 సెం.మీ. వర్షపాతం ఉండొచ్చని అంచనా. సాధారణం కన్నా తక్కువ వానలు ఉండొచ్చని పేర్కొన్న వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

6:40 AM, 14 Apr 2026 (IST)

ఐపీఎల్‌ : నేడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ మ్యాచ్

ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్​ ఇవాళ చెన్నైలో రాత్రి 7.30కు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ మధ్య జరగనుంది. (CSK VS KKR)

6:40 AM, 14 Apr 2026 (IST)

మహబూబ్‌నగర్: 4 గంటలుగా నిలిచిపోయిన హంద్రీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు

మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో హంద్రీ ఎక్స్‌ప్రెస్(17027) రైలు 4 గంటలుగా నిలిచిపోయింది. హైదరాబాద్​లో సాయంత్రం 5 గంటలకు హంద్రీ ఎక్స్​ప్రెస్​ రైలు బయల్దేరింది. మహబూబ్‌నగర్ స్టేషన్‌ ముందు గొల్లపల్లి వద్ద నిలిచిపోయింది. తాగునీరు, ఆహారం లేక ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూల్ రావాల్సింది.

6:40 AM, 14 Apr 2026 (IST)

ఐపీఎల్‌: రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌పై సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ విజయం

ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌పై 57 పరుగుల తేడాతో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ విజయం దక్కించుకుంది. స్కోర్లు: హైదరాబాద్‌ - 216/6, రాజస్థాన్‌ - 159 ఆలౌట్‌ ఇషాన్‌ 91, క్లాసెన్‌ 40, నితీశ్‌కుమార్‌ 28 హైదరాబాద్​ సన్​రైజర్స్​ నుంచి బ్యాటింగ్​ చేశారు. రాజస్థాన్‌ బౌలింగ్‌: ఆర్చర్‌ 2, సందీప్‌శర్మ, దేశ్‌పాండే, పరాగ్‌కు తలో వికెట్‌ కోల్పొయారు. రాజస్థాన్‌ బ్యాటింగ్‌లో డొనావన్ ఫెరీరా 69, రవీంద్ర జడేజా 45 ఆడారు. హైదరాబాద్‌ బౌలింగ్: ప్రఫుల్ హింగే, సకీబ్ హుస్సేన్‌కు చెరో నాలుగు వికెట్లు ఐపీఎల్: ప్రఫుల్ హింగేకు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు గెలుచుకుంది.

