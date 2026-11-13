13th November 2026 AP News Live Updates :విశాఖలో రెండోరోజు సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 7:42 AM IST
13th November 2026 AP News Live Updates : 'మురసు' తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందం నేడు, రేపు పర్యటించనుంది. ఈ బృందం బాపట్ల, పల్నాడు, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటిస్తుంది. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన జాయింట్ సెక్రటరీ నేతృత్వంలోని ఏడుగురు సభ్యుల ఈ బృందం, రెండు బృందాలుగా విడిపోయి తుపాను వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయనుంది.
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విశాఖలో రెండోరోజు సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు
విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండవ రోజున, మంత్రి నారాయణ సమక్షంలో పురపాలక పరిపాలన శాఖ అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయనుంది. ఈ శాఖ మొత్తం 18 ఒప్పందాలలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంది, వీటి ద్వారా రూ.8,460 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను ఆకర్షించనుంది. 12,735 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా. ఇప్పటికే వివిధ ప్రాంతీయ సదస్సుల ద్వారా 15 అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసిన పురపాలక పరిపాలన శాఖ, ఈ రోజు ఒబెరాయ్ హోటల్స్, నారాయణ హృదయాలయతో ఒప్పందాలను అధికారికంగా ఖరారు చేయనుంది. అదనంగా, మంత్రి నారాయణ ఈ రోజు ఐక్యరాజ్యసమితి పర్యావరణ కార్యక్రమంతో ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేయనున్నారు.
విశాఖలో రెండోరోజు సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు
విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండవ రోజు కార్యక్రమాలు ఉదయం 10:00 గంటలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై ప్రెజెంటేషన్తో ప్రారంభమవుతాయి. దీని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పాలకీ శర్మల మధ్య 'ఫైర్సైడ్ చాట్' (అనధికారిక సంభాషణ) ఉంటుంది. ఇందులో 'పీ4' (ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్-ప్రజల భాగస్వామ్యం) విధానం, 'పేదరిక రహిత సమాజం' లక్ష్యం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడి అవకాశాలు 'విజన్ 2047' రోడ్మ్యాప్ వంటి అంశాలపై చర్చిస్తారు. మధ్యాహ్నం 12:15 గంటలకు, మంత్రి లోకేశ్, మాజీ ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ అంతరిక్ష, ఉపగ్రహ, రక్షణ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్న అవకాశాలపై పరిశ్రమ ప్రతినిధులతో చర్చిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటం సాంకేతికతపై ప్రత్యేక సెషన్లు ఉంటాయి. అలాగే యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి, ప్రతిభ, అంతర్జాతీయ ఉపాధి అవకాశాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. అదే సమయంలో, మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో సమావేశమవుతారు. మధ్యాహ్నం 3:15 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో భేటీ అయి, రోడ్లు, జాతీయ రహదారుల గురించి చర్చిస్తారు. వీటితో పాటు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సింగపూర్ మంత్రి గాన్ సియో హువాంగ్, యూఏఈ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మరిలతో పాటు జపాన్, రష్యా రాయబారులతో కూడా చర్చలు జరపనున్నారు. అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ ముగింపు వేడుకకు ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. గవర్నర్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. రెండు రోజుల ఈ సదస్సులో కుదిరిన ఒప్పందాలు, ఆకర్షించిన పెట్టుబడుల గురించి ప్రకటనలు చేయనున్నారు. మరోవైపు, విశాఖపట్నంలోని నోవోటెల్ హోటల్లో 'ఏపీ ఉమెన్ అండ్ గ్రోత్ సమ్మిట్ 2026' కొనసాగుతుంది.
మంగళగిరి శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి కాలనీలో పోలీసుల నిర్బంధ తనిఖీలు
మంగళగిరిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి కాలనీలో పోలీసులు విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు చేపట్టిన చర్యల్లో భాగంగా, డీఎస్పీ వెంకటేశ్వర్లు పర్యవేక్షణలో సుమారు 200 మంది పోలీసు సిబ్బంది ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో, సరైన పత్రాలు లేని సుమారు 60 ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం పుల్లేటికుర్రులో వృద్ధుడి హత్య
కోనసీమ జిల్లా, అంబాజీపేట మండలం పుల్లెటికుర్రులో ఒక వృద్ధుడు హత్యకు గురయ్యాడు. మామిడిశెట్టి సత్యనారాయణ (70) అనే వ్యక్తిని మరొకరు కత్తితో నరికి చంపారు. స్థానికులు నిందితుడిని పట్టుకుని, ఒక స్తంభానికి కట్టేశారు.
నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ వద్ద హైవేపై యాసిడ్ లోడ్ లారీ బోల్తా, ఒకరు మృతి
నంద్యాల జిల్లాలోని అళ్లగడ్డ సమీపంలో యాసిడ్ లోడుతో వెళ్తున్న లారీ రహదారిపై బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి మరణించాడు. లారీ బోల్తా పడటంతో యాసిడ్ రోడ్డుపై లీక్ కావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
ఏపీలో మిగిలిన 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఈ నెల 26న పోలింగ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిగిలిన 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఈ నెల 26న పోలింగ్ జరగనుంది. ఇందులో భాగంగా 4 నగరపాలక సంస్థలు (కార్పొరేషన్లు), 15 పురపాలక సంఘాలు (మున్సిపాలిటీలు) 4 నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. అవసరమైన చోట ఈ నెల 27న తిరిగి పోలింగ్ (రీ-పోలింగ్) నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలను ఈ నెల 30న ప్రకటిస్తారు.
విశాఖలో చెరువులో మునిగి ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి
విశాఖపట్నం చెరువులో మునిగి ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి చెందారు. ఈ విషాదం పెందుర్తి మండలం పినగాడిలో చోటుచేసుకుంది. పాలిటెక్నిక్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న ఐజాక్, పోతల ప్రసన్న చెరువులో స్నానానికి దిగి నీటిలో మునిగి చనిపోయారు. స్థానికుల సహాయంతో మృతదేహాలను పోలీసులు వెలికితీశారు.
విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో తొలిరోజు జరిగిన రూ.5 లక్షల 84వేల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలు
విశాఖపట్నం భాగస్వామ్య సదస్సు మొదటి రోజున రూ. 5.84 లక్షల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఇందులో రిలయన్స్, కియా వంటి వివిధ సంస్థలతో కుదుర్చుకున్న 73 అవగాహన ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. ఈ ఒప్పందాల ద్వారా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రూ. 2.73 లక్షల కోట్లు, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ. 18,500 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. అలాగే, కడప జిల్లాలో రూ. 15,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు జెఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ అంగీకరించింది.
నేడు, రేపు మురసు తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందం పర్యటన
'మురసు' తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో కేంద్ర బృందం నేడు, రేపు పర్యటించనుంది. ఈ బృందం బాపట్ల, పల్నాడు, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటిస్తుంది. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన జాయింట్ సెక్రటరీ నేతృత్వంలోని ఏడుగురు సభ్యుల ఈ బృందం, రెండు బృందాలుగా విడిపోయి తుపాను వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయనుంది. వారు ప్రభావిత ప్రాంతాలను స్వయంగా పరిశీలించి, తుపాను బాధితులతో మాట్లాడతారు. ఆదివారం నాడు ఈ కేంద్ర బృందం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. నేడు టీం-1 బాపట్ల జిల్లాలో, టీం-2 ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటించనుంది. రేపు టీం-1 పల్నాడు జిల్లాలో, టీం-2 తూ.గో. జిల్లాలో పర్యటించనుంది.