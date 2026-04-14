14th April 2026 Today AP Live News Updates: ఒంగోలు జిల్లాలో దారుణం - తల్లిని చంపిన తనయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 8:13 AM IST
14th April 2026 Today AP Live News Updates: నేడు అమరావతిలో సీఎం చేతులమీదుగా క్యాంటమ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ ప్రారంభోత్సవం - ఏపీలోని వివిధ వర్సిటీలు, కాలేజీల నుంచి వర్చువల్గా వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పించిన మంత్రి లోకేశ్
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ ఘన నివాళులర్పించారు. బలహీనవర్గాల శ్రేయస్సు, దేశ అభివృద్ధి కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేశారని లోకేశ్ అన్నారు. సమాజంలో అంటరానితనం నిర్మూలన, వివక్షపై అలుపెరుగని పోరాటం చేశారన్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సమాన హక్కులు కల్పించిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుందని లోకేశ్ కొనియాడారు. అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా దేశానికి వారందించిన సేవలను స్మరించుకుందామని ప్రజలకు లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఘన నివాళి
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఘన నివాళులర్పించారు. అంటరానితనంతో కులవివక్షకు గురై కూడా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారని సీఎం అన్నారు. దేశం గర్వించే అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగిన అంబేడ్కర్ ఆదర్శప్రాయులని సీఎం గుర్తుచేశారు. సమాన అవకాశాలు, హక్కులు అందించి ప్రతి పౌరుడికి రాజ్యాంగ రక్షణ కల్పించారని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. అంబేడ్కర్ ఆశయ సాధనే మన లక్ష్యం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి ఉన్నాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి ఏ.టి.జి.హెచ్. క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 72,724 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.59 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు 31,786 మంది భక్తులు సమర్పించారు.
ఒంగోలు జిల్లాలో దారుణం - తల్లిని చంపిన తనయుడు
ఒంగోలు జిల్లా గద్దలగుంటలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. తల్లిని ఇంట్లోనే ఉంచి కుమారుడు నిప్పుపెట్టి అతి క్రూరంగా చంపాడు. దాంతో మంటల ధాటికి తల్లి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. అనంతరం అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పింది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 62 అన్న క్యాంటీన్లు - రేపు ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 62 అన్న క్యాంటీన్లను సీఎం చంద్రబాబు రేపు ప్రారంభించనున్నారు. ఇప్పటి వరకూ 207 అన్న క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేసిన కూటమి ప్రభుత్వం, రెండో విడతగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ 62 క్యాంటీన్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. కొత్త వాటితో కలిపి అన్న 269 కు పెరగనున్న క్యాంటీన్ల సంఖ్య. ధరణికోటలో రేపు లాంఛనంగా సీఎం అన్న క్యాంటీన్ను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం లబ్ధిదారులతో కలిసి అన్న క్యాంటీన్లో సీఎం చంద్రబాబు భోజనం చేయనున్నారు.
నేడు, రేపు తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటించనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
నేడు, రేపు తిరుపతి జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటించనున్నారు. ఎల్లుండి ఎన్టీఆర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి పాల్గొననున్నారు. ఆపై గొల్లవానిగుంటలో ఎన్టీఆర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవం చేయనున్నారు. చంద్రగిరిలోని నూతన మండల పరిషత్ భవనాన్ని సైతం లోకేశ్ ప్రారంభించనున్నారు. నారా రామ్మూర్తి నాయుడు ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ను లోకేశ్ ప్రారంభించనున్నారు. ఎల్లుండి మద్యాహ్నం పార్టీ సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. ఆ తర్వాత ఎల్లుండి సాయంత్రం మంత్రి నారా లోకేశ్ తిరుపతి నుంచి నెల్లూరు వెళ్లనున్నారు.
సీఎం చేతుల మీదుగా అమరావతిలో క్యాంటమ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ ప్రారంభోత్సవం
నేడు అమరావతిలో క్యాంటమ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ ప్రారంభోత్సవం సీఎం చేతులమీదుగా జరగనుంది. మధ్యాహ్నం అమరావతి ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీకి సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీ, గన్నవరం మేధా టవర్స్లో క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్స్ ఆవిష్కరణ కానుంది. రెండు వేర్వేరు టెస్ట్ బెడ్స్ను ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీ నుంచి సీఎం ఆవిష్కరించనున్నారు. దేశంలోనే క్వాంటమ్ టెస్ట్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ కలిగిన తొలి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తింపు పొందనుంది. టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ సహా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, డీఆర్డీవో దీనికి సహకారం ఇవ్వనుంది. ప్రారంభోత్సవానికి నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ సహా ఐఐటీ ప్రొఫెసర్లు, క్వాంటమ్ రంగ శాస్త్రవేత్తలు, క్వాంటమ్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్టప్ల ప్రతినిధులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు, నిపుణులు హాజరుకానున్నారు. ఏపీలోని వివిధ వర్సిటీలు, కాలేజీల నుంచి వర్చువల్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.