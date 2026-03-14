14 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: జనసేన పార్టీ 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం-గిరిజనుల మధ్య వేడుకల్లో పవన్‌ కల్యాణ్

14 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు జనసేన పార్టీ 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు-అల్లూరి జిల్లా ఓనూరు జంక్షన్ వద్ద పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించనున్న పవన్
- నేడు జనసేన పార్టీ 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు
- గిరిజనుల మధ్య పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకోనున్న పవన్ కల్యాణ్
- అల్లూరి జిల్లా ఓనూరు జంక్షన్ వద్ద పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించనున్న పవన్
- ఓనూరు నుంచి నందిగరువు వరకు పవన్కల్యాణ్ కాలినడక
- అల్లూరి జిల్లా నందిగరువులో ప్రజలతో మాట్లాడనున్న పవన్ కల్యాణ్
- గిరిపుత్రులతో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేయనున్న పవన్ కల్యాణ్
- అడవితల్లి బాటలో భాగంగా నిర్మించిన రోడ్లు ప్రారంభించనున్న పవన్
గొర్రెల మందను ఢీ కొన్న కారు - 40 మృతి
- బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు మం. దేవరపల్లిలో గొర్రెల మందను ఢీ కొన్న కారు
- గొర్రెలను ఢీకొన్న చీరాల నుంచి చిలకలూరిపేట వైపు వెళ్తున్న కారు
- రోడ్డు ప్రమాదంలో 40 గొర్రెలు మృతి
- సింగనపాలెం గ్రామంకు చెందిన రైతు గొర్రెలుగా గుర్తింపు
- గొర్రెలను ఢీకొని పిడుగురాళ్ల జాతీయ రహదారిపై బోల్తా పడిన కారు
వాహనం బోల్తా- 15 మందికి గాయాలు
- అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరిలో రాత్రి బొలెరో వాహనం బోల్తా, తప్పిన ప్రాణనష్టం
- 15 మందికి గాయాలు, విశాఖ కేజీహెచ్లో క్షతగాత్రులకు చికిత్స