13-10-2026 Telangana News Today Live Updates : వరంగల్ శ్రీ భద్రకాళి ఆలయంలో ఘనంగా దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు
Published : October 13, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 6:54 AM IST
13-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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వరంగల్ శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో ఘనంగా దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు
వరంగల్ శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉత్సవాలలో భాగంగా అర్చకులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారు మూడో రోజున బాలా గాయత్రి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. అమ్మవారి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగింది.
ఇంద్రకీలాద్రిపై మూడోరోజుకు చేరుకున్న శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు మూడోరోజుకు చేరుకున్నాయి. అమ్మవారు నేడు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతించనున్నారు. నిన్న సుమారు 1.40 లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.
శ్రీశైలంలో మూడోరోజుకు చేరుకున్న శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు మూడోరోజుకు చేరుకున్నాయి. సాయంత్రం చంద్ర ఘంట అలంకారంలో భక్తులకు అమ్మవారి దర్శనమివ్వనున్నారు. స్వామి అమ్మవార్లకు రావణ వాహనంపై గ్రామోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
నేడు జరగాల్సిన ఎథిక్స్ కమిటీ భేటీ మరోసారి వాయిదా
నేడు జరగాల్సిన ఎథిక్స్ కమిటీ భేటీ మరోసారి వాయిదా పడింది. ఎథిక్స్ కమిటీ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కౌశిక్రెడ్డి వ్యవహారాన్ని చర్చిస్తోంది. ఎథిక్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి ఈనెల 16కు భేటీ వాయిదా వేశారు. నాయకులు ఎస్ఐఆర్కు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పోరాటానికి మద్దతుగా దిల్లీ వెళ్లారు. ఎథిక్స్ కమిటీ సభ్యులు దిల్లీలో ఉండడంతో రేపటి సమావేశం వాయిదా పడింది. ఈనెల 16న భేటీలో కౌశిక్రెడ్డి అంశాన్ని తేల్చనున్నారు.
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ నివాసంలో తేనేటి విందు
నేడు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ నివాసంలో తేనేటి విందు కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. రాహుల్ నివాసంలో ఇండియా కూటమి సహా పౌరసమాజం నేతలు తేనేటి విందులో పాల్గోనున్నారు. రాహుల్ దిల్లీలో విద్యార్థి సంఘాలకు తేనేటి విందు ఇవ్వనున్నారు. ఓటు చోరీ ఆరోపణలపై ఉమ్మడి నిరసన కార్యాచరణ ఖరారుపై చర్చించే అవకాశముంది. జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామాకు ఒత్తిడి పెంచడంపై చర్చించే అవకాశముంది. ప్రతిపక్ష నేతలు తేనేటి విందు అనంతరం మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
ఆరు రాష్ట్రాలకు గవర్నర్లను నియమించిన రాష్ట్రపతి
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆరు రాష్ట్రాలకు గవర్నర్లను నియమించారు. సిక్కిం గవర్నర్ ఓం ప్రకాశ్ మాథుర్ కేరళంకు బదిలీ చేశారు. కేరళం గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ తమిళనాడుకు బదిలీ చేశారు. ఒడిశా గవర్నర్గా బ్రజ్ మోహన్ రామ్, కర్ణాటక గవర్నర్గా డా.సుధాయాదవ్, ఉత్తరాఖండ్ గవర్నర్గా డా.ధాల్ సింగ్, సిక్కిం గవర్నర్గా దుష్యంత్ గౌతమ్లను నియామించారు.