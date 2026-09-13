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13th September 2026 AP News Today Live Updates: పోలవరం జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి

13th September 2026 AP News Today Live Updates
ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 6:58 AM IST

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13th September 2026 AP News Today Live Updates : దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.

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6:48 AM, 13 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం

దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.

6:46 AM, 13 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో రాత్రి భారీ వర్షం

తిరుమలలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అలాగే విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయరహదారి రాయనపాడు వద్ద భారీ వృక్షం కూలింది. నేలకొరిగిన భారీ వృక్షంతో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. భారీ చెట్టును సిబ్బంది తొలగిస్తుంది.

6:45 AM, 13 Sep 2026 (IST)

పోలవరం జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి

పోలవరం జిల్లాలోకి పెద్దపులి ప్రవేశించింది. రాజవొమ్మంగి మండలంలో పులి కదలికలను అటవీశాఖ గుర్తించింది. ప్రస్తుతం వాతంగిలోని అటవీకొండపై పులి సంచారిస్తోంది. డ్రోన్ల సహాయంతో పులి కదలికలు అటవీశాఖ అధికారులు గమనిస్తోన్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ అధికారుల సూచించారు.

6:42 AM, 13 Sep 2026 (IST)

విజయనగరం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడిగా మాజీ ఎంపీ బెల్లాన చంద్రశేఖర్‌

విజయనగరం జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడిగా మాజీ ఎంపీ బెల్లాన చంద్రశేఖర్‌ నియమించారు. నెల్లిమర్ల సమన్వయకర్త పదవి నుంచి అప్పలనాయుడిని తొలగించారు. నెల్లిమర్ల నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్తగా గదల సన్యాసినాయుడు నియమించారు. ఇటీవలి వరకు విజయనగరం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా బొత్స మేనల్లుడు కొనసాగారు. ఇటీవలే బొత్స మేనల్లుడు చిన్నశ్రీను వైఎస్సార్సీపీని వీడి టీడీపీలో చేరారు.

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