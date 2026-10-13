13th October 2026 AP News Today Live Updates: మాజీ మంత్రి వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:21 AM IST
13th October 2026 AP News Today Live Updates : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) బుధవారం షెడ్యూల్ విడుదల చేయనుంది. అదేరోజు 100 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది. మిగిలిన 23 స్థానాలకు ఇంకోరోజు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
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మాజీ మంత్రి వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం
మాజీ మంత్రి వివేకా హత్య కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. వివేకా హత్య కేసులో మనీలాండరింగ్ కోణంపై ఈడీ దృష్టి సారిస్తుంది. కేసులో ఏ6 వైఎస్ భాస్కర్రెడ్డి నిందితుడిగా ఉన్నారు. నేడు హైదరాబాద్లో ఈడీ విచారణకు భాస్కర్రెడ్డి హాజరుకానున్నారు. సీబీఐ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిన అంశాల ఆధారంగా ఈడీ విచారించనుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ అధికారులు విచారణ చేయనున్నారు. పీఎంఎల్ఏ చట్టం కింద అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టింది. నిందితులుగా పేర్కొన్న పలువురి ఆర్థిక సంబంధాలపై ఇప్పటికే ఈడీ విచారణ కొనసాగుతోంది. దస్తగిరి, సునీల్యాదవ్, ఎర్ర గంగిరెడ్డి, ఉమాశంకర్రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డిని ఇప్పటికే ఈడీ విచారించింది. నిధులు సమకూర్చడం, ఎవరెవరి మధ్య బదిలీలు జరపాలనుకున్నారన్న అంశాలపై ఆరా తీశారు. ఇదే కేసులో కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డిని రేపు విచారణ చేయనుంది.
ఇంద్రకీలాద్రిపై మూడోరోజుకు చేరుకున్న శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై మూడోరోజుకు శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు చేరుకున్నాయి. నేడు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము 3 గంటల నుంచే భక్తుల దర్శనానికి అనుమతించారు. నిన్న అమ్మవారిని సుమారు 1.40 లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.
శ్రీశైలంలో మూడోరోజుకు చేరుకున్న శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు మూడోరోజుకు చేరుకున్నాయి. సాయంత్రం చంద్ర ఘంట అలంకారంలో భక్తులకు అమ్మవారి దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. స్వామి అమ్మవార్లకు రావణ వాహనంపై గ్రామోత్సవం నిర్వహిస్తారు.
నేడు విజయవాడలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పర్యటన
నేడు విజయవాడలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పర్యటించనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు గన్నవరం విమానాశ్రయానికి రానున్నారు. సా. 5 గంటలకు దుర్గమ్మను సీఎం విజయ్ దర్శించుకోనున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు చంద్రబాబు నివాసానికి విజయ్ వెళ్లనున్నారు. గోదావరి-కావేరీ జలాల అనుసంధానం, కృష్ణా నది నీటి విడుదలపై చర్చించనున్నారు. భేటీలో 2 రాష్ట్రాల నీటిపారుదలశాఖ మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొననున్నారు. రాత్రి విజయవాడ ఉత్సవ్లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పాల్గొంటారు.
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రేపు షెడ్యూల్ విడుదల
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) బుధవారం షెడ్యూల్ విడుదల చేయనుంది. అదేరోజు 100 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది. మిగిలిన 23 స్థానాలకు ఇంకోరోజు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు షెడ్యూల్ జారీ చేస్తున్న విషయాన్ని తెలియజేసి, అభిప్రాయాలు తెలుసుకునేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా మంగళవారం ఉదయం 11.30 గంటలకు 20 రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో విజయవాడలో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాలకు ప్రభుత్వం సోమవారం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించింది. ఎన్నికల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లూ పూర్తి చేశామని రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ఎన్నికల కమిషన్కు లేఖ ద్వారా తెలిపింది. ఈ మేరకు మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఒకేసారి షెడ్యూల్ ప్రకటించడంతో పాటు ముందుగా పురపాలక ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయించింది.
కూటమి పార్టీల మధ్య ఇంకా కొలిక్కిరాని స్థానిక సంస్థల సీట్ల పంపకం
కూటమి పార్టీల మధ్య స్థానిక సంస్థల సీట్ల పంపకం ఇంకా కొలిక్కిరావడం లేదు. అభ్యర్థుల బలాబలాల మేరకు సీట్ల పంపకం చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం పవన్ కల్యాణ్తో పల్లా శ్రీనివాస్, నిమ్మల రామానాయుడు సమావేశం కానున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం చంద్రబాబుతో పీవీఎన్ మాధవ్ మరోసారి భేటీ కానున్నారు. రిజర్వేషన్ల పట్ల పార్టీ నేతలు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని సీఎం దృష్టికి పల్లా, నిమ్మల తెచ్చారు. రిజర్వేషన్లు ముందే తెలిస్తే బాగుండేదన్నది పార్టీ నేతల అభిప్రాయమన్నారు. రిజర్వేషన్ల ఖరారు అనేది మన చేతుల్లో ఉండదని నేతలతో చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రత్యేక కమిషన్ ద్వారా ఖరారయ్యే రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోలేమన్నారు. అలా చేస్తే అది చట్టవ్యతిరేకం అవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.