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13-09-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

telangana live updates
telangana live updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 6:45 AM IST

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Updated : September 13, 2026 at 6:55 AM IST

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13-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:50 AM, 13 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. కూకట్‌పల్లి, జేఎన్‌టీయూ, మూసాపేట్, ప్రగతినగర్‌లో వాన కురుస్తోంది. బాచుపల్లి, కేపీహెచ్‌బీ, నిజాంపేట్‌, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, లింగంపల్లి, చందానగర్, మియాపుర్, కొండాపుర్‌లో వర్షం కురుస్తోంది.

6:48 AM, 13 Sep 2026 (IST)

విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయరహదారి పై కూలిన భారీ వృక్షం

విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయరహదారి రాయనపాడు వద్ద భారీ వృక్షం కూలింది. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కూలిన భారీ వృక్షంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. సిబ్బంది చెట్టును తొలగిస్తున్నారు.

6:47 AM, 13 Sep 2026 (IST)

ఖమ్మం-దేవరాపల్లి కొత్త జాతీయ రహదారిపై కారు బోల్తా

ఖమ్మం పెనుబల్లి మండలం వెంకటాపురం వద్ద రాత్రి రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఖమ్మం-దేవరాపల్లి కొత్త జాతీయ రహదారిపై కారు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనలో గాయపడినవారిని ఖమ్మం ఆస్పత్రికి తరలించారు.

6:46 AM, 13 Sep 2026 (IST)

శాసనసభ ఈనెల 16కు వాయిదా

శాసనసభ ఈనెల 16కు వాయిదా వేశారు. శాసనమండలి నిరవధిక వాయిదా వేశారు. ఈనెల 15న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మంత్రులతో ప్రత్యేక భేటీకానున్నారు.

6:45 AM, 13 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో రాత్రి భారీ వర్షం

తిరుమలలో రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. రాత్రి తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వాన కురిసింది.

6:42 AM, 13 Sep 2026 (IST)

దిల్లీ డిక్లరేషన్‌కు ఏకగ్రీవంగా మద్దతు తెలిపిన బ్రిక్స్‌దేశాలు

దిల్లీ డిక్లరేషన్‌కు ఏకగ్రీవంగా బ్రిక్స్‌దేశాలు మద్దతు తెలిపాయి. చర్చల అనంతరం దిల్లీ డిక్లరేషన్ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందినట్లు మోదీ వెల్లడించారు. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా ఘర్షణలకు ప్రధాని ముగింపు పలకగలమన్నారు.

Last Updated : September 13, 2026 at 6:55 AM IST

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